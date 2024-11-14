Владимир Видеманн о том, где совпадают интересы России, США и Британии, и ювелирной политике Кремля - 14.11.2024 Украина.ру
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Владимир Видеманн о том, где совпадают интересы России, США и Британии, и ювелирной политике Кремля
Владимир Видеманн о том, где совпадают интересы России, США и Британии, и ювелирной политике Кремля - 14.11.2024 Украина.ру
Владимир Видеманн о том, где совпадают интересы России, США и Британии, и ювелирной политике Кремля
Германия давний геополитический соперник Великобритании. Но и Франция соперник в этом отношении. Евросоюз в виде двух экономических моторов – Германии и Франции — это объективный соперник Британии. Без этого сложно понять интригу, которая имеет место в европейской политике.
2024-11-14T05:45
2024-11-14T05:45
интервью
британия
европа
германия
дональд трамп
владимир видеманн
борис джонсон
ес
нато
брикс
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Лондоне писатель и публицист Владимир Видеманн.Британии, возможно, придётся отправить войска на Украину, если США при Трампе откажутся от поддержки Киева, сообщает газета Independent со ссылкой на бывшего премьера Британии Бориса Джонсона.- Владимир Владимирович, это эпатажное заявление отставного премьера или реальный план британских элит?- Скорее, эпатажное заявление. Для Бориса Джонсона это характерно, он своего премьерства лишился во многом благодаря эпатажу. Вряд ли британское правительство будет неосторожно себя вести, когда в США меняется администрация.- Победа Трампа напугала британский политический класс?- У Трампа много сторонников не только явных, но и тайных среди британских элит, потому что ситуация тревожная и некомфортная для населения Британии с точки зрения удорожания жизни. Поэтому Трамп привнес надежду на конструктивное изменение международной ситуации и на роль Великобритании в ней.- Тем не менее Кир Стармер намерен призвать Джо Байдена выделить средства для кредита Украине в 20 млрд долларов. А с Макроном он обсуждал снятие запрета на удары дальнобойным оружием по территории России. Франция и Британия выступают за немедленную эскалацию конфликта?- С одной стороны, мы видим устоявшуюся внешнюю политику Британии, все, что связано с поддержкой Украины. Стармер не будет делать непредвиденных резких телодвижений. Сейчас все идет по протоколу британского МИД. Но фактор Трампа — это нечто новое, и британская политика будет меняться. А, учитывая стиль британской политики, она может поменяться в одночасье.С другой стороны, Британия ищет для себя новой роли в Европе. Она претендует на лидерство не в Евросоюзе, а в большой Европе. Мы видим интригу со многими составляющими, нас ожидают очень интересные времена в ближайшем будущем.- Премьер Польши Дональд Туск объявил о намерении создать альянс для поддержки Украины, куда будут входить Великобритания и Франция. Заинтересована ли Британия в таком союзе, и какую роль она будет там играть?- Британия заинтересована в любом альянсе, где она претендует на роль первой скрипки. А по предложению Туска она будет играть именно роль куратора Европы. Защита Украины поднимает вопрос, о какой Украине идет речь. Каковы будут ее границы, взаимоотношения с западными структурами, НАТО? На этот вопрос никто конкретно не ответит.- Главный соперник Британии в Европе — это Германия. Каким образом будет проходить соперничество этих стран?- Германия давний геополитический соперник Великобритании. Но и Франция соперник в этом отношении. Евросоюз в виде двух экономических моторов – Германии и Франции — это объективный соперник Британии. Без этого сложно понять интригу, которая имеет место в европейской политике.Так что интересы Лондона, Москвы и Вашингтона в этом пункте совпадают. Ни одной из этих столиц единая сильная континентальная Европа не нужна.Для англосаксов страшным сном является альянс Германии и России. Если Россию сложно вывести из игры, тогда остается вывести из игры Германию.Британия имеет свои интересы по всему периметру Евразии и будет их отстаивать. Но не будем забывать, что британская колониальная империя была разрушена при большом влиянии США. В англосаксонском мире есть свои нюансы. До сих пор идут споры о том, кто же управляет американскими финансами. Есть мнение, что Федеральные резерв создан британскими банкирами.Думаю, что только искусственный интеллект сможет собрать все пазлы большой политики. Это новая надежда политической аналитики.- Позиция Трампа по НАТО известна – он требует большего включения от других членов Альянса в обеспечение его обороноспособности. Какой будет роль Лондона в НАТО?- Самая очевидная роль Лондона — это главный полицейский в Европе. Aukus тоже создан при участии Лондона. Так что англосаксонский мир консолидируется. Эрик Шмидт, эксперт в области новых вооружений, он разрабатывает программу сетецентричных войн, заявлял, что США уже сейчас грозит дефицит энергии в развитии искусственного интеллекта, в том числе в военной сфере.К 2041 году по современным тенденциям для поддержки компьютерной индустрии в мире будет использоваться 100% всей добываемой человечеством энергии. В связи с этим США нужны будут энергетические партнеры. Шмидт считает, что это может быть Канада, потому что там близкая политическая система и большие энергоресурсы. А что касается Ближнего Востока, но арабы не являются надежными партнерами США.Поэтому консолидация англосаксонского мира идет с учетом ресурсной базы, которая очень развита в Канаде и в Австралии. Другая линия консолидации в мире это восточная. Это БРИКС и сопутствующие институты.- Англосаксонская консолидация — это вызов для России.- Для России вызов и синоцентричная консолидация. Мы видим политику Пекина по отношению к зависимым государствам и внутри самого Китая, это Тибет, уйгуры.В тех же БРИКС и ШОС позиция Пекина не совпадает с позицией Кремля. С точки зрения трезво мыслящих российских элит Пекин не является партнёром, в объятия которого нужно броситься без оглядки. Поэтому Москва балансирует между разных центров притяжения и старается вести очень тонкую игру.Здесь требуется ювелирная способность баланса между центрами, которые намного сильнее с точки зрения ресурсной базы, человеческого потенциала. Но тонкая интеллектуальная политика может купировать эти риски.Мы видим, как страны с ограниченными ресурсами, Великобритания, Израиль, Швейцария, обращают противоречия крупных держав себе на пользу.О глобальных планах Трампа - в статье Ростислава Ищенко "Главные войны Трампа"
https://ukraina.ru/20210112/1030209186.html
https://ukraina.ru/20241113/1058867370.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, британия, европа, германия, дональд трамп, владимир видеманн, борис джонсон, ес, нато, брикс
Интервью, Британия, Европа, Германия, Дональд Трамп, Владимир Видеманн, Борис Джонсон, ЕС, НАТО, БРИКС

Владимир Видеманн о том, где совпадают интересы России, США и Британии, и ювелирной политике Кремля

05:45 14.11.2024
 
© из личного архива Владимира ВидеманнаВладимир Видеманн интервью
Владимир Видеманн интервью
© из личного архива Владимира Видеманна
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Германия давний геополитический соперник Великобритании. Но и Франция соперник в этом отношении. Евросоюз в виде двух экономических моторов – Германии и Франции — это объективный соперник Британии. Без этого сложно понять интригу, которая имеет место в европейской политике.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Лондоне писатель и публицист Владимир Видеманн.
Британии, возможно, придётся отправить войска на Украину, если США при Трампе откажутся от поддержки Киева, сообщает газета Independent со ссылкой на бывшего премьера Британии Бориса Джонсона.
- Владимир Владимирович, это эпатажное заявление отставного премьера или реальный план британских элит?
- Скорее, эпатажное заявление. Для Бориса Джонсона это характерно, он своего премьерства лишился во многом благодаря эпатажу. Вряд ли британское правительство будет неосторожно себя вести, когда в США меняется администрация.
- Победа Трампа напугала британский политический класс?
- У Трампа много сторонников не только явных, но и тайных среди британских элит, потому что ситуация тревожная и некомфортная для населения Британии с точки зрения удорожания жизни. Поэтому Трамп привнес надежду на конструктивное изменение международной ситуации и на роль Великобритании в ней.
Видеманн владимир - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января 2021, 13:21
Владимир Видеманн: кто онПисатель, журналист, историк андерграунда, политолог
- Тем не менее Кир Стармер намерен призвать Джо Байдена выделить средства для кредита Украине в 20 млрд долларов. А с Макроном он обсуждал снятие запрета на удары дальнобойным оружием по территории России. Франция и Британия выступают за немедленную эскалацию конфликта?
- С одной стороны, мы видим устоявшуюся внешнюю политику Британии, все, что связано с поддержкой Украины. Стармер не будет делать непредвиденных резких телодвижений. Сейчас все идет по протоколу британского МИД. Но фактор Трампа — это нечто новое, и британская политика будет меняться. А, учитывая стиль британской политики, она может поменяться в одночасье.
С другой стороны, Британия ищет для себя новой роли в Европе. Она претендует на лидерство не в Евросоюзе, а в большой Европе. Мы видим интригу со многими составляющими, нас ожидают очень интересные времена в ближайшем будущем.
- Премьер Польши Дональд Туск объявил о намерении создать альянс для поддержки Украины, куда будут входить Великобритания и Франция. Заинтересована ли Британия в таком союзе, и какую роль она будет там играть?
- Британия заинтересована в любом альянсе, где она претендует на роль первой скрипки. А по предложению Туска она будет играть именно роль куратора Европы. Защита Украины поднимает вопрос, о какой Украине идет речь. Каковы будут ее границы, взаимоотношения с западными структурами, НАТО? На этот вопрос никто конкретно не ответит.
- Главный соперник Британии в Европе — это Германия. Каким образом будет проходить соперничество этих стран?
- Германия давний геополитический соперник Великобритании. Но и Франция соперник в этом отношении. Евросоюз в виде двух экономических моторов – Германии и Франции — это объективный соперник Британии. Без этого сложно понять интригу, которая имеет место в европейской политике.
Так что интересы Лондона, Москвы и Вашингтона в этом пункте совпадают. Ни одной из этих столиц единая сильная континентальная Европа не нужна.
Для англосаксов страшным сном является альянс Германии и России. Если Россию сложно вывести из игры, тогда остается вывести из игры Германию.
Британия имеет свои интересы по всему периметру Евразии и будет их отстаивать. Но не будем забывать, что британская колониальная империя была разрушена при большом влиянии США. В англосаксонском мире есть свои нюансы. До сих пор идут споры о том, кто же управляет американскими финансами. Есть мнение, что Федеральные резерв создан британскими банкирами.
Думаю, что только искусственный интеллект сможет собрать все пазлы большой политики. Это новая надежда политической аналитики.
- РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Вчера, 12:07
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- Позиция Трампа по НАТО известна – он требует большего включения от других членов Альянса в обеспечение его обороноспособности. Какой будет роль Лондона в НАТО?
- Самая очевидная роль Лондона — это главный полицейский в Европе. Aukus тоже создан при участии Лондона. Так что англосаксонский мир консолидируется. Эрик Шмидт, эксперт в области новых вооружений, он разрабатывает программу сетецентричных войн, заявлял, что США уже сейчас грозит дефицит энергии в развитии искусственного интеллекта, в том числе в военной сфере.
К 2041 году по современным тенденциям для поддержки компьютерной индустрии в мире будет использоваться 100% всей добываемой человечеством энергии. В связи с этим США нужны будут энергетические партнеры. Шмидт считает, что это может быть Канада, потому что там близкая политическая система и большие энергоресурсы. А что касается Ближнего Востока, но арабы не являются надежными партнерами США.
Поэтому консолидация англосаксонского мира идет с учетом ресурсной базы, которая очень развита в Канаде и в Австралии. Другая линия консолидации в мире это восточная. Это БРИКС и сопутствующие институты.
- Англосаксонская консолидация — это вызов для России.
- Для России вызов и синоцентричная консолидация. Мы видим политику Пекина по отношению к зависимым государствам и внутри самого Китая, это Тибет, уйгуры.
В тех же БРИКС и ШОС позиция Пекина не совпадает с позицией Кремля. С точки зрения трезво мыслящих российских элит Пекин не является партнёром, в объятия которого нужно броситься без оглядки. Поэтому Москва балансирует между разных центров притяжения и старается вести очень тонкую игру.
Здесь требуется ювелирная способность баланса между центрами, которые намного сильнее с точки зрения ресурсной базы, человеческого потенциала. Но тонкая интеллектуальная политика может купировать эти риски.
Мы видим, как страны с ограниченными ресурсами, Великобритания, Израиль, Швейцария, обращают противоречия крупных держав себе на пользу.
О глобальных планах Трампа - в статье Ростислава Ищенко "Главные войны Трампа"
 
ИнтервьюБританияЕвропаГерманияДональд ТрампВладимир ВидеманнБорис ДжонсонЕСНАТОБРИКС
 
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