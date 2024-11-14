Эксперт: Польша хочет сколотить альянс со странами Европы и Прибалтики, чтобы противостоять Вашингтону
© AP / Michal Dyjuk
© AP / Michal Dyjuk
Премьер Польши Дональд Туск ведет разговор о создании прежде всего антиамериканского альянса. Поскольку Франция, Великобритания и страны Прибалтики крайне критически относятся к избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский
Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о желании сформировать альянс с участием Франции, Великобритании, стран Северной Европы и республик Прибалтики для определения новой европейской архитектуры безопасности, чтобы продолжить без Вашингтона поддерживать киевский режим в противостоянии с Россией.
По мнению эксперта, Туск ведет разговор о создании прежде всего антиамериканского альянса. Поскольку Франция, Великобритания, страны Прибалтики - это страны, чье руководство крайне критически относится к избранному президенту США Дональду Трампу, отметил он.
В понедельник, 11 ноября, произошло знаковое событие: британский премьер Кир Стармер приехал во Францию в день Компьенского перемирия, когда в 1918 году были прекращены боевые действия, подчеркнул Стремидловский.
"Считается, что этот день положил конец Первой мировой войне. Последний раз в этот день французский и британский лидеры встречались в 1944 году. Это были Уинстон Черчилль и Шарль де Голль", — указал полонист.
И то, что сейчас делает Польша, довольно антиамериканское действие. Все же после 1945 года мир в Европе гарантировали и устанавливали США и СССР. Как сейчас Польша относится к России, хорошо известно, сказал он.
Но теперь уже видно, что в условиях возвращения Трампа в Белый дом ряд европейских лидеров хотели бы избавиться от опеки США, уточнил Стемидловский.
"Туск не может сказать об этом напрямую, поэтому изобретает различные эвфемизмы: необходимость поддержки Украины, потом еще придумает китайскую угрозу. Главное — это сколотить альянс, который в условиях давления со стороны Трампа будет противостоять Вашингтону," — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Стремидловского: Польша собирает команду антитрампистов, а в Германии готовят ультиматум России на сайте Украина.ру
О том, какие предложения может сделать Трамп относительно Украины — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
7 ноября, 06:56Как Польша переобулась в прыжке. Трамп уже не "позор" и "протофашист", а "добро для США и поляков"Польская правая оппозиция на заседании Сейма устроила овацию Дональду Трампу, которого всегда поддерживала. Правящие же леволибералы спешно поздравили 47-го президента США, забыв свою критику в его адрес