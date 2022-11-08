"Перестаньте мучить дедушку": эксперт объяснил, почему выступления Байдена превращают в клоунаду
12:37 08.11.2022 (обновлено: 12:38 08.11.2022)
Окружение президента США Джозефа Байдена высмеивает его старческое поведение в своих целях, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру
Когда Байден выступает на сцене, так и хочется сказать: "Перестаньте мучить дедушку, уже отпустите его", говорит Мухин.
Очевидно, что главный демократ США не притворяется, изображая глупца на сцене, оговариваясь и путаясь в названиях стран и именах людей, уверен политолог. Окружение использует эту клоунаду в своих целях, добавил Мухин.
Тем более, что у демократов есть теперь Мишель Обама, которая очень хочет стать президентом США.
Где-то через год американцы переключатся на поиск новых политических фигур, а про Байдена просто забудут, подытожил эксперт.
Полный текст интервью читайте на сайте Уераина.ру.
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