Минобороны Белоруссии проверяет готовность подразделений ВВС и войск ПВО
Стартовал очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил Белоруссии, сообщает 30 сентября пресс-служба Минобороны республики
Руководит проверкой начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый замминистра обороны страны.
"Основной акцент проверки - на готовности и способности выполнять задачи по предназначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО", - пояснили в ведомстве.
Там также указали, что личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы.
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