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Запад может отказаться помогать Киеву из-за Зеленского - Порошенко*
Запад может отказаться помогать Киеву из-за Зеленского - Порошенко* - 14.11.2024 Украина.ру
Запад может отказаться помогать Киеву из-за Зеленского - Порошенко*
Бывший президент Украины Петр Порошенко* на видеозаписи в своем телеграм-канале заверил, что обещанные Владимиром Зеленским выплаты по 1 тысяче гривен для украинцев могут привести к тому, что западные страны перестанут предоставлять Киеву деньги
2024-11-14T07:33
2024-11-14T07:33
2024-11-14T07:36
новости
петр порошенко
украина
киев
запад
владимир зеленский
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"Власть собирается на выборы, думает о выборах, а не о победе, и таким образом (выплатой в 1 тысячу гривен - ред.) пытается дать взятку избирателю... А вот к чему, к сожалению, это может привести - что партнеры перестанут давать деньги Украине на поддержку. Потому что с какого перепуга они будут давать средства, забирая их у своих стран, для того, чтобы здесь кто-то раздавал по тысяче не пострадавшим, не малообеспеченным, а всем - за лояльность", - сказал Порошенко.В конце октября Зеленский анонсировал программу выплат с 1 декабря по 1 тысяче гривен (24,19 доллара США) для украинцев, проживающих на Украине.О других высказываниях бывшего президента Украины про киевскую власть - в материале "Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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новости, петр порошенко, украина, киев, запад, владимир зеленский
Новости, Петр Порошенко, Украина, Киев, Запад, Владимир Зеленский
Запад может отказаться помогать Киеву из-за Зеленского - Порошенко*
07:33 14.11.2024 (обновлено: 07:36 14.11.2024)
Бывший президент Украины Петр Порошенко* на видеозаписи в своем телеграм-канале заверил, что обещанные Владимиром Зеленским выплаты по 1 тысяче гривен для украинцев могут привести к тому, что западные страны перестанут предоставлять Киеву деньги
"Власть собирается на выборы, думает о выборах, а не о победе, и таким образом (выплатой в 1 тысячу гривен - ред.) пытается дать взятку избирателю... А вот к чему, к сожалению, это может привести - что партнеры перестанут давать деньги Украине на поддержку. Потому что с какого перепуга они будут давать средства, забирая их у своих стран, для того, чтобы здесь кто-то раздавал по тысяче не пострадавшим, не малообеспеченным, а всем - за лояльность", - сказал Порошенко.
В конце октября Зеленский анонсировал программу выплат с 1 декабря по 1 тысяче гривен (24,19 доллара США
) для украинцев, проживающих на Украине.
О других высказываниях бывшего президента Украины про киевскую власть - в материале "Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.