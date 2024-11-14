https://ukraina.ru/20241114/1058876880.html

ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово

ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово - 14.11.2024 Украина.ру

ВСУ не за что зацепиться: Зимовский объяснил, как ВС РФ окружают огромную группировку врага в Курахово

В районе Курахово ВСУ будут организовывать очаговую оборону и вести арьергардные бои. Если только Киев не примет решение положить там группировку в десять бригад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-11-14T05:00

2024-11-14T05:00

2024-11-14T05:00

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курахово

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вс рф

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всу

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Лобового штурма Курахово не будет. Войска будут обходить его по берегам реки Волчья в западном направлении. Село Сонцовка располагается северо-восточнее Курахово, южнее расположено Шахтерское. Туда уже зашли российские штурмовики, рассказал Зимовский.По нынешним темпам наступления в Донбассе это действительно труднопроходимый участок. Но там ВСУ не за что зацепиться. Там если не степь донецкая, то открытая местность с оголенными по сезону лесополосами, указал он.ВСУ будут пытаться организовывать там очаговую оборону и вести арьергардные бои. Если только Киев не примет решение засесть в Курахово и положить там группировку в десять пехотных бригад, констатировал Зимовский."Эта очередная фортеця закончится [для украинской армии] известным концом", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель на сайте Украина.руПодробно о том, смогут ли ВСУ выйти из Курской области или потеряют там всю группировку — в интервью Алексея Живова: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241113/1058867104.html

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