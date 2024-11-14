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Завод Rheinmetall на Украине могут использовать для провокаций против России - немецкий политик

Завод Rheinmetall на Украине могут использовать для провокаций против России - немецкий политик - 14.11.2024 Украина.ру

Завод Rheinmetall на Украине могут использовать для провокаций против России - немецкий политик

Завод немецкой оборонной компании Rheinmetall, запущенный на Украине, может использоваться для провокаций против России. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, передает РИА Новости

2024-11-14T08:56

2024-11-14T08:56

2024-11-14T08:57

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Нимайер указал на логичность предполагаемой возможности нанесения Россией ударов по данному предприятию, где выпускается оружие, используемое против РФ. При этом общественность в Германии была бы шокирована в случае атаки на завод Rheinmetall, указал он и допустил, что предприятие могут использовать для провокаций в адрес России.Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен. По словам главы концерна, сейчас завод занимается обслуживанием БМП и танков, но предполагается, что к концу года на его мощностях можно будет собирать БМП Lynx. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск.Подробнее - в материале Заводы Rheinmetall на Украине станут законной целью армии России, заявил Песков на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дмитрий песков, украина, германия, политик, завод, rheinmetall ag