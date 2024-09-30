"Нас обманули": военный политолог поделился информацией о первоначальном плане СВО - 30.09.2024 Украина.ру
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"Нас обманули": военный политолог поделился информацией о первоначальном плане СВО
"Нас обманули": военный политолог поделился информацией о первоначальном плане СВО - 30.09.2024 Украина.ру
"Нас обманули": военный политолог поделился информацией о первоначальном плане СВО
Сейчас всплывает все больше информации о первоначальном плане СВО. Насколько я понимаю, ВС РФ должны были освободить Донбасс, Херсон и Запорожье, чтобы принудить киевский режим к подписанию Стамбульских соглашений. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-09-30T06:00
2024-09-30T06:00
новости
россия
донбасс
херсон
курская область
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война
херсонская область
запорожская область
соглашение
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Во время нашей прошлой беседы я сказал, что если у России есть резервы, их надо немедленно вводить в бой, а если нет – надо героически отстаивать рубежи теми силами, которые есть в наличии, напомнил эксперт.Отстаивать российские рубежи вне зоны СВО у России получилось, но не сразу. Войска остановили Украину под Курском только после того, как туда подтянули дополнительные резервы, отметил политолог.В ходе переговоров второго уровня обе стороны договорились о неких правилах: "Боевые действия идут только в зоне СВО, а мы не уничтожаем транспортную инфраструктуру Украины". Но "нас обманули и мы получили эскалацию конфликта", констатировал он."Поэтому я считаю, что СВО завершилась 6 августа. [После вторжения ВСУ в Курскую область] Это уже не СВО. Речь идет о масштабных боевых действиях на наших "старых" и "новых" территориях", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.руО том, как Донбасс проходит через колоссальные изменения и вместе со всей Россией приближает победу над врагом — в интервью Дениса Пушила: Референдум о воссоединении с Россией стал для Донбасса точкой отсчёта нового этапа жизни
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донбасс
херсон
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новости, россия, донбасс, херсон, курская область, сво, война, херсонская область, запорожская область, соглашение, всу, украина, резервы
Новости, Россия, Донбасс, Херсон, Курская область, СВО, война, Херсонская область, Запорожская область, соглашение, ВСУ, Украина, резервы

"Нас обманули": военный политолог поделился информацией о первоначальном плане СВО

06:00 30.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Сейчас всплывает все больше информации о первоначальном плане СВО. Насколько я понимаю, ВС РФ должны были освободить Донбасс, Херсон и Запорожье, чтобы принудить киевский режим к подписанию Стамбульских соглашений. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Во время нашей прошлой беседы я сказал, что если у России есть резервы, их надо немедленно вводить в бой, а если нет – надо героически отстаивать рубежи теми силами, которые есть в наличии, напомнил эксперт.
Отстаивать российские рубежи вне зоны СВО у России получилось, но не сразу. Войска остановили Украину под Курском только после того, как туда подтянули дополнительные резервы, отметил политолог.
"Чем больше времени проходит с 24 февраля 2022 года, тем больше информации всплывает о первоначальном плане СВО. Насколько я понимаю, мы должны были освободить Донбасс, Херсон и Запорожье, чтобы принудить киевский режим к подписанию Стамбульских соглашений", — сообщил Подлесный.
В ходе переговоров второго уровня обе стороны договорились о неких правилах: "Боевые действия идут только в зоне СВО, а мы не уничтожаем транспортную инфраструктуру Украины". Но "нас обманули и мы получили эскалацию конфликта", констатировал он.
"Поэтому я считаю, что СВО завершилась 6 августа. [После вторжения ВСУ в Курскую область] Это уже не СВО. Речь идет о масштабных боевых действиях на наших "старых" и "новых" территориях", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
О том, как Донбасс проходит через колоссальные изменения и вместе со всей Россией приближает победу над врагом — в интервью Дениса Пушила: Референдум о воссоединении с Россией стал для Донбасса точкой отсчёта нового этапа жизни
Дмитрий Стефанович - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Вчера, 08:25
Дмитрий Стефанович: Россия столкнулась с угрозой опаснее Украины, поэтому четко показала США ядерный мечРоссия в целях сдерживания США может более активно проводить ядерные учения. Мы можем под камеры и спутники продемонстрировать передачу ядерных боезарядов со складов 12-го Главного управления непосредственно в части. Но надо все это делать так, чтобы быть уверенными, что противник это увидит, услышит и поймет
 
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