Один — под Курск, второй — в Донбасс. Эксперт раскрыл, как ВСУ дербанят обученные на Западе бригады
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
Сейчас Украина занимается пожаротушением на разных участках. Командование ВСУ по прибытию на фронт сразу раздергивает побатальонно подготовленные на Западе бригады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Обычно Запад не хочет связываться с подготовкой целых бригад для ВСУ, потому что украинское командование по прибытию на фронт сразу раздергивает их на разные участки фронта, сообщил эксперт.
"Один батальон уезжает под Курск, второй — в Донбасс, третий — на правый берег Днепра в Херсонской области. То есть бригады как таковой нет. Есть только управление бригадой, которая неизвестно, где сидит. Все остальные разъехались", — уточнил Зимовский.
Запад отлично понимает, что это неправильно, но приказать Киеву использовать эту бригаду так, как они ее намуштровали, он не может, добавил он.
Российским военным нужно и дальше делать так, чтобы Украина побатальонно дербанила подготовленные на Западе бригады, это главная задача, отметил специалист.
В основном, сейчас киевский режим занимается пожаротушением на разных участках фронта. К новым подразделениям, куда прибывает отловленное по всей Украине пополнение, особого доверия нет, указал Зимовский.
"Но у них все еще остается костяк бандеровских бригад. Там еще есть какие-то добровольцы, а офицерский и унтер-офицерский состав имеет большую выживаемость, чем простые солдаты", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
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