https://ukraina.ru/20241114/1058890264.html
Украина открестилась от разработки ядерного оружия
Украина открестилась от разработки ядерного оружия - 14.11.2024 Украина.ру
Украина открестилась от разработки ядерного оружия
Украина в очередной раз заявила, что не владеет ядерным оружием и не намерена его создавать. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря украинского МИД Георгия Тихого, опубликованном в телеграм-канале дипведомства
2024-11-14T08:30
2024-11-14T08:30
2024-11-14T08:30
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"Украина придерживается ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.). мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и полностью прозрачна для его мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях", - сказано в заявлении.Накануне британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для министерства обороны, указала, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву.Ранее Киев призывал Запад к скорейшему приглашению Украины в НАТО, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника писала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов предупредил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в спецоперации.Подробнее о ядерном оружии - в материале Ищенко: агония Зеленского с “Томагавками” и ядерной эскалацией вызвана наступлением ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, ростислав ищенко, украина, киев, россия, владимир зеленский, мид, магатэ, нато
Новости, Ростислав Ищенко, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, МИД, МАГАТЭ, НАТО
Украина открестилась от разработки ядерного оружия
Украина в очередной раз заявила, что не владеет ядерным оружием и не намерена его создавать. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря украинского МИД Георгия Тихого, опубликованном в телеграм-канале дипведомства
"Украина придерживается ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ред.). мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие. Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и полностью прозрачна для его мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях", - сказано в заявлении.
Накануне британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для министерства обороны, указала, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США
сократят военную помощь Киеву
.
Ранее Киев призывал Запад
к скорейшему приглашению Украины в НАТО
, в противном случае угрожая созданием "ядерного оружия". Газета Bild
со ссылкой на украинского чиновника писала, что Украина якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.
В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов предупредил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в спецоперации.