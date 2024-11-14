https://ukraina.ru/20241114/1058891302.html
Байден рассказал Трампу о важности поддержки Украины
Байден рассказал Трампу о важности поддержки Украины - 14.11.2024 Украина.ру
Байден рассказал Трампу о важности поддержки Украины
Американский лидер Джо Байден при встрече с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме подчеркнул, что поддержка Украины остается важным элементом национальной безопасности США. Об этом заявил журналистам на брифинге советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан
2024-11-14T09:25
2024-11-14T09:25
2024-11-14T09:32
новости
украина
джо байден
дональд трамп
сша
британия
джейк салливан
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056205590_0:262:1084:872_1920x0_80_0_0_b377c3b8b5169dab876f0e17f7c37f79.jpg
"Президент Байден подтвердил свое мнение, что поддержка Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США", - отметил Салливан.По его словам, Байден дал понять, что дальнейшая поддержка Украины направлена на предотвращение более широкого конфликта, который мог бы затронуть и Штаты.Встреча Байдена и Трампа, по словам Салливана, стала важным шагом в обсуждении ключевых внешнеполитических вопросов.Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена" на сайте Украина.ру.
украина
сша
британия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056205590_0:160:1084:973_1920x0_80_0_0_b25c0f3702ba58ecd18dfc5a6e8d1154.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, джо байден, дональд трамп, сша, британия, джейк салливан, нато
Новости, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Британия, Джейк Салливан, НАТО
Байден рассказал Трампу о важности поддержки Украины
09:25 14.11.2024 (обновлено: 09:32 14.11.2024)
Американский лидер Джо Байден при встрече с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме подчеркнул, что поддержка Украины остается важным элементом национальной безопасности США. Об этом заявил журналистам на брифинге советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан
"Президент Байден подтвердил свое мнение, что поддержка Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США", - отметил Салливан.
По его словам, Байден дал понять, что дальнейшая поддержка Украины направлена на предотвращение более широкого конфликта, который мог бы затронуть и Штаты.
Встреча Байдена и Трампа, по словам Салливана, стала важным шагом в обсуждении ключевых внешнеполитических вопросов.