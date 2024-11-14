Когда клещи ВС РФ сойдутся в Константинополе, 10-тысячный гарнизон ВСУ в Курахово будет обречен – эксперт - 14.11.2024 Украина.ру
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Когда клещи ВС РФ сойдутся в Константинополе, 10-тысячный гарнизон ВСУ в Курахово будет обречен – эксперт
Когда клещи ВС РФ сойдутся в Константинополе, 10-тысячный гарнизон ВСУ в Курахово будет обречен – эксперт - 14.11.2024 Украина.ру
Когда клещи ВС РФ сойдутся в Константинополе, 10-тысячный гарнизон ВСУ в Курахово будет обречен – эксперт
Киевский режим однозначно потеряет Курахово. Вопрос лишь в том, сколько вражеских солдат оттуда убежит, а сколько – погибнет или сдастся в плен. У противника нет плана Б и заранее подготовленных позиций, куда бы он мог отойти. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-11-14T06:00
2024-11-14T06:00
новости
курахово
россия
угледар
наступление
бои
южно-донецкое направление
сво
детали
всу
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Ранее появилась информация о том, что ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища. После того, как ВС РФ освободили Угледар, Кураховское направление затрещало. Если ВСУ подорвали дамбу, то это просто мог быть жест отчаяния, чтобы хоть как-то задержать наступление российских войск, сообщил эксперт.Киевский режим однозначно потеряет город. Вопрос лишь в том, сколько вражеских солдат оттуда убежит, а сколько – погибнет или сдастся в плен. И решение о выходе им надо принимать уже сейчас, указал Леонков."Сейчас мы берем Курахово в клещи с севера и с юга. Если они сойдутся в районе населенного пункта со звучным названием Константинополь, то Кураховский гарнизон ВСУ в 10 тысяч боевиков будет обречен. У него плохо с воздушным прикрытием. Наше тотальное превосходство в воздухе дает о себе знать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО других аспектах СВО - в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241113/1058883951.html
курахово
россия
угледар
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Новости
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новости, курахово, россия, угледар, наступление, бои, южно-донецкое направление, сво, детали, всу, потери всу, спецоперация
Новости, Курахово, Россия, Угледар, наступление, бои, Южно-Донецкое направление, СВО, детали, ВСУ, потери ВСУ, Спецоперация

Когда клещи ВС РФ сойдутся в Константинополе, 10-тысячный гарнизон ВСУ в Курахово будет обречен – эксперт

06:00 14.11.2024
 
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37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Киевский режим однозначно потеряет Курахово. Вопрос лишь в том, сколько вражеских солдат оттуда убежит, а сколько – погибнет или сдастся в плен. У противника нет плана Б и заранее подготовленных позиций, куда бы он мог отойти. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Ранее появилась информация о том, что ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища.
После того, как ВС РФ освободили Угледар, Кураховское направление затрещало. Если ВСУ подорвали дамбу, то это просто мог быть жест отчаяния, чтобы хоть как-то задержать наступление российских войск, сообщил эксперт.
"Это говорит о том, что у противника нет плана Б и заранее подготовленных позиций, куда бы он мог отойти. Попытки деблокирования и снабжения Курахово у ВСУ идут с большим трудом и с большими потерями", — подчеркнул аналитик.
Киевский режим однозначно потеряет город. Вопрос лишь в том, сколько вражеских солдат оттуда убежит, а сколько – погибнет или сдастся в плен. И решение о выходе им надо принимать уже сейчас, указал Леонков.
"Сейчас мы берем Курахово в клещи с севера и с юга. Если они сойдутся в районе населенного пункта со звучным названием Константинополь, то Кураховский гарнизон ВСУ в 10 тысяч боевиков будет обречен. У него плохо с воздушным прикрытием. Наше тотальное превосходство в воздухе дает о себе знать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру
О других аспектах СВО - в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Вчера, 20:04
Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий УгледараЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиКураховоРоссияУгледарнаступлениебоиЮжно-Донецкое направлениеСВОдеталиВСУпотери ВСУСпецоперация
 
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