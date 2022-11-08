"Перестаньте мучить дедушку": эксперт объяснил, почему выступления Байдена превращают в клоунаду - 08.11.2022 Украина.ру
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"Перестаньте мучить дедушку": эксперт объяснил, почему выступления Байдена превращают в клоунаду
"Перестаньте мучить дедушку": эксперт объяснил, почему выступления Байдена превращают в клоунаду - 08.11.2022 Украина.ру
"Перестаньте мучить дедушку": эксперт объяснил, почему выступления Байдена превращают в клоунаду
Окружение президента США Джозефа Байдена высмеивает его старческое поведение в своих целях, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру
2022-11-08T12:37
2022-11-08T12:38
новости
украина
сша
джо байден
демократы
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Когда Байден выступает на сцене, так и хочется сказать: "Перестаньте мучить дедушку, уже отпустите его", говорит Мухин.Очевидно, что главный демократ США не притворяется, изображая глупца на сцене, оговариваясь и путаясь в названиях стран и именах людей, уверен политолог. Окружение использует эту клоунаду в своих целях, добавил Мухин. Где-то через год американцы переключатся на поиск новых политических фигур, а про Байдена просто забудут, подытожил эксперт.Полный текст интервью читайте на сайте Уераина.ру.
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новости, украина, сша, джо байден, демократы
Новости, Украина, США, Джо Байден, демократы

"Перестаньте мучить дедушку": эксперт объяснил, почему выступления Байдена превращают в клоунаду

12:37 08.11.2022 (обновлено: 12:38 08.11.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Джо Байдена по ситуации на Украине
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Окружение президента США Джозефа Байдена высмеивает его старческое поведение в своих целях, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру
Когда Байден выступает на сцене, так и хочется сказать: "Перестаньте мучить дедушку, уже отпустите его", говорит Мухин.
Очевидно, что главный демократ США не притворяется, изображая глупца на сцене, оговариваясь и путаясь в названиях стран и именах людей, уверен политолог. Окружение использует эту клоунаду в своих целях, добавил Мухин.
Тем более, что у демократов есть теперь Мишель Обама, которая очень хочет стать президентом США.
Алексей Мухин
Алексей Мухин
Политолог, директор Центра политической информации
Где-то через год американцы переключатся на поиск новых политических фигур, а про Байдена просто забудут, подытожил эксперт.
Полный текст интервью читайте на сайте Уераина.ру.
- РИА Новости, 1920, 08.11.2022
07:51
СМИ: Байден имеет все шансы потерять контроль над конгрессом США по итогам выборов 8 ноябряСайт политической аналитики FiveThirtyEight утверждает, что 40 тысяч раз моделировал разные сценарии выборов, и в 82 случаях из 100 большинство в палате представителей доставалось республиканцам. Эти данные 8 ноября опубликовали РИА Новости
 
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