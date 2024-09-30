https://ukraina.ru/20240930/1057758224.html

"Нас обманули": военный политолог поделился информацией о первоначальном плане СВО

"Нас обманули": военный политолог поделился информацией о первоначальном плане СВО - 30.09.2024 Украина.ру

"Нас обманули": военный политолог поделился информацией о первоначальном плане СВО

Сейчас всплывает все больше информации о первоначальном плане СВО. Насколько я понимаю, ВС РФ должны были освободить Донбасс, Херсон и Запорожье, чтобы принудить киевский режим к подписанию Стамбульских соглашений. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-09-30T06:00

2024-09-30T06:00

2024-09-30T06:00

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Во время нашей прошлой беседы я сказал, что если у России есть резервы, их надо немедленно вводить в бой, а если нет – надо героически отстаивать рубежи теми силами, которые есть в наличии, напомнил эксперт.Отстаивать российские рубежи вне зоны СВО у России получилось, но не сразу. Войска остановили Украину под Курском только после того, как туда подтянули дополнительные резервы, отметил политолог.В ходе переговоров второго уровня обе стороны договорились о неких правилах: "Боевые действия идут только в зоне СВО, а мы не уничтожаем транспортную инфраструктуру Украины". Но "нас обманули и мы получили эскалацию конфликта", констатировал он."Поэтому я считаю, что СВО завершилась 6 августа. [После вторжения ВСУ в Курскую область] Это уже не СВО. Речь идет о масштабных боевых действиях на наших "старых" и "новых" территориях", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.руО том, как Донбасс проходит через колоссальные изменения и вместе со всей Россией приближает победу над врагом — в интервью Дениса Пушила: Референдум о воссоединении с Россией стал для Донбасса точкой отсчёта нового этапа жизни

https://ukraina.ru/20240929/1057740374.html

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