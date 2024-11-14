Байден рассказал Трампу о важности поддержки Украины - 14.11.2024 Украина.ру
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Байден рассказал Трампу о важности поддержки Украины
Байден рассказал Трампу о важности поддержки Украины - 14.11.2024 Украина.ру
Байден рассказал Трампу о важности поддержки Украины
Американский лидер Джо Байден при встрече с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме подчеркнул, что поддержка Украины остается важным элементом национальной безопасности США. Об этом заявил журналистам на брифинге советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан
2024-11-14T09:25
2024-11-14T09:32
новости
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"Президент Байден подтвердил свое мнение, что поддержка Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США", - отметил Салливан.По его словам, Байден дал понять, что дальнейшая поддержка Украины направлена на предотвращение более широкого конфликта, который мог бы затронуть и Штаты.Встреча Байдена и Трампа, по словам Салливана, стала важным шагом в обсуждении ключевых внешнеполитических вопросов.Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, джо байден, дональд трамп, сша, британия, джейк салливан, нато
Новости, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Британия, Джейк Салливан, НАТО

Байден рассказал Трампу о важности поддержки Украины

09:25 14.11.2024 (обновлено: 09:32 14.11.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Американский лидер Джо Байден при встрече с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме подчеркнул, что поддержка Украины остается важным элементом национальной безопасности США. Об этом заявил журналистам на брифинге советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан
"Президент Байден подтвердил свое мнение, что поддержка Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США", - отметил Салливан.
По его словам, Байден дал понять, что дальнейшая поддержка Украины направлена на предотвращение более широкого конфликта, который мог бы затронуть и Штаты.
Встреча Байдена и Трампа, по словам Салливана, стала важным шагом в обсуждении ключевых внешнеполитических вопросов.
Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДжо БайденДональд ТрампСШАБританияДжейк СалливанНАТО
 
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