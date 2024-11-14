Эксперт: Польша хочет сколотить альянс со странами Европы и Прибалтики, чтобы противостоять Вашингтону - 14.11.2024 Украина.ру
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Эксперт: Польша хочет сколотить альянс со странами Европы и Прибалтики, чтобы противостоять Вашингтону
Эксперт: Польша хочет сколотить альянс со странами Европы и Прибалтики, чтобы противостоять Вашингтону - 14.11.2024 Украина.ру
Эксперт: Польша хочет сколотить альянс со странами Европы и Прибалтики, чтобы противостоять Вашингтону
Премьер Польши Дональд Туск ведет разговор о создании прежде всего антиамериканского альянса. Поскольку Франция, Великобритания и страны Прибалтики крайне критически относятся к избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский
2024-11-14T05:15
2024-11-14T05:15
новости
польша
прибалтика
дональд трамп
станислав стремидловский
шарль де голль
франция
альянс
первая мировая война
черчилль
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Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о желании сформировать альянс с участием Франции, Великобритании, стран Северной Европы и республик Прибалтики для определения новой европейской архитектуры безопасности, чтобы продолжить без Вашингтона поддерживать киевский режим в противостоянии с Россией.По мнению эксперта, Туск ведет разговор о создании прежде всего антиамериканского альянса. Поскольку Франция, Великобритания, страны Прибалтики - это страны, чье руководство крайне критически относится к избранному президенту США Дональду Трампу, отметил он.В понедельник, 11 ноября, произошло знаковое событие: британский премьер Кир Стармер приехал во Францию в день Компьенского перемирия, когда в 1918 году были прекращены боевые действия, подчеркнул Стремидловский.И то, что сейчас делает Польша, довольно антиамериканское действие. Все же после 1945 года мир в Европе гарантировали и устанавливали США и СССР. Как сейчас Польша относится к России, хорошо известно, сказал он.Но теперь уже видно, что в условиях возвращения Трампа в Белый дом ряд европейских лидеров хотели бы избавиться от опеки США, уточнил Стемидловский."Туск не может сказать об этом напрямую, поэтому изобретает различные эвфемизмы: необходимость поддержки Украины, потом еще придумает китайскую угрозу. Главное — это сколотить альянс, который в условиях давления со стороны Трампа будет противостоять Вашингтону," — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Стремидловского: Польша собирает команду антитрампистов, а в Германии готовят ультиматум России на сайте Украина.руО том, какие предложения может сделать Трамп относительно Украины — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
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новости, польша, прибалтика, дональд трамп, станислав стремидловский, шарль де голль, франция, альянс, первая мировая война, черчилль, ссср, вторая мировая война, детали, сша
Новости, Польша, Прибалтика, Дональд Трамп, Станислав Стремидловский, Шарль де Голль, Франция, альянс, Первая мировая война, Черчилль, СССР, Вторая мировая война, детали, США

Эксперт: Польша хочет сколотить альянс со странами Европы и Прибалтики, чтобы противостоять Вашингтону

05:15 14.11.2024
 
© AP / Michal Dyjuk
- РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP / Michal Dyjuk
Читать в
Премьер Польши Дональд Туск ведет разговор о создании прежде всего антиамериканского альянса. Поскольку Франция, Великобритания и страны Прибалтики крайне критически относятся к избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский
Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о желании сформировать альянс с участием Франции, Великобритании, стран Северной Европы и республик Прибалтики для определения новой европейской архитектуры безопасности, чтобы продолжить без Вашингтона поддерживать киевский режим в противостоянии с Россией.
По мнению эксперта, Туск ведет разговор о создании прежде всего антиамериканского альянса. Поскольку Франция, Великобритания, страны Прибалтики - это страны, чье руководство крайне критически относится к избранному президенту США Дональду Трампу, отметил он.
В понедельник, 11 ноября, произошло знаковое событие: британский премьер Кир Стармер приехал во Францию в день Компьенского перемирия, когда в 1918 году были прекращены боевые действия, подчеркнул Стремидловский.

"Считается, что этот день положил конец Первой мировой войне. Последний раз в этот день французский и британский лидеры встречались в 1944 году. Это были Уинстон Черчилль и Шарль де Голль", — указал полонист.

И то, что сейчас делает Польша, довольно антиамериканское действие. Все же после 1945 года мир в Европе гарантировали и устанавливали США и СССР. Как сейчас Польша относится к России, хорошо известно, сказал он.
Но теперь уже видно, что в условиях возвращения Трампа в Белый дом ряд европейских лидеров хотели бы избавиться от опеки США, уточнил Стемидловский.
"Туск не может сказать об этом напрямую, поэтому изобретает различные эвфемизмы: необходимость поддержки Украины, потом еще придумает китайскую угрозу. Главное — это сколотить альянс, который в условиях давления со стороны Трампа будет противостоять Вашингтону," — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Стремидловского: Польша собирает команду антитрампистов, а в Германии готовят ультиматум России на сайте Украина.ру
О том, какие предложения может сделать Трамп относительно Украины — в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Как Польша переобулась в прыжке. Трамп уже не "позор" и "протофашист", а "добро для США и поляков"Польская правая оппозиция на заседании Сейма устроила овацию Дональду Трампу, которого всегда поддерживала. Правящие же леволибералы спешно поздравили 47-го президента США, забыв свою критику в его адрес
 
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Заголовок открываемого материала
05:15Эксперт: Польша хочет сколотить альянс со странами Европы и Прибалтики, чтобы противостоять Вашингтону
05:00ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово
04:45Стремидловский о том, как изменятся планы польской элиты относительно Украины после прихода Трампа
04:30Эксперт рассказал, смогут ли ВС РФ совершить глубокий заход в Сумы после бегства ВСУ из-под Курска
04:15Головная боль для ВСУ: Зимовский о том, почему в Киеве не прекратился "поток слез" после потери Угледара
04:00Отправят все, что можно: эксперт раскрыл, какую еще военную технику и вооружение хочет получить Украина
03:45Военный эксперт: когда Трамп решит все закончить "за одну ночь", Украина осознает свою никчемность
03:30Военный эксперт о том, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена к границам Брянщины и Белоруссии
03:15Зимовский: ВСУ больше не смогут прятаться в застройке как в Угледаре, теперь они будут "в чистом поле"
03:08Миллион смертников и гибель Украины. Чёрный юмор украинских экспертов о настоящем и будущем страны
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02:52Оскорбляет китайцев и жалуется на влияние СМИ России на Западе. Чем занят бывший премьер Арсений Яценюк
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