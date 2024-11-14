Главное за ночь 14 ноября
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" на Краснолиманском участке фронта
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на Украине. Цели были поражены в Харькове, Харьковской области и Сумах.
Силы ПВО за ночь сбили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ.
Угроза окружения нависает над группировкой ВСУ в оккупированном ими городе Курахово в западной части ДНР, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Расчет инженерной системы "Земледелие" группировки войск "Запад" заминировал один из тыловых районов ВСУ, чем помог сорвать ротацию подразделений ВСУ на Купянском участке фронта, отметило Минобороны РФ.
Украинские силовики вербуют несовершеннолетних жителей Запорожской области для совершения диверсий на территории региона, заявил замгубернатора области Тицкий.
О провалах украинских военных - в материале ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово на сайте Украина.ру.