https://ukraina.ru/20241114/1058886239.html

Дмитрий Голубовский: Трамп устроит всемирный кризис, но Россия дойдет до Дуная и одержит трудную победу

Дмитрий Голубовский: Трамп устроит всемирный кризис, но Россия дойдет до Дуная и одержит трудную победу - 14.11.2024 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: Трамп устроит всемирный кризис, но Россия дойдет до Дуная и одержит трудную победу

Трамп попытается спровоцировать Великую депрессию, тяжелый глобальный кризис, который будет заливать деньгами. Во время этого кризиса, нефть будет стоить 50, у нас будут проблемы. Поэтому все начнется с экономических неприятностей для России, а закончится периодом, который был в первой половине нулевых, когда нефть ушла с 30 долларов до 150.

2024-11-14T06:45

2024-11-14T06:45

2024-11-14T06:45

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.- Дмитрий Олегович, какие риски для российской экономики вы видите в связи с приходом Дональда Трампа?- Нужно различать слова и дела. В прошлый раз экономическая политика Трампа тоже была заявлена как политика протекционизма. Но торговую войну с Китаем он проиграл, а с Европой не выиграл, хотя экономически он Германию обломал, зарубив проект "Северных потоков". Но в итоге его президенство оказалось бестолковым. Не будучи системным политиком, он допустил ряд ошибок в выборе своей команды. Сейчас он будет более осмысленно подбирать кадры и попытается повторить.Ни к чему хорошему это не приведет, потому что политику протекционизма имеет смысл проводить, когда вы можете провести индустриализацию. Если для этого есть инвестиции, технологии, и система подготовки кадров. Последнее время США развивались как центр RnD, который отдавал на аутсорсинг свои технологии и как финансовый центр, который вывозил капитал. Он аккумулировал его со всего мира, потому что значительная часть экономики США - это глобальные корпорации с американской пропиской.Благодаря этой политике экономика США стала двухукладной, как экономика любой метрополии. В метрополии сосредотачиваются образование, разработка технологий, а капитал вывозится. Когда распалась Британская империя, чем стала Британия. Сейчас она в конечном состоянии своего постимперского существования. Это страна, у которой нет даже полного цикла выплавки стали.Но это страна рантье, центр транзитной перекачки капиталов. Деиндустриализация там началась еще при хваленой Маргарет Тэтчер, которая своей либеральной экономикой спровоцировала переток промышленности в страны с дешевой рабочей силой.Поэтому, чтобы политика протекционизма, которая призвана вернуть высокопроизводительные рабочие места в США, была эффективной, нужны люди, которые будут производить нечто конкурентноспособное. В юго-восточную Азию, куда переносилось производство, утекали и кадры. И сейчас с подготовкой кадров там все нормально. В ключевых отраслях, которые отвечают за технологический уклад, судя по количеству патентов, лидирует Китай.- А что будет с российской экономикой?- Я сейчас расскажу вам, что будет в следующие два года. Трамп попытается спровоцировать Великую депрессию, тяжелый глобальный кризис, который будет заливать деньгами. Во время этого кризиса, нефть будет стоить 50, у нас будут проблемы. Когда Федеральный резерв начнет печатать деньги, снижать доходность, начнется сильный тренд роста сырья и падения доллара.Поэтому все начнется с экономических неприятностей для России, а закончится периодом, который был в первой половине нулевых, когда нефть ушла с 30 долларов до 150. А к концу президентского срока Трампа в США будет бюджетный кризис.- Украинский кризис был одним из пунктов предвыборной кампании Трампа. Но очевидно, что никакого четко прописанного мирного плана у Трампа нет. Что Трамп может предложить России, чтобы остановить конфликт или наоборот эскалировать его?- Все разговоры о мире — это предвыборный популизм. Никакого плана у Трампа нет, да и Украина ему не интересна. Посмотрите, какую строчку Украина занимала в американском бюджете. Если что-то реально интересно, за это платят. А Украина занимала строчку в бюджете США ниже, чем афганское правительство Карзая.Это была шумная пиар-кампания в первый год войну, потом это перестало быть частью мейнстрима. Да, выделялись деньги. На Украину отправлялось старое оружие, но это было частью процесса перевооружения НАТО и США. Либо вы старое оружие утилизируете и платите за это деньги, либо, более вкусный вариант: вы отправляете старое оружие Зеленскому и вешаете на него за это долг. А утилизируется оно где-то в полях Украины.В этом и заключается с точки зрения Запада суть этой войны. Поэтому эта война выгодна. А тогда возникает резонный вопрос: зачем ее заканчивать с точки зрения интересов ВПК США. Война идет. Европа чувствует от России угрозу. Она будет покупать американское оружие. Для европейцев, для леволиберальной Европы противодействие России – это вопрос принципиальный. Она будет покупать оружие не только для себя, но и для Зеленского. Инфляция вооружений в мире сейчас очень высока. Склады пустые. На этом все отлично заработают в Соединенных Штатах. Дальше Трамп дополнительно напугал Европу. Если вы 2% ВВП на оборону не тратите, а это считай 2% ВВП на оборонный заказ в Соединенных Штатах, мы отзываем гарантии коллективной безопасности в рамках НАТО.Европа будет раскошеливаться на очень большие деньги. Зачем заканчивать украинский конфликт, который создал эту ситуацию, не вижу в этом смысла для Трампа. Политические очки, которые он может набрать, не оправдываются потерей выгоды. На урегулировании арабо-израильского конфликта – очень большие. Потому что в США много мусульман и есть сильнейшие еврейские диаспоры.Берем китайскую тему. Угроза из юго-восточной Азии многим американцам близка. Хотя бы по памяти о Вьетнамской войне. Коммунистический Китай нам угрожает, вирус на нас наслал, китайцы отбирают наши рабочие места. На противостоянии с Китаем можно набрать политический капитал.А на противостоянии с Россией какой политический капитал можно набрать? Байден никакого политического капитала на противостоянии с Россией не нажил. Только убытки. Никто эту идею на уровне широких народных масс, людей, которые создают дискурсы, даже тусовки селебрити не поддерживал. На самом деле правые в США Путину симпатизируют и видят в нем лидера, которого хотели бы сами.- Почему бы тогда Трампу не поспособствовать нормализации отношения между двумя странами, чтобы упрочить свое положение среди своих же избирателей?- Он может это сделать на условиях России. Но в американском политикуме, не с точки зрения популярности среди народа, сильна партия другой стороны. У нее менталитет холодной войны, восстановление отношений с Россией не приветствовалось бы. Можно сказать, что коррупционеры поддержали эту войну, раскопать все эти истории, посадить семейку Байденов. И заявить, что теперь с Россией будем дружить. Но в Республиканской партии многие будут против, взвоют демократы.Нужно это Трампу? Россия для него важный рынок сбыта, чтобы дружбу укреплять? Нет. На рынке энергоносителей Россия конкурент. С точки зрения производства вооружений это конкурент. С точки зрения производства продовольствия, один из крупнейших экспортеров зерна, это конкурент. Особенно если еще отдать в Россию какие-то украинские территории. Да, это страна, с которой легко дружить через океан.Это страна, которая может быть хорошим противовесом Китаю. Здесь мы подходим к реальным условиям, на которых Трамп может поспособствовать урегулированию конфликта. Он может сказать, давайте дружить, но против Китая. И вас в Америке через полгода будут любить. Сделаем такой пиар, что вы будете оплотом демократии во всей Евразии.Но в чем выгода для нас? В случае американо-китайской конфронтации мы должны обеспечить сухопутный фронт по всей своей азиатской границе, где у нас плотность населения во много раз меньше, чем китайская. Я перечислил все факторы в пользу того, что никаких реальных усилий по регулированию конфликта Трамп делать не будет. А разжигать конфликт ему тоже не с руки. Поэтому будут громкие пиар-акции, усилия по заморозке конфликта.Возможно, будет показательная деэскалация, которую потребуют от Зеленского, и на которую согласится Путин. После чего эту тему вообще забудут. Про Украину с весны следующего года никто в США не будет вспоминать. Ей не будут давать деньги. Хотя поставки вооружений за европейский счет будут идти.Украину целиком Трамп, как только придет к власти, свалит на Евросоюз, а что ЕС будет с ней делать, вопрос интересный. Евросоюз глубоко расколот. Как по линии отношения различных стран к этому конфликту, так и внутри стран. Украинский дискурс там политически значим. Украина рассматривается как фактор, который ухудшает экономическое положение Европы из-за разрыва связей с Россией. И там украинская карта разыгрывается во внутренней политической борьбе.Украина обладает потенциалом развала Евросоюза, надеюсь, она это сделает. Претензиями и амбициями украинской элиты, которая очень хочет в Европу, которая очень не хочет ее принимать. Все страны Европы делятся на явных антагонистов Украины, которые поддерживают ее через рвотный рефлекс. Это Венгрия, Словакия, Австрия, тихо сидящая на Адриатическом побережье Словения, Хорватия. Болгария и Греция глубоко расколоты по вопросу поддержки Украины, там блокируют конвои с оружием для Украины.Италия с давними финансами связями с Россией. "ЮниКредитБанк" до сих пор работает и проводит валютные платежи. Если экономическая ситуация будет ухудшаться, Италия будет склоняться к поддержке пророссийской линии в Европе.Германия сильно расколота не только по российской проблематике, а вообще по очень многим проблемам: зеленой энергетике, мигрантской политике и так далее. То, что Франция отойдет от какой-то русофобской линии, я не особо верю. Даже если победит Марин Ле Пен. Франция – страна очень амбициозная. Не изменят свою русофобскую политику Польша, Британия, Финляндия. Холодно будет относиться Скандинавия.Евросоюз по вопросу эффективной политики в отношении России будет парализован. Он не сможет идти на встречу России. Он не сможет идти против России. Он не сможет эффективно выделять Украине деньги. Хотя какие-то деньги будет выделять. И вся эта ситуация будет работать на раскол Европы. Что для нас хорошо.- Что вы ожидаете от следующего года?- Во-первых, кризис будет. Из-за политики Трампа наступит глобальная рецессия. И у нас будут экономические трудности. Но они будут и у наших антагонистов. Для Украины этот кризис сыграет гораздо худшую роль, чем для нас.Для нас кризис это окно возможностей. Это возможность довоевать эту войну. С каким-то успехом для нас. А формулу успеха я уже вашему изданию называл. Россия должна дойти до Дуная. Судьба того, что называется Украина не важна. Важна судьба Новороссии. Там есть общность и между людьми, и между всеми регионами Причерноморя и Донбасса. Исключительно важно с точки зрения логистики всё Черноморское побережье забрать себе.Тогда вся остальная Украина это геополитический тупик. Даже Харьков тогда не будет иметь значения, если он останется в составе Украины, он вымрет. Зачем крупный город в геополитическом тупике. Тем, кто живет на левом берегу Днепра надо понять, что без России будущего у них нет. На востоке Украины не будет ничего, если он не войдет в состав России. В следующем году мы можем это все сделать.И это обязательно необходимо сделать, потому что после этого наступит период процветания. После этого внешняя конъюнктура очень сильно улучшится. Через два с половиной, три года на нас польется денежный дождь от роста сырьевого рынка. У нас будут деньги, чтобы все отстроить. Все, что мы возьмем под свой контроль. Поэтому нужно сейчас поднажать и забрать как можно больше. Но главное здесь определиться с направлением главного удара. Это до Дуная, это не Киев. Вопрос безопасности захват Киева не решит, а захват Одессы – решит.- А западные санкции не закроют это окно возможностей? Не усилятся ли они при Трампе?- А куда они могут усилиться? Самая последняя жестокая санкционная мера была введение санкций против Московской биржи, которая резко осложнила нам финансовую логистику. Даже китайские банки с нами прекратили работать.Но сами же американцы в этих санкций насверлили дырки, продлевая лицензии крупным российским банкам на проведение расчетов за доллары по контрактам, которые связаны с энергетикой. Мы же, например, продолжаем до сих пор поставить уран Америке. Поэтому предел санкционного давления уже достигнут. И так внешняя торговля перешла на криптовалюты.Если они еще больше начнут наращивать давление, не только на нас, это сблизит Россию, Китай и всех тех, кто торгует с нами. Политика Трампа по попытке сохранения и доминирования доллара скорее ускорит дедолларизацию. Если от санкций против кого-то начинают слишком сильно страдать третьи страны, санкции начинают играть против тебя самого.Если Трамп декларирует, что за отказ от доллара мы будем вас бить стопроцентными тарифами, это ускорит отказ от доллара во всей сфере торговли Китая.Трамп, как человек, который во главу угла ставит бизнес-интересы, на это не пойдет. Будет ли он смягчать санкции? Как бизнесмен, он попытается продать эту идею. Но что он может продать России, кроме капитуляции Украины.Я бы не сказал, что война идет хорошо, еще немного и украинская армия капитулирует. Тяжелые бои будут продолжаться, но сила на стороне России. Победа будет нелегкой, но мы победим. А когда мы идем к победе, какое перемирие нам можно продать?О том, какие планы в международной политике есть у Трампа и какова в них роль Украины - в статье Ростислава Ищенко "Главные войны Трампа"

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Денис Рудометов

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, ес, нато, впк, дмитрий голубовский, украина.ру