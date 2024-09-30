Путин рассказал об активном восстановлении предприятий на освобожденных территориях
© POOL
Предприятия на освобожденных территориях Донбасса и Новороссии активно восстанавливаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения новых регионов с РФ
"На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы", - заверил российский лидер.
Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с РФ. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.
Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.