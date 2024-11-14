https://ukraina.ru/20241114/1058889945.html

Президент Польши пообещал передать Украине МиГ-29 с одним условием

Президент Польши пообещал передать Украине МиГ-29 с одним условием - 14.11.2024 Украина.ру

Президент Польши пообещал передать Украине МиГ-29 с одним условием

Варшава передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, если страны НАТО перебазируют в Польшу свои самолеты. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает агентство РАР

2024-11-14T07:56

2024-11-14T07:56

2024-11-14T07:56

новости

польша

украина

варшава

владимир зеленский

анджей дуда

нато

миг-29

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101948/46/1019484651_0:0:2132:1199_1920x0_80_0_0_8b73a0d77fc2b71e74bf2dba0466d76e.jpg

"Эти самолеты в настоящее время используются Польшей - они работают среди прочего в рамках миссии Air Policing, они также ведут регулярное патрулирование польского воздушного пространства. <...> Фундаментальное условие одно - наше небо должно быть защищено. В связи с возможной передачей самолетов (Украине – ред.) НАТО необходимо будет обеспечить безопасность нашего неба, перемещая самолеты из других стран НАТО, чтобы обеспечить воздушное пространство Польши, а также воздушное пространство стран восточного фланга НАТО", - сказал Дуда.Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.При этом руководство Польши указывало, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Говоря об истребителях МиГ-29, вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркивал, что оставшиеся у Польши машины можно будет передать Украине только после того, как польские ВВС будут усилены новыми самолетами, например, заказанными в США истребителями F-35. По словам министра, в Польшу эти самолеты прибудут не ранее 2026 года.Подробнее о претензиях Киева - в материале Сикорский объяснил, почему Польша "обделила" Зеленского истребителями на сайте Украина.ру.

польша

украина

варшава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, нато, миг-29