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Лавров высказался о возможных выборах на Украине

Лавров высказался о возможных выборах на Украине - 14.11.2024 Украина.ру

Лавров высказался о возможных выборах на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким ответил на вопрос, решат ли планируемые в мае 2025 года выборы на Украине вопрос легитимности и можно ли будет после этого договариваться с такой властью

2024-11-14T07:16

2024-11-14T07:16

2024-11-14T07:23

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"Не знаю, выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся и увидим, каким образом он был организован", - сказал министр.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Накануне британский журнал Economist написал, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года, на такой шаг в Киеве решились из-за падения морального духа в странеПодробнее о возможных выборах - в материале Сергея Зуева Возможная дата выборов, успехи ВС РФ, использование Киева Западом. Главное на Украине на утро 13 ноября на сайте Украина.ру.

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новости, сергей лавров, украина, россия, выборы, владимир зеленский