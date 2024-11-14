https://ukraina.ru/20241114/1058877109.html

Мира Тэрада: Для Запада права человека — часть популистской риторики. Мы должны действовать иначе

Мира Тэрада: Для Запада права человека — часть популистской риторики. Мы должны действовать иначе - 14.11.2024 Украина.ру

Мира Тэрада: Для Запада права человека — часть популистской риторики. Мы должны действовать иначе

Прошедшая американские тюрьмы глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада в эксклюзивом интервью изданию "Украина.ру" об американских выборах, свободе слова, преследовании журналистов, надеждах на мир, проблемах в странах БРИКС и необходимости создания новых международных правозащитных структур, которые услышат тех, кто сегодня лишен голоса.

2024-11-14T05:30

2024-11-14T05:30

2024-11-14T07:09

сша

россия

украина

дональд трамп

илон маск

джулиан ассанж

международный уголовный суд (мус)

брикс

демократическая партия

права человека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058878224_130:30:810:413_1920x0_80_0_0_9b3d7932d2a2d2baa9ad51c19d339804.jpg

— Мира, наконец прошли выборы в США и предрекаемой многими гражданской войны не случилось. Хотя накал ненависти, манипуляции и навешивания ярлыков на оппонентов были и, наверное, остается таких масштабов, какие России и не снились. Как вы оцените прошедшие выборы с точки зрения того, что мы привыкли называть демократией?— В этом году мы действительно увидели волю народа. Явка на избирательные участки была свыше 60 процентов. Это означает, что население Соединенных Штатов Америки все-таки не безразлично к будущему своей страны. Люди устали от того, что происходит в стране под руководством Демократической партии и ее лидеров. Поэтому в целом можно сказать, что электоральное право в США не было нарушено, но в подготовке, во время предвыборной гонки, мы наблюдали ряд нарушений прав, в частности, основное право — на свободу слова. Я считаю, что все последующие права вытекают как раз-таки из этого права, потому что, не имея возможности говорить о своих потребностях, как ты можешь получать другие права, которые тебе гарантированы законом и Конституцией?Мы видели, как арестовывали людей, мы видели, как удалялись аккаунты, мы видели, что аресты происходили из-за комментариев, лайков, из-за открытого выражения своих позиций. Мы видели, что проходили обыски в домах у журналистов, в том числе у Дмитрия Саймса. Я говорю сейчас о задержании выходца из семьи дипломатов Ричарда Мэдхерста, который занимается освещением конфликтов на Востоке. И вот после посещения одной из этих стран, его задержали за якобы нарушение акта о терроризме. Никогда на моей памяти такие обвинения не звучали в адрес журналиста. Мы знаем о деле Скотта Риттера, у которого аннулировали загранпаспорт еще в преддверии Петербургского международного экономического форума, чтобы он не принял в нем участие. Все эти нарушения, безусловно, являются ограничением свободы слова. Все это акты запугивания, потому что, когда другие журналисты, блогеры, лидеры общественного мнения видят, что происходят обыски, аресты, какие-то неудобные вопросы со стороны различных, правоохранительных органов и спецслужб, а также подконтрольных им средств массовой информации, они задумываются, стоит ли им выражать альтернативное мейнстриму мнение.А западный мейнстрим абсолютно подконтролен правительствам. Как-то в частной беседе один из журналистов The Guardian сказал мне — этот материал Белый дом не одобрит. Так что, к сожалению, представление о том, что США — это страна свободы и демократии, лишь иллюзия. Но несколько лет назад маски начали срываться, и люди начали видеть правду. Люди стали видеть все то цензурирование, которое происходит в социальных сетях, запреты и закрытие сайтов, которые несут альтернативную повестку. Я сейчас даже не говорю про пророссийскую. Любое альтернативное мнение табуировалось Демократической партией на протяжении последних четырех лет. Надеюсь, что с приходом Дональда Трампа ситуация как-то будет преломлена, и люди будут восстановлены в своих правах, возможно, будут освобождены те заключенные, которые были арестованы после событий 6 января у Капитолия. Ведь все, что эти граждане сделали, это высказали свое мнение, свое недовольство результатами выборов 2020 года.Но несколько лет назад маски начали срываться, и люди начали видеть правду. Люди стали видеть все то цензурирование, которое происходит в социальных сетях, запреты и закрытие сайтов, которые несут альтернативную повестку. Я сейчас даже не говорю про пророссийскую. Любое альтернативное мнение табуировалось Демократической партией на протяжении последних четырех лет. Надеюсь, что с приходом Дональда Трампа ситуация как-то будет преломлена, и люди будут восстановлены в своих правах, возможно, будут освобождены те заключенные, которые были арестованы после событий 6 января у Капитолия. Ведь всё, что эти граждане сделали, это высказали свое мнение, свое недовольство результатами выборов 2020 года.— Ну смотрите, вопрос демократии — это во многом вопрос доверия к государственным институтам. Мы все очень рады, что Джулиан Ассанж наконец-то получил свободу, но при этом он же получил и приговор, который фактически криминализирует всю расследовательскую журналистику, если ее результаты не понравятся властям. Как бы ни прошли сейчас выборы в США, знаменитая первая поправка больше не бережет свободу слова.— Да, те страны, где есть прецедентное право, западные страны, безусловно, попытаются воспользоваться этой сделкой, документами, подписанными Джулианом Ассанжем. Однако после сделки Джулиан выступил в Совете Европы, где его дело было признано политическим преследованием, а он был признан политическим заключенным. Поэтому я думаю, что реально этим прецедентом воспользоваться будет сложно.Я согласна с вами, что эта сделка, безусловно, скомпрометировала деятельность журналистов. Это именно то, чего добивался Запад. И как Джулиан сам сказал, "я признался, что я виновен в журналистике". Это, конечно, абсолютный абсурд, но я считаю, что ситуация будет преломлена. Я считаю изначально абсурдной идею что-либо запрещать. Если человеку что-то очень надо, он найдет возможность это получить. И он должен сам принимать для себя решение, какой выбор сделать. То есть СМИ, которые представляют альтернативные мейнстриму позицию, имеют право на существование. Но дело в том, что после последних четырех лет у власти Демпартия США боится, что свободный выбор будет не в ее пользу и поэтому всячески пытается задавить все альтернативные СМИ.— А как быть с тем, что к преследованиям того же Ассанжа не в малой степени приложил руку Трамп? Не кажется ли вам слегка наивной вера в то, что замена демократов на республиканцев всерьез повлияет на обсуждаемые нами процессы?— Я бы не сказала, что Трамп приложил свою руку к делу Ассанжа. Он, скорее, бездействовал, ничего не сделал для того, чтобы как-то облегчить ситуацию, снять обвинение с Джулиана, закрыть этот вопрос и встать в ряд с президентами, которые выступают за свободу.— Как не приложил? Семнадцать дополнительных статей обвинения и угроза 175-летнего срока в тюрьме появились при нем, не при Обаме.— Здесь нужно понимать, что не Дональд Трамп принимал решение об увеличении количества статей. В подобных вопросах президенты не принимают решения. В вопросах экстрадиции решения принимаются министерствами юстиции Соединенных Штатов Америки и страны, которая удерживает заключенного. Цепочка в любом случае идет от правоохранительных органов к министерству юстиции своей страны, и дальше из минюста этой страны в другую страну и ниже.— Майк Помпео, когда был директором ЦРУ при Трампе, хотел, чтобы Wikileaks признали не журналистами, а шпионской сетью.— Здесь как раз участия Трампа я вообще никакого не вижу. Учитывая события сегодняшнего дня, Майк Помпео вообще перестанет существовать как политическая единица. Другое дело, что Трамп принял активное участие в вопросе, связанном с Челси Меннинг, которая передала данные Джулиану Ассанжу по расстрелу американским военным вертолетом демонстрации в Ираке. Так вышло, что я, когда находилась в заключении в США, была с Челси в одном СИЗО, и на протяжении порядка полутора лет мы с ней общались, и она мне, в принципе, неплохо изложила ситуацию, связанную как раз-таки с этим сливом, и с политической обстановкой, и с ролью Трампа. Но здесь больше личной неприязни Трампа к Челси. Он публично называл ее врагом государства, именно Трамп отозвал ее помилование, которое подписал Обама. Но Челси на тот период времени была демократом, поэтому такое поведение Трампа достаточно ожидаемо было.— Так вот не тешим ли мы себя иллюзиями по его поводу?— Для меня нет никаких иллюзий. Я трезво оцениваю, кто такой Дональд Трамп. Это человек, способный на крайне решительные и кровожадные действия. Если помните, он приказал убить одного из иранских генералов, сказав, что не понимает, почему Обама этого давно не сделал, а сам он будет уничтожать врагов при первой возможности. Это не единичный случай. Например, им были приняты решения и в отношении запуска ракет в Сирии, когда были убиты сотни наших военных. Понимая это, нужно быть готовыми к чему угодно.Но, с другой стороны, в чем разительное отличие Трампа от той же Харрис, так в том, что он договороспособный. И, вероятнее всего, отталкиваясь именно от этих соображений, кто-то может тешить определенные надежды на период его правления. Конечно же, еще очень важно то, что Трамп не относится к глобалистам. Национальные интересы для него всегда в приоритете. Это также дает надежду на то, что, например, количество помощи, которое выделяется Украине, будет снижено. Тем самым конфликт перейдет в фазу переговоров, и, наконец-то, обе стороны перестанут терять самое бесценное — человеческие жизни.Также мы видим, что фокус внимания Трампа — на востоке, он опять начинает закручивать гайки Ирану, а Иран готовится к затягиванию поясов. Правда нужно не забывать, что за прошедшие четыре года ситуация в Иране тоже изменилась. Сотрудничество Ирана с Россией стало более плотным, иранцы научились не просто жить в условиях двойных санкций, а развиваться, быть активными в цифровой среде, в технологиях, в образовании. Поэтому, что реально у Трампа выйдет с Ираном, пока неизвестно.Мы видим, что Трамп активно формирует свою администрацию, старается сделать это в период, пока Сенат отдыхает, для того, чтобы никто ему не помешал. Поэтому я думаю, что в этот раз правление Трампа будет отличаться. Я очень надеюсь на то, что он так и останется договороспособным и ориентированным в первую очередь на национальные интересы, а не на международные. Но самое главное, он сказал, что он остановит войны. Это важно, важно для любого развития, потому что, как мы знаем, чтобы затормозить развитие, надо развязать войну. Сейчас такая серьезная гонка в области искусственного интеллекта, что вообще не до военных конфликтов, надо развиваться.— По поводу войны, переговоров и искусственного интеллекта: ходят слухи, что возможным переговорщиком от Трампа с Россией по поводу Украины может стать Маск.— Для того, чтобы Маск стал этим переговорщиком, он должен иметь соответствующее назначение, в первую очередь политическое назначение.— Он уже участвовал в разговоре Трампа с Зеленским, еще будучи никем.— Да, это такой исторический прецедент. Но мы понимаем, что Маск играет определенную роль в конфликте на Украине, представляя StarLink. Поэтому, вероятно, участие могло быть с точки зрения бизнеса. Детали этого разговора нам неизвестны и роль Маска пока не вполне понятна. Но его позиция в последнее время говорит о том, что он определяется со стороной. Маск всегда славился тем, что он такой ярый либертарианец, отвергающий любую власть, любой контроль, любое подчинение какой-либо власти. Поэтому, когда он открыто высказался в поддержку Трампа, я была поражена. Когда я видела в ожидании подсчета голосов фотографии, где они на приеме сидят вместе за одним столом, увлеченно о чем-то беседуют, для меня этот поворот был абсолютно неожиданным. И вот теперь вопрос, он прикидывался или он созрел, понял, что может что-то сделать, что-то менять? Тогда интересно, в какую сторону? Потому что я не могу сказать, что он придерживался принципа свободы слова на его заблокированной в России социальной платформе Х. Было снесено огромное количество аккаунтов, включая и мой. Но Маск всегда с интересом смотрел в сторону России, его интересовали наши ракеты. Так что, поживем-увидим, в какого политика он превратится.— Сейчас бунтует даже такой подконтрольный американским властям персонаж, как Цукерберг. Он уже открыто говорит, что его ФБР заставляло уничтожать аккаунты.— Я, знаете, не соглашусь по поводу Цукерберга. Он говорить может все, что угодно, но почему он не сказал об этом раньше? Он начал говорить об этом тогда, когда произошла ситуация с Павлом Дуровым. Аналитики наверняка донесли до его сведения ситуацию с уходящим в закат правлением Демократической партии по всем вообще фронтам на ближайшие четыре года. Поэтому Цукербергу нужно сохранить хорошую мину при плохой игре. На мой взгляд, этот человек выполнял все, что требовала от него Демпартия. Он брал за это деньги и не смущался. Если бы ему действительно угрожали, с его возможностями, с возможностями его социальных сетей, которые в разы превышают население многих стран, он мог бы заявить об этом открыто и встать в позу, как это делал Дуров. Он мог бы попросить об интервью у того же Такера Карлсона. У него было много вариантов. В конце концов, он мог бы на своей огромной яхте отправиться путешествовать туда, откуда нет выдачи в США.— Как те, кто уезжает в круиз на время президентства Трампа?— Ха, да-да, кто-то собирается, а кто-то уже уехал.— Ждем их у нас?— Ну, даже не знаю… Но вообще интересно посмотреть, кто из них окажется человеком слова, а кто переобуется. Что касается Цукерберга, я не верю ни единому слову, которое он говорит, потому что нужно было об этом говорить раньше. А когда ты на ходу переобуваешься, это просто стыдно. И то, что продолжалось в его социальной сети даже после его заявления, тому доказательство.— Меня, честно говоря, удивляет и поведение американских медийщиков, которые позиционируют себя как альтернативные. Они не боятся критиковать Америку и Израиль из-за событий в Газе, но об Украине — ни слова.— Некоторое время назад я давала интервью одному из таких сайтов, о которых вы говорите — GrayZone. Мы говорили о ситуации с запрещенным в РФ сайтом "Миротворец", по поводу того, что там выложены данные несовершеннолетних. До СВО они охотно брались за такие темы, а потом сказали — ребята, мы не может больше освещать ничего связанного с Россией, извините. Они боятся. Это то, о чем мы только что говорили — система запугивания на примерах других отлично работает. Если говорить предметно, тот же Макс Блюменталь живет за счет трастового фонда. Достаточно арестовать его счета, а у него семья, дети…— Он знал, что вертится Земля, но у него была семья.— Именно так. И какие варианты? Опять бежать, уезжать куда-то?— Но за позицию по Палестине журналистов не трогают.— По Палестине неоднозначное мнение в самих США. Все-таки там есть раскол. Мы все прекрасно помним, как студенты реагировали. Ну, невозможно запереть в тюрьмы всю молодежь, закрыть всем рот. Можно запретить протестовать на уровне кампусов, но как быть, когда у тебя в самом правительстве раскол? По Украине такого раскола нет. Да и сама ситуация отличается. Украина ведет прокси-войну с Россией в интересах США и их сателлитов из Евросоюза. Это совершенно иного качества конфликт, нежели то, что происходит между Израилем и Палестиной. Я знаю великое множество журналистов, которые не берутся освещать специальную военную операцию, но охотно освещают именно конфликты на Востоке. Я их не виню. Они находятся в очень сложной ситуации. И я не исключаю того, что сейчас с приходом к президентству Трампа они опять могут говорить, потому что почувствуют больше свободы. Во всяком случае, никто не будет их арестовывать.— Вы говорили, что арест журналистов по террористическим статьям беспрецедентен. Для Запада, может быть, но в западных прокси, в частности на Украине, с 2014 года журналистов по террористическим статьям как раз-таки судят массово. При этом законом не определены террористы. То есть ни один украинский суд не определил террористами ни ДНР, ни ЛНР, а в феврале этого года было решение Международного уголовного суда в Гаге, который отказал признавать ДНР и ЛНР террористами. То есть это уже основание для того, чтобы в будущем наказывать тех, кто ставит свои подписи под такими приговорами. Но для того, чтобы это основание сыграло и превратилось в нечто материальное, должны произойти изменения. У нас глава СПЧ много говорил о том, что нужна новая конвенция по правам человека на уровне БРИКС, а, раз мы вышли из ЕСПЧ, нужен какой-то суд по правам человека внутри наших стран. Каковы перспективы? И надо ли вообще этим сейчас заниматься?— Я согласна, что нужен суд, который будет регулировать вопросы, связанные с правами человека, в том числе и в России, потому что для многих людей всё-таки это стало проблемой. Мы говорим часто о проблемах за рубежом, но у нас и свои проблемы есть, к сожалению. Мы не закрываем на них глаза, очень важно продолжать быть открытыми к решению этих проблем, президент всегда обращает на это внимание, на ежегодных встречах с Советом по правам человека в отношении заключенных позитивно реагирует на предложения по улучшению ситуации. Поэтому да, какой-то орган, аналог должен быть. Я последние, наверное, уже года два выступаю за демонтаж Международного уголовного суда. Мы вот буквально недавно видели очередное уголовное дело против судьи МУС Карим Хана. Опять какие-то педофильские истории… Но Бог с ним, нас интересует вопрос, нужен ли отдельных орган и на площадке чего его создавать. Я считаю, что определенно нужен, но с площадкой, если честно, всё не понятно. БРИКС — это объединение, в которое входит, например, страна, в которой до сих пор есть кастовость. Я сейчас про Индию говорю. Там похищают детей и продают их в странах Евросоюза.— Формально кастовость в Индии давно запрещена, но по факту она, к сожалению, существует. А в новостях постоянно фигурируют десятки тысяч похищенных детей. Ну и в ЮАР вряд ли все в порядке с отношениями между чернокожим и белым населением.— Да, поэтому пока что говорить о создании площадки по правам человека на базе БРИКС вряд ли уместно. Скорее всего, нужно говорить о том, чтобы все страны, которые считают Международный уголовный суд ангажированным, объединялись для создания некоего Международного совета по правам человека. Это, на мой взгляд, более рабочий вариант. МУС однозначно в топку, потому что это не действующая организация. Мы неоднократно обращались в МУС по разным вопросам, в том числе по вопросам, связанным с нарушением прав на Донбассе и с нарушением прав африканцев. У нас был совершенно ужасный случай, когда у отца из Камеруна изъяли пятерых детей, троих удалось вернуть, двоих не удалось, и старшему мальчику без его согласия провели операцию по смене пола путем химической кастрации. Это ужасно для семьи, для мужчины, у которого единственный наследник в семье, это позор, такая показательная казнь рода. И когда мы обращались в МУС по данному вопросу, никакой реакции не было. То есть мы понимаем, что, в принципе, МУС не реагирует на обращения стран "третьего мира" и даже России. Пусть Донбасс не признан на уровне ООН, но при чем здесь люди, которые там живут?— Мне кажется, факт непризнания независимости той или иной территории не должен влиять на вопрос прав человека.— Именно. Но для глобалистских элит это все пустые слова, а права человека — просто часть популистской риторики. Поэтому нам стоит заявить, что для нас это не так.— Ну вот и стоит ли отказываться от создания нового международного правозащитного органа только на основании того, что в странах, которые сегодня не имеют голоса, а потому и заинтересованы в создании такого органа, тоже происходят нарушения? Они же везде происходят. Недавно в США освободили рабов, которых завезли из Чехии для бесплатной работы в "МакДональдс". А у нас в Ростовской области, к сожалению, тоже недавно освободили восемнадцать человек, которых в качестве рабов использовали в сельском хозяйстве. Такое, увы, происходит везде. Так почему они могут создавать международные правозащитные структуры, а мы нет?— Согласна. Мне кажется, идеальным вариантом было бы, если бы российский Совет по правам человека со своими коллегами из других стран начал бы активную работу по созданию такой структуры. Пусть сначала это будет объединение представителей гражданского общества. А дальше больше и мы, наконец, сделаем то, о чем сегодня мечтают многие люди по всему миру.О новых назначениях в США — в материале "Предупреждение для врагов Америки: Трамп шокировал Пентагон своим выбором".

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

сша, россия, украина, дональд трамп, илон маск, джулиан ассанж, международный уголовный суд (мус), брикс, демократическая партия, права человека, права ребенка, свобода слова, интервью