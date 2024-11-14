https://ukraina.ru/20241114/1058887034.html

Приказа на выход нет: Леонков раскрыл, как в кураховском котле проявился развал системы управления ВСУ

Приказа на выход нет: Леонков раскрыл, как в кураховском котле проявился развал системы управления ВСУ - 14.11.2024 Украина.ру

Приказа на выход нет: Леонков раскрыл, как в кураховском котле проявился развал системы управления ВСУ

У ВСУ есть еще шанс выйти из Курахово с потерями, сохранив боеспособную часть гарнизона. Но приказа на выход нет. Это говорит о том, что система командования украинской армии разваливается. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-11-14T06:15

2024-11-14T06:15

2024-11-14T06:15

новости

курахово

россия

авдеевка

сво

наступление

южно-донецкое направление

донбасс

спецоперация

угледар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/01/1056609573_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_d8d6b305b102f70fed3dc9f31a17b220.jpg

Сейчас мы берем Курахово в клещи с севера и с юга. Если они сойдутся в районе населенного пункта со звучным названием Константинополь, то Кураховский гарнизон ВСУ в 10 тысяч боевиков будет обречен, сообщил эксперт.Повторяю, что у ВСУ есть еще шанс. Шанс выйти из Курахово с потерями, сохранив боеспособной часть гарнизона. Но приказа на выход нет. Так же, как не было его в случае с Авдеевкой, Угледаром и Селидово, отметил аналитик."Это говорит о том, что система командования украинской армии разваливается. Тот же генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко* называл одной из причин "развала фронта" именно потерю управления, и тут он совершенно прав", — резюмировал собеседник издания.* Внесен в список террористов и экстремистовПолный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО других аспектах СВО - в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241113/1058883951.html

курахово

россия

авдеевка

южно-донецкое направление

донбасс

угледар

селидово

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курахово, россия, авдеевка, сво, наступление, южно-донецкое направление, донбасс, спецоперация, угледар, селидово, всу, потери