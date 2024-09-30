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Путин рассказал об активном восстановлении предприятий на освобожденных территориях

Путин рассказал об активном восстановлении предприятий на освобожденных территориях - 30.09.2024 Украина.ру

Путин рассказал об активном восстановлении предприятий на освобожденных территориях

Предприятия на освобожденных территориях Донбасса и Новороссии активно восстанавливаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения новых регионов с РФ

2024-09-30T12:21

2024-09-30T12:21

2024-09-30T12:21

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"На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы", - заверил российский лидер.Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с РФ. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, новороссия, донбасс