https://ukraina.ru/20221108/1040598945.html

"Перестаньте мучить дедушку": эксперт объяснил, почему выступления Байдена превращают в клоунаду

"Перестаньте мучить дедушку": эксперт объяснил, почему выступления Байдена превращают в клоунаду - 08.11.2022 Украина.ру

"Перестаньте мучить дедушку": эксперт объяснил, почему выступления Байдена превращают в клоунаду

Окружение президента США Джозефа Байдена высмеивает его старческое поведение в своих целях, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

2022-11-08T12:37

2022-11-08T12:37

2022-11-08T12:38

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Когда Байден выступает на сцене, так и хочется сказать: "Перестаньте мучить дедушку, уже отпустите его", говорит Мухин.Очевидно, что главный демократ США не притворяется, изображая глупца на сцене, оговариваясь и путаясь в названиях стран и именах людей, уверен политолог. Окружение использует эту клоунаду в своих целях, добавил Мухин. Где-то через год американцы переключатся на поиск новых политических фигур, а про Байдена просто забудут, подытожил эксперт.Полный текст интервью читайте на сайте Уераина.ру.

https://ukraina.ru/20221108/1040589304.html

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новости, украина, сша, джо байден, демократы