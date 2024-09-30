Минобороны Белоруссии проверяет готовность подразделений ВВС и войск ПВО - 30.09.2024 Украина.ру
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Минобороны Белоруссии проверяет готовность подразделений ВВС и войск ПВО
Минобороны Белоруссии проверяет готовность подразделений ВВС и войск ПВО - 30.09.2024 Украина.ру
Минобороны Белоруссии проверяет готовность подразделений ВВС и войск ПВО
Стартовал очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил Белоруссии, сообщает 30 сентября пресс-служба Минобороны республики
2024-09-30T14:03
2024-09-30T14:03
новости
белоруссия
запад
минобороны
ввс
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Руководит проверкой начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый замминистра обороны страны.Там также указали, что личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы.Подробнее об угрозах Белоруссии - в материале Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела Белоруссии — глава МИД Рыженков на сайте Украина.ру.
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новости, белоруссия, запад, минобороны, ввс
Новости, Белоруссия, Запад, Минобороны, ВВС

Минобороны Белоруссии проверяет готовность подразделений ВВС и войск ПВО

14:03 30.09.2024
 
© Santa Fe Relocation Services / flickr
© Santa Fe Relocation Services / flickr
Читать в
Стартовал очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил Белоруссии, сообщает 30 сентября пресс-служба Минобороны республики
Руководит проверкой начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый замминистра обороны страны.
"Основной акцент проверки - на готовности и способности выполнять задачи по предназначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО", - пояснили в ведомстве.
Там также указали, что личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы.
Подробнее об угрозах Белоруссии - в материале Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела Белоруссии — глава МИД Рыженков на сайте Украина.ру.
 
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