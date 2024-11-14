ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
В районе Курахово ВСУ будут организовывать очаговую оборону и вести арьергардные бои. Если только Киев не примет решение положить там группировку в десять бригад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Лобового штурма Курахово не будет. Войска будут обходить его по берегам реки Волчья в западном направлении. Село Сонцовка располагается северо-восточнее Курахово, южнее расположено Шахтерское. Туда уже зашли российские штурмовики, рассказал Зимовский.
"Этими двумя крыльями мы будем пытаться зайти за Курахово и взять Константинополь (не тот, над которым мы мечтаем православный крест водрузить), чтобы окружить всю Кураховскую группировку ВСУ без больших потерь", — отметил эксперт.
По нынешним темпам наступления в Донбассе это действительно труднопроходимый участок. Но там ВСУ не за что зацепиться. Там если не степь донецкая, то открытая местность с оголенными по сезону лесополосами, указал он.
ВСУ будут пытаться организовывать там очаговую оборону и вести арьергардные бои. Если только Киев не примет решение засесть в Курахово и положить там группировку в десять пехотных бригад, констатировал Зимовский.
"Эта очередная фортеця закончится [для украинской армии] известным концом", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
Подробно о том, смогут ли ВСУ выйти из Курской области или потеряют там всю группировку — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
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