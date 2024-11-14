https://ukraina.ru/20241114/1058888208.html

Это политика, малыш. Дмитрий Выдрин о директивах Трампа Зеленскому и "кумовском феодализме" на Украине

Это политика, малыш. Дмитрий Выдрин о директивах Трампа Зеленскому и "кумовском феодализме" на Украине - 14.11.2024 Украина.ру

Это политика, малыш. Дмитрий Выдрин о директивах Трампа Зеленскому и "кумовском феодализме" на Украине

В Евросоюзе доминирует "кумовской капитализм", а на Украине сложился "кумовской феодализм". Отсюда и тамошние иллюзии о близости к Европе. В Штатах же сформировался семейно-клановый империализм, который Трамп только укрепит.

2024-11-14T07:14

2024-11-14T07:14

2024-11-14T07:14

интервью

украина

россия

дальний восток

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий выдрин

ес

перемирие

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058532338_71:27:823:450_1920x0_80_0_0_9b19bc7ead85391110edf917925096f1.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.После инаугурации Дональда Трампа отвечать за сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан будет экс-глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф. Этот человек активно развенчивал миф о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.— Дмитрий Игнатьевич, украинские политики и эксперты пугают друг друга слухами о якобы "тайном" соглашении Трампа с Россией, которое то ли начнёт действовать в момент инаугурации 47-го президента США, то ли его начнёт исполнять уже администрация Байдена. Оправданы ли, на ваш взгляд, такие опасения?— Это относится к области бреда. А бред, особенно чужой, невозможно интерпретировать. Россия едва ли не последняя законопослушная страна на мировой арене — часто даже в ущерб своим тактическим интересам. (Стратегически это беспроигрышная позиция.)Соответственно, не будет никаких переговоров с избранным, но не вступившим в официальный статус лидером. Какие-либо договоренности с ним нелегитимны — с нашей точки зрения.Украинские политики и эксперты живут в химерном мире беспредела. И приписывают нам собственные стереотипы поведения. Типа они бы так поступали на нашем месте. Но на нашем месте они никогда не будут.То есть подождем инаугурации [Трампа]. Тогда и будем разбирать политические новации— Дональд Трамп в интервью NBC News подтвердил, что не говорил с президентом России, но уже пообщался с Владимиром Зеленским. В какой тональности мог идти разговор? Упоминал ли, по вашему мнению, Трамп украинский конфликт, говорил о его остановке или, наоборот?— Тональность понятна.Трамп — человек привычки. Он много лет не меняет прически, хотя она устарела. Не делает короче галстук, хотя он длинноват по нынешней моде. Не изменяет, судя по пресс-секретарю, своего пристрастия к красивым дамам.С чего бы Трампу менять привычные тональности в общении с теми или иными визави? С Макроном он, например, говорил и говорит с легкой иронией. С Зеленским же — с явным пренебрежением.О конфликте, конечно же, говорили. Да и о чем еще говорить с украинским начальником?Украина в международном дискурсе давно стала синонимом конфликта. Там, после продажи земли западным корпорациям, вообще кроме конфликтов ничего не осталось. Конечно, "перетерли" тему. Предполагаю последнюю фразу этого разговора со стороны американца: "Это политика, малыш".— На данном этапе у США в приоритете Дальний Восток и Ближний Восток, в чью пользу Трамп собирается перераспределить сэкономленные за счёт украинского направления средства, считает политолог Ростислав Ищенко. На Дальнем Востоке главными реципиентами американской помощи, по его мнению, будут Республика Корея, Япония, Филиппины и Тайвань. Означает ли это что мир ждет Тихоокеанская война?— Трамп — человек глубоко семейный. Для него интересы семьи так же важны как и интересы государства. Как минимум! А у него в семье один — выходец из Израиля; другая — из Ливана, но не одного нет с Украины. Ясно, что Ближний Восток станет для него ближним. Туда перенацелит внимание, средства, эмпатия.Роль же Дальнего Востока, с точки зрения интересов американского лидера, несколько переоценена. Есть замечательная фраза в одном советском фильме: это люди придумали, что собаки любят кости. На самом деле, собаки любят мясо.Это эксперты придумали, что Штатам экзистенциально нужны рынки Дальнего Востока. На самом деле Штаты еще сами не знают, что им по вкусу.Но скорее это то, что можно заглотить с минимальными усилиями и максимальной пользой для себя. Когда не получилось с Россией, заглотят Европу. Штаты не живут торговлей на рынке. Они "крышуют" тех, кто торгует.— Как в общем вы можете охарактеризовать внешнюю политику Трампа? Кто из государств и лидеров выиграет, а кто проиграет с избранием нового президента США?— У Трампа пока нет внешней политики в нашем понимании. У него есть внутренняя политика, на которую как вишенку на торте можно разместить внешнюю. Соответственно, он будет искать вне своей державы не основные активы, а дополнительные к ним бонусы.Трамп как современный Колумб. Он считает, что все основное есть на родной земле, а за океанами — только пряности. Поэтому, не стоит так уж дробно анализировать его внешнеполитические взгляды. Они будут быстро меняться в соответствии с внутриполитическими шагами и приоритетами.— Какая персона в списке назначений в Белый дом наиболее интересна, на ваш взгляд, и почему? Ведущего Fox News Пита Хегсета планируют поставить на пост министра обороны, юриста-республиканца Билла Макгинли — на должность советника Белого дома, Джона Рэтклиффа сделать директором ЦРУ, а представителя Майка Уолца назначить советником по национальной безопасности. Илона Маска и Вивека Рамасвами ожидает новый "Департамент эффективности правительства", губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэма Трамп видит министром внутренней безопасности.— В очередной раз напомню старую историю Армянского радио. У Армянского радио спрашивают: могут ли долго и платонично дружить двое красивых мужчин? Ответ: могут, но не долго. Рано или поздно, природа возьмет свое.Вот и сейчас рассуждают о дружном триумвирате Трамп-Маск-Карлсон. К нему еще добавляют друзей, типа Рамасвами, Уолца и прочих перечисленных.Но я уже отметил выше, что Трамп глубоко восемейненный человек. Рано или поздно природа возьмет свое — с сотрудниками он рассорится. Но семья для него — святое.Строй в ЕС называют "кумовской капитализм". На Украине сложился "кумовской феодализм". (Отсюда, кстати, и тамошние иллюзии о близости к Европе, хотя между феодализмом и капитализмом лежат средневековье, темные века.)В Штатах же сформировался семейно-клановый империализм. Трамп только укрепит эту тенденцию. Аппаратчики будут меняться, семья — укрепляться.Кстати говоря, Израиль во многом слепо копирует именно Штаты. Вот и спросите у израильтян, кто больше влияет на премьера Нетаньяху: министр обороны, руководитель Моссада или его жена Сара? По ответу все поймете.О том, отправит ли Британия войска на Украину, если США при Трампе откажутся от поддержки Киева, в интервью Владимир Видеманн о том, где совпадают интересы России, США и Британии, и ювелирной политике Кремля.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

украина

россия

дальний восток

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, дальний восток, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий выдрин, ес, перемирие, переговоры, сша, белый дом