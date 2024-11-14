Президент Польши пообещал передать Украине МиГ-29 с одним условием - 14.11.2024 Украина.ру
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Президент Польши пообещал передать Украине МиГ-29 с одним условием
Президент Польши пообещал передать Украине МиГ-29 с одним условием - 14.11.2024 Украина.ру
Президент Польши пообещал передать Украине МиГ-29 с одним условием
Варшава передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, если страны НАТО перебазируют в Польшу свои самолеты. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает агентство РАР
2024-11-14T07:56
2024-11-14T07:56
новости
польша
украина
варшава
владимир зеленский
анджей дуда
нато
миг-29
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"Эти самолеты в настоящее время используются Польшей - они работают среди прочего в рамках миссии Air Policing, они также ведут регулярное патрулирование польского воздушного пространства. &lt;...&gt; Фундаментальное условие одно - наше небо должно быть защищено. В связи с возможной передачей самолетов (Украине – ред.) НАТО необходимо будет обеспечить безопасность нашего неба, перемещая самолеты из других стран НАТО, чтобы обеспечить воздушное пространство Польши, а также воздушное пространство стран восточного фланга НАТО", - сказал Дуда.Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.При этом руководство Польши указывало, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Говоря об истребителях МиГ-29, вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркивал, что оставшиеся у Польши машины можно будет передать Украине только после того, как польские ВВС будут усилены новыми самолетами, например, заказанными в США истребителями F-35. По словам министра, в Польшу эти самолеты прибудут не ранее 2026 года.Подробнее о претензиях Киева - в материале Сикорский объяснил, почему Польша "обделила" Зеленского истребителями на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, польша, украина, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, нато, миг-29
Новости, Польша, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, НАТО, МиГ-29

Президент Польши пообещал передать Украине МиГ-29 с одним условием

07:56 14.11.2024
 
© Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе
Саммит НАТО в Брюсселе
© Алексей Витвицкий
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Читать в
Варшава передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, если страны НАТО перебазируют в Польшу свои самолеты. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает агентство РАР
"Эти самолеты в настоящее время используются Польшей - они работают среди прочего в рамках миссии Air Policing, они также ведут регулярное патрулирование польского воздушного пространства. <...> Фундаментальное условие одно - наше небо должно быть защищено. В связи с возможной передачей самолетов (Украине – ред.) НАТО необходимо будет обеспечить безопасность нашего неба, перемещая самолеты из других стран НАТО, чтобы обеспечить воздушное пространство Польши, а также воздушное пространство стран восточного фланга НАТО", - сказал Дуда.
Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
При этом руководство Польши указывало, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна.
Говоря об истребителях МиГ-29, вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркивал, что оставшиеся у Польши машины можно будет передать Украине только после того, как польские ВВС будут усилены новыми самолетами, например, заказанными в США истребителями F-35. По словам министра, в Польшу эти самолеты прибудут не ранее 2026 года.
Подробнее о претензиях Киева - в материале Сикорский объяснил, почему Польша "обделила" Зеленского истребителями на сайте Украина.ру.
 
НовостиПольшаУкраинаВаршаваВладимир ЗеленскийАнджей ДудаНАТОМиГ-29
 
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