https://ukraina.ru/20241114/1058890128.html

Главное за ночь 14 ноября

Главное за ночь 14 ноября - 14.11.2024 Украина.ру

Главное за ночь 14 ноября

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Харькове, Харьковской области и Сумах. Украина.ру, 14.11.2024

2024-11-14T08:09

2024-11-14T08:09

2024-11-14T08:09

новости

россия

курахово

украина

владимир рогов

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058663046_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_94a3bcd4c157204015e3a729ec85c2dc.jpg

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Харькове, Харьковской области и Сумах.Силы ПВО за ночь сбили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ.Угроза окружения нависает над группировкой ВСУ в оккупированном ими городе Курахово в западной части ДНР, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Расчет инженерной системы "Земледелие" группировки войск "Запад" заминировал один из тыловых районов ВСУ, чем помог сорвать ротацию подразделений ВСУ на Купянском участке фронта, отметило Минобороны РФ.Украинские силовики вербуют несовершеннолетних жителей Запорожской области для совершения диверсий на территории региона, заявил замгубернатора области Тицкий.О провалах украинских военных - в материале ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово на сайте Украина.ру.

россия

курахово

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курахово, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины