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Байден рассказал Трампу о важности поддержки Украины

Байден рассказал Трампу о важности поддержки Украины - 14.11.2024 Украина.ру

Байден рассказал Трампу о важности поддержки Украины

Американский лидер Джо Байден при встрече с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме подчеркнул, что поддержка Украины остается важным элементом национальной безопасности США. Об этом заявил журналистам на брифинге советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан

2024-11-14T09:25

2024-11-14T09:25

2024-11-14T09:32

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"Президент Байден подтвердил свое мнение, что поддержка Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США", - отметил Салливан.По его словам, Байден дал понять, что дальнейшая поддержка Украины направлена на предотвращение более широкого конфликта, который мог бы затронуть и Штаты.Встреча Байдена и Трампа, по словам Салливана, стала важным шагом в обсуждении ключевых внешнеполитических вопросов.Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, джо байден, дональд трамп, сша, британия, джейк салливан, нато