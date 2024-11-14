https://ukraina.ru/20241114/1058885705.html

Один — под Курск, второй — в Донбасс. Эксперт раскрыл, как ВСУ дербанят обученные на Западе бригады

Один — под Курск, второй — в Донбасс. Эксперт раскрыл, как ВСУ дербанят обученные на Западе бригады - 14.11.2024 Украина.ру

Один — под Курск, второй — в Донбасс. Эксперт раскрыл, как ВСУ дербанят обученные на Западе бригады

Сейчас Украина занимается пожаротушением на разных участках. Командование ВСУ по прибытию на фронт сразу раздергивает побатальонно подготовленные на Западе бригады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-11-14T05:30

2024-11-14T05:30

2024-11-14T05:30

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батальон

бригада

детали

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Обычно Запад не хочет связываться с подготовкой целых бригад для ВСУ, потому что украинское командование по прибытию на фронт сразу раздергивает их на разные участки фронта, сообщил эксперт.Запад отлично понимает, что это неправильно, но приказать Киеву использовать эту бригаду так, как они ее намуштровали, он не может, добавил он.Российским военным нужно и дальше делать так, чтобы Украина побатальонно дербанила подготовленные на Западе бригады, это главная задача, отметил специалист. В основном, сейчас киевский режим занимается пожаротушением на разных участках фронта. К новым подразделениям, куда прибывает отловленное по всей Украине пополнение, особого доверия нет, указал Зимовский."Но у них все еще остается костяк бандеровских бригад. Там еще есть какие-то добровольцы, а офицерский и унтер-офицерский состав имеет большую выживаемость, чем простые солдаты", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.руО том, как Украина продолжает попытки нанести моральный урон армии России с помощью угона авиационной техники — в материале Павла Котова Украинская разведка хотела угнать российский вертолет, но все окончилось печально для ВСУ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241113/1058867104.html

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