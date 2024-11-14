Приказа на выход нет: Леонков раскрыл, как в кураховском котле проявился развал системы управления ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
У ВСУ есть еще шанс выйти из Курахово с потерями, сохранив боеспособную часть гарнизона. Но приказа на выход нет. Это говорит о том, что система командования украинской армии разваливается. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Сейчас мы берем Курахово в клещи с севера и с юга. Если они сойдутся в районе населенного пункта со звучным названием Константинополь, то Кураховский гарнизон ВСУ в 10 тысяч боевиков будет обречен, сообщил эксперт.
"Наше тотальное превосходство в воздухе дает о себе знать. Наша артиллерия, РСЗО и минометы с высокой точностью работают по целям, которые выявляет воздушная разведка. Дроны-камикадзе тоже делают свое дело. То есть противнику там несладко", — подчеркнул Леонков.
"Это говорит о том, что система командования украинской армии разваливается. Тот же генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко* называл одной из причин "развала фронта" именно потерю управления, и тут он совершенно прав", — резюмировал собеседник издания.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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