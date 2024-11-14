ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово - 14.11.2024 Украина.ру
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ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово
ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово - 14.11.2024 Украина.ру
ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово
В районе Курахово ВСУ будут организовывать очаговую оборону и вести арьергардные бои. Если только Киев не примет решение положить там группировку в десять бригад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2024-11-14T05:00
2024-11-14T05:00
новости
курахово
россия
наступление
донбасс
оборона
потери
вс рф
степь
всу
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Лобового штурма Курахово не будет. Войска будут обходить его по берегам реки Волчья в западном направлении. Село Сонцовка располагается северо-восточнее Курахово, южнее расположено Шахтерское. Туда уже зашли российские штурмовики, рассказал Зимовский.По нынешним темпам наступления в Донбассе это действительно труднопроходимый участок. Но там ВСУ не за что зацепиться. Там если не степь донецкая, то открытая местность с оголенными по сезону лесополосами, указал он.ВСУ будут пытаться организовывать там очаговую оборону и вести арьергардные бои. Если только Киев не примет решение засесть в Курахово и положить там группировку в десять пехотных бригад, констатировал Зимовский."Эта очередная фортеця закончится [для украинской армии] известным концом", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.руПодробно о том, смогут ли ВСУ выйти из Курской области или потеряют там всю группировку — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241113/1058867104.html
курахово
россия
донбасс
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новости, курахово, россия, наступление, донбасс, оборона, потери, вс рф, степь, всу, киев, украина, бои, детали, сво, спецоперация
Новости, Курахово, Россия, наступление, Донбасс, оборона, потери, ВС РФ, степь, ВСУ, Киев, Украина, бои, детали, СВО, Спецоперация

ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово

05:00 14.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В районе Курахово ВСУ будут организовывать очаговую оборону и вести арьергардные бои. Если только Киев не примет решение положить там группировку в десять бригад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Лобового штурма Курахово не будет. Войска будут обходить его по берегам реки Волчья в западном направлении. Село Сонцовка располагается северо-восточнее Курахово, южнее расположено Шахтерское. Туда уже зашли российские штурмовики, рассказал Зимовский.
"Этими двумя крыльями мы будем пытаться зайти за Курахово и взять Константинополь (не тот, над которым мы мечтаем православный крест водрузить), чтобы окружить всю Кураховскую группировку ВСУ без больших потерь", — отметил эксперт.
По нынешним темпам наступления в Донбассе это действительно труднопроходимый участок. Но там ВСУ не за что зацепиться. Там если не степь донецкая, то открытая местность с оголенными по сезону лесополосами, указал он.
ВСУ будут пытаться организовывать там очаговую оборону и вести арьергардные бои. Если только Киев не примет решение засесть в Курахово и положить там группировку в десять пехотных бригад, констатировал Зимовский.
"Эта очередная фортеця закончится [для украинской армии] известным концом", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.ру
Подробно о том, смогут ли ВСУ выйти из Курской области или потеряют там всю группировку — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
Коллаж: Дмитрий Лысенко мэр Тореза, интервью
Вчера, 13:17
Глава Тореза Дмитрий Лысенко: При Украине город жил депрессивно, сейчас мы развиваемся в родной РоссииТорез в Донецкой Народной Республике — один из немногих городов, который не был разрушен в результате боевых действий. Но он существенно пострадал из-за старости, потому что при украинской власти в инфраструктуру ничего не вкладывалось
 
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Заголовок открываемого материала
05:15Эксперт: Польша хочет сколотить альянс со странами Европы и Прибалтики, чтобы противостоять Вашингтону
05:00ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово
04:45Стремидловский о том, как изменятся планы польской элиты относительно Украины после прихода Трампа
04:30Эксперт рассказал, смогут ли ВС РФ совершить глубокий заход в Сумы после бегства ВСУ из-под Курска
04:15Головная боль для ВСУ: Зимовский о том, почему в Киеве не прекратился "поток слез" после потери Угледара
04:00Отправят все, что можно: эксперт раскрыл, какую еще военную технику и вооружение хочет получить Украина
03:45Военный эксперт: когда Трамп решит все закончить "за одну ночь", Украина осознает свою никчемность
03:30Военный эксперт о том, будет ли Курская группировка ВСУ переброшена к границам Брянщины и Белоруссии
03:15Зимовский: ВСУ больше не смогут прятаться в застройке как в Угледаре, теперь они будут "в чистом поле"
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