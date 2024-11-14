https://ukraina.ru/20241114/1058882015.html
Владимир Видеманн о том, где совпадают интересы России, США и Британии, и ювелирной политике Кремля
Владимир Видеманн о том, где совпадают интересы России, США и Британии, и ювелирной политике Кремля - 14.11.2024 Украина.ру
Владимир Видеманн о том, где совпадают интересы России, США и Британии, и ювелирной политике Кремля
Германия давний геополитический соперник Великобритании. Но и Франция соперник в этом отношении. Евросоюз в виде двух экономических моторов – Германии и Франции — это объективный соперник Британии. Без этого сложно понять интригу, которая имеет место в европейской политике.
2024-11-14T05:45
2024-11-14T05:45
2024-11-14T05:45
интервью
британия
европа
германия
дональд трамп
владимир видеманн
борис джонсон
ес
нато
брикс
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Лондоне писатель и публицист Владимир Видеманн.Британии, возможно, придётся отправить войска на Украину, если США при Трампе откажутся от поддержки Киева, сообщает газета Independent со ссылкой на бывшего премьера Британии Бориса Джонсона.- Владимир Владимирович, это эпатажное заявление отставного премьера или реальный план британских элит?- Скорее, эпатажное заявление. Для Бориса Джонсона это характерно, он своего премьерства лишился во многом благодаря эпатажу. Вряд ли британское правительство будет неосторожно себя вести, когда в США меняется администрация.- Победа Трампа напугала британский политический класс?- У Трампа много сторонников не только явных, но и тайных среди британских элит, потому что ситуация тревожная и некомфортная для населения Британии с точки зрения удорожания жизни. Поэтому Трамп привнес надежду на конструктивное изменение международной ситуации и на роль Великобритании в ней.- Тем не менее Кир Стармер намерен призвать Джо Байдена выделить средства для кредита Украине в 20 млрд долларов. А с Макроном он обсуждал снятие запрета на удары дальнобойным оружием по территории России. Франция и Британия выступают за немедленную эскалацию конфликта?- С одной стороны, мы видим устоявшуюся внешнюю политику Британии, все, что связано с поддержкой Украины. Стармер не будет делать непредвиденных резких телодвижений. Сейчас все идет по протоколу британского МИД. Но фактор Трампа — это нечто новое, и британская политика будет меняться. А, учитывая стиль британской политики, она может поменяться в одночасье.С другой стороны, Британия ищет для себя новой роли в Европе. Она претендует на лидерство не в Евросоюзе, а в большой Европе. Мы видим интригу со многими составляющими, нас ожидают очень интересные времена в ближайшем будущем.- Премьер Польши Дональд Туск объявил о намерении создать альянс для поддержки Украины, куда будут входить Великобритания и Франция. Заинтересована ли Британия в таком союзе, и какую роль она будет там играть?- Британия заинтересована в любом альянсе, где она претендует на роль первой скрипки. А по предложению Туска она будет играть именно роль куратора Европы. Защита Украины поднимает вопрос, о какой Украине идет речь. Каковы будут ее границы, взаимоотношения с западными структурами, НАТО? На этот вопрос никто конкретно не ответит.- Главный соперник Британии в Европе — это Германия. Каким образом будет проходить соперничество этих стран?- Германия давний геополитический соперник Великобритании. Но и Франция соперник в этом отношении. Евросоюз в виде двух экономических моторов – Германии и Франции — это объективный соперник Британии. Без этого сложно понять интригу, которая имеет место в европейской политике.Так что интересы Лондона, Москвы и Вашингтона в этом пункте совпадают. Ни одной из этих столиц единая сильная континентальная Европа не нужна.Для англосаксов страшным сном является альянс Германии и России. Если Россию сложно вывести из игры, тогда остается вывести из игры Германию.Британия имеет свои интересы по всему периметру Евразии и будет их отстаивать. Но не будем забывать, что британская колониальная империя была разрушена при большом влиянии США. В англосаксонском мире есть свои нюансы. До сих пор идут споры о том, кто же управляет американскими финансами. Есть мнение, что Федеральные резерв создан британскими банкирами.Думаю, что только искусственный интеллект сможет собрать все пазлы большой политики. Это новая надежда политической аналитики.- Позиция Трампа по НАТО известна – он требует большего включения от других членов Альянса в обеспечение его обороноспособности. Какой будет роль Лондона в НАТО?- Самая очевидная роль Лондона — это главный полицейский в Европе. Aukus тоже создан при участии Лондона. Так что англосаксонский мир консолидируется. Эрик Шмидт, эксперт в области новых вооружений, он разрабатывает программу сетецентричных войн, заявлял, что США уже сейчас грозит дефицит энергии в развитии искусственного интеллекта, в том числе в военной сфере.К 2041 году по современным тенденциям для поддержки компьютерной индустрии в мире будет использоваться 100% всей добываемой человечеством энергии. В связи с этим США нужны будут энергетические партнеры. Шмидт считает, что это может быть Канада, потому что там близкая политическая система и большие энергоресурсы. А что касается Ближнего Востока, но арабы не являются надежными партнерами США.Поэтому консолидация англосаксонского мира идет с учетом ресурсной базы, которая очень развита в Канаде и в Австралии. Другая линия консолидации в мире это восточная. Это БРИКС и сопутствующие институты.- Англосаксонская консолидация — это вызов для России.- Для России вызов и синоцентричная консолидация. Мы видим политику Пекина по отношению к зависимым государствам и внутри самого Китая, это Тибет, уйгуры.В тех же БРИКС и ШОС позиция Пекина не совпадает с позицией Кремля. С точки зрения трезво мыслящих российских элит Пекин не является партнёром, в объятия которого нужно броситься без оглядки. Поэтому Москва балансирует между разных центров притяжения и старается вести очень тонкую игру.Здесь требуется ювелирная способность баланса между центрами, которые намного сильнее с точки зрения ресурсной базы, человеческого потенциала. Но тонкая интеллектуальная политика может купировать эти риски.Мы видим, как страны с ограниченными ресурсами, Великобритания, Израиль, Швейцария, обращают противоречия крупных держав себе на пользу.О глобальных планах Трампа - в статье Ростислава Ищенко "Главные войны Трампа"
https://ukraina.ru/20210112/1030209186.html
https://ukraina.ru/20241113/1058867370.html
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интервью, британия, европа, германия, дональд трамп, владимир видеманн, борис джонсон, ес, нато, брикс
Владимир Видеманн о том, где совпадают интересы России, США и Британии, и ювелирной политике Кремля
Германия давний геополитический соперник Великобритании. Но и Франция соперник в этом отношении. Евросоюз в виде двух экономических моторов – Германии и Франции — это объективный соперник Британии. Без этого сложно понять интригу, которая имеет место в европейской политике.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Лондоне писатель и публицист Владимир Видеманн.
Британии, возможно, придётся отправить войска на Украину
, если США
при Трампе
откажутся от поддержки Киева
, сообщает газета Independent со ссылкой на бывшего премьера Британии Бориса Джонсона
.
- Владимир Владимирович, это эпатажное заявление отставного премьера или реальный план британских элит?
- Скорее, эпатажное заявление. Для Бориса Джонсона это характерно, он своего премьерства лишился во многом благодаря эпатажу. Вряд ли британское правительство будет неосторожно себя вести, когда в США меняется администрация.
- Победа Трампа напугала британский политический класс?
- У Трампа много сторонников не только явных, но и тайных среди британских элит, потому что ситуация тревожная и некомфортная для населения Британии с точки зрения удорожания жизни. Поэтому Трамп привнес надежду на конструктивное изменение международной ситуации и на роль Великобритании в ней.
- Тем не менее Кир Стармер намерен призвать Джо Байдена выделить средства для кредита Украине в 20 млрд долларов. А с Макроном он обсуждал снятие запрета на удары дальнобойным оружием по территории России. Франция и Британия выступают за немедленную эскалацию конфликта?
- С одной стороны, мы видим устоявшуюся внешнюю политику Британии, все, что связано с поддержкой Украины. Стармер не будет делать непредвиденных резких телодвижений. Сейчас все идет по протоколу британского МИД
. Но фактор Трампа — это нечто новое, и британская политика будет меняться. А, учитывая стиль британской политики, она может поменяться в одночасье.
С другой стороны, Британия ищет для себя новой роли в Европе. Она претендует на лидерство не в Евросоюзе, а в большой Европе. Мы видим интригу со многими составляющими, нас ожидают очень интересные времена в ближайшем будущем.
- Премьер Польши Дональд Туск объявил о намерении создать альянс для поддержки Украины, куда будут входить Великобритания и Франция. Заинтересована ли Британия в таком союзе, и какую роль она будет там играть?
- Британия заинтересована в любом альянсе, где она претендует на роль первой скрипки. А по предложению Туска она будет играть именно роль куратора Европы. Защита Украины поднимает вопрос, о какой Украине идет речь. Каковы будут ее границы, взаимоотношения с западными структурами, НАТО
? На этот вопрос никто конкретно не ответит.
- Главный соперник Британии в Европе — это Германия. Каким образом будет проходить соперничество этих стран?
- Германия давний геополитический соперник Великобритании. Но и Франция соперник в этом отношении. Евросоюз в виде двух экономических моторов – Германии и Франции — это объективный соперник Британии. Без этого сложно понять интригу, которая имеет место в европейской политике.
Так что интересы Лондона, Москвы
и Вашингтона
в этом пункте совпадают. Ни одной из этих столиц единая сильная континентальная Европа не нужна.
Для англосаксов страшным сном является альянс Германии и России. Если Россию сложно вывести из игры, тогда остается вывести из игры Германию.
Британия имеет свои интересы по всему периметру Евразии
и будет их отстаивать. Но не будем забывать, что британская колониальная империя была разрушена при большом влиянии США. В англосаксонском мире есть свои нюансы. До сих пор идут споры о том, кто же управляет американскими финансами. Есть мнение, что Федеральные резерв создан британскими банкирами.
Думаю, что только искусственный интеллект сможет собрать все пазлы большой политики. Это новая надежда политической аналитики.
- Позиция Трампа по НАТО известна – он требует большего включения от других членов Альянса в обеспечение его обороноспособности. Какой будет роль Лондона в НАТО?
- Самая очевидная роль Лондона — это главный полицейский в Европе. Aukus
тоже создан при участии Лондона. Так что англосаксонский мир консолидируется. Эрик Шмидт
, эксперт в области новых вооружений, он разрабатывает программу сетецентричных войн, заявлял, что США уже сейчас грозит дефицит энергии в развитии искусственного интеллекта, в том числе в военной сфере.
К 2041 году по современным тенденциям для поддержки компьютерной индустрии в мире будет использоваться 100% всей добываемой человечеством энергии. В связи с этим США нужны будут энергетические партнеры. Шмидт считает, что это может быть Канада
, потому что там близкая политическая система и большие энергоресурсы. А что касается Ближнего Востока
, но арабы не являются надежными партнерами США.
Поэтому консолидация англосаксонского мира идет с учетом ресурсной базы, которая очень развита в Канаде и в Австралии
. Другая линия консолидации в мире это восточная. Это БРИКС
и сопутствующие институты.
- Англосаксонская консолидация — это вызов для России.
- Для России вызов и синоцентричная консолидация. Мы видим политику Пекина
по отношению к зависимым государствам и внутри самого Китая
, это Тибет, уйгуры.
В тех же БРИКС и ШОС
позиция Пекина не совпадает с позицией Кремля
. С точки зрения трезво мыслящих российских элит Пекин не является партнёром, в объятия которого нужно броситься без оглядки. Поэтому Москва балансирует между разных центров притяжения и старается вести очень тонкую игру.
Здесь требуется ювелирная способность баланса между центрами, которые намного сильнее с точки зрения ресурсной базы, человеческого потенциала. Но тонкая интеллектуальная политика может купировать эти риски.
Мы видим, как страны с ограниченными ресурсами, Великобритания, Израиль
, Швейцария
, обращают противоречия крупных держав себе на пользу.
О глобальных планах Трампа - в статье Ростислава Ищенко "Главные войны Трампа"