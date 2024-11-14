https://ukraina.ru/20241114/1058886872.html

Когда клещи ВС РФ сойдутся в Константинополе, 10-тысячный гарнизон ВСУ в Курахово будет обречен – эксперт

Когда клещи ВС РФ сойдутся в Константинополе, 10-тысячный гарнизон ВСУ в Курахово будет обречен – эксперт - 14.11.2024 Украина.ру

Когда клещи ВС РФ сойдутся в Константинополе, 10-тысячный гарнизон ВСУ в Курахово будет обречен – эксперт

Киевский режим однозначно потеряет Курахово. Вопрос лишь в том, сколько вражеских солдат оттуда убежит, а сколько – погибнет или сдастся в плен. У противника нет плана Б и заранее подготовленных позиций, куда бы он мог отойти. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-11-14T06:00

2024-11-14T06:00

2024-11-14T06:00

новости

курахово

россия

угледар

наступление

бои

южно-донецкое направление

сво

детали

всу

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Ранее появилась информация о том, что ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища. После того, как ВС РФ освободили Угледар, Кураховское направление затрещало. Если ВСУ подорвали дамбу, то это просто мог быть жест отчаяния, чтобы хоть как-то задержать наступление российских войск, сообщил эксперт.Киевский режим однозначно потеряет город. Вопрос лишь в том, сколько вражеских солдат оттуда убежит, а сколько – погибнет или сдастся в плен. И решение о выходе им надо принимать уже сейчас, указал Леонков."Сейчас мы берем Курахово в клещи с севера и с юга. Если они сойдутся в районе населенного пункта со звучным названием Константинополь, то Кураховский гарнизон ВСУ в 10 тысяч боевиков будет обречен. У него плохо с воздушным прикрытием. Наше тотальное превосходство в воздухе дает о себе знать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО других аспектах СВО - в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241113/1058883951.html

курахово

россия

угледар

южно-донецкое направление

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новости, курахово, россия, угледар, наступление, бои, южно-донецкое направление, сво, детали, всу, потери всу, спецоперация