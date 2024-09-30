https://ukraina.ru/20240930/1057781038.html

Минобороны Белоруссии проверяет готовность подразделений ВВС и войск ПВО

Минобороны Белоруссии проверяет готовность подразделений ВВС и войск ПВО - 30.09.2024 Украина.ру

Минобороны Белоруссии проверяет готовность подразделений ВВС и войск ПВО

Стартовал очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил Белоруссии, сообщает 30 сентября пресс-служба Минобороны республики

2024-09-30T14:03

2024-09-30T14:03

2024-09-30T14:03

новости

белоруссия

запад

минобороны

ввс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102656/20/1026562027_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_68919a94a26824f044d73263fee1bd99.jpg

Руководит проверкой начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый замминистра обороны страны.Там также указали, что личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы.Подробнее об угрозах Белоруссии - в материале Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела Белоруссии — глава МИД Рыженков на сайте Украина.ру.

белоруссия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, запад, минобороны, ввс