https://ukraina.ru/20241114/1058886049.html

Эксперт: Польша хочет сколотить альянс со странами Европы и Прибалтики, чтобы противостоять Вашингтону

Эксперт: Польша хочет сколотить альянс со странами Европы и Прибалтики, чтобы противостоять Вашингтону - 14.11.2024 Украина.ру

Эксперт: Польша хочет сколотить альянс со странами Европы и Прибалтики, чтобы противостоять Вашингтону

Премьер Польши Дональд Туск ведет разговор о создании прежде всего антиамериканского альянса. Поскольку Франция, Великобритания и страны Прибалтики крайне критически относятся к избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский

2024-11-14T05:15

2024-11-14T05:15

2024-11-14T05:15

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Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о желании сформировать альянс с участием Франции, Великобритании, стран Северной Европы и республик Прибалтики для определения новой европейской архитектуры безопасности, чтобы продолжить без Вашингтона поддерживать киевский режим в противостоянии с Россией.По мнению эксперта, Туск ведет разговор о создании прежде всего антиамериканского альянса. Поскольку Франция, Великобритания, страны Прибалтики - это страны, чье руководство крайне критически относится к избранному президенту США Дональду Трампу, отметил он.В понедельник, 11 ноября, произошло знаковое событие: британский премьер Кир Стармер приехал во Францию в день Компьенского перемирия, когда в 1918 году были прекращены боевые действия, подчеркнул Стремидловский.И то, что сейчас делает Польша, довольно антиамериканское действие. Все же после 1945 года мир в Европе гарантировали и устанавливали США и СССР. Как сейчас Польша относится к России, хорошо известно, сказал он.Но теперь уже видно, что в условиях возвращения Трампа в Белый дом ряд европейских лидеров хотели бы избавиться от опеки США, уточнил Стемидловский."Туск не может сказать об этом напрямую, поэтому изобретает различные эвфемизмы: необходимость поддержки Украины, потом еще придумает китайскую угрозу. Главное — это сколотить альянс, который в условиях давления со стороны Трампа будет противостоять Вашингтону," — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Стремидловского: Польша собирает команду антитрампистов, а в Германии готовят ультиматум России на сайте Украина.руО том, какие предложения может сделать Трамп относительно Украины — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241107/1058692086.html

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новости, польша, прибалтика, дональд трамп, станислав стремидловский, шарль де голль, франция, альянс, первая мировая война, черчилль, ссср, вторая мировая война, детали, сша