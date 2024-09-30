Путин об СВО: правда на стороне России - 30.09.2024 Украина.ру
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Путин об СВО: правда на стороне России
Путин об СВО: правда на стороне России - 30.09.2024 Украина.ру
Путин об СВО: правда на стороне России
Спецоперация была обоснована планами противника атаковать Донбасс, Крым и другие российские регионы. Россия шла через непростые испытания ко дню воссоединения с новыми субъектами, но правда на нашей стороне, а все намеченные цели будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин
2024-09-30T11:32
2024-09-30T11:32
новости
россия
херсонская область
донбасс
владимир путин
новые регионы
воссоединение
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В понедельник он поздравил страну с Днем воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Глава государства напомнил о том, в каких непростых условиях восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии, но несмотря ни на что дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от России. "Мы не бросили своих братьев и сестер, пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры...Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на юго-востоке" - приводит слова Путина пресс-служба Кремля. Президент в очередной раз поблагодарил жителей новых регионов за стойкость, решительность, твердость, верность духовным ценностям, исторической памяти, традициям, культуре и за великую любовь к Отечеству. С 23 по 27 сентября 2022 года в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.Постановлением Конституционного суда РФ от 2 октября того же года договоры о принятии в состав России новых субъектов были признаны соответствующими Конституции России.Подробнее об актуальных новостях из зоны СВО - в интервью военкора Тимофея Ермакова "Как бойцы применили на Донбассе тактику "Вагнера" и обошли крупные опорники ВСУ" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, херсонская область, донбасс, владимир путин, новые регионы, воссоединение, днр, лнр, сво, спецоперация
Новости, Россия, Херсонская область, Донбасс, Владимир Путин, Новые регионы, воссоединение, ДНР, ЛНР, СВО, Спецоперация

Путин об СВО: правда на стороне России

11:32 30.09.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Спецоперация была обоснована планами противника атаковать Донбасс, Крым и другие российские регионы. Россия шла через непростые испытания ко дню воссоединения с новыми субъектами, но правда на нашей стороне, а все намеченные цели будут достигнуты, заявил президент РФ Владимир Путин
В понедельник он поздравил страну с Днем воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Глава государства напомнил о том, в каких непростых условиях восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии, но несмотря ни на что дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от России.
"Мы не бросили своих братьев и сестер, пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры...Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на юго-востоке" - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Президент в очередной раз поблагодарил жителей новых регионов за стойкость, решительность, твердость, верность духовным ценностям, исторической памяти, традициям, культуре и за великую любовь к Отечеству.
"Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая курские, белгородские, брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем всё, чтобы поддержать их", - сказал российский лидер.
С 23 по 27 сентября 2022 года в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
Постановлением Конституционного суда РФ от 2 октября того же года договоры о принятии в состав России новых субъектов были признаны соответствующими Конституции России.
Подробнее об актуальных новостях из зоны СВО - в интервью военкора Тимофея Ермакова "Как бойцы применили на Донбассе тактику "Вагнера" и обошли крупные опорники ВСУ" на сайте Украина.ру.
Лариса Ржондовская интервью
6 июля, 14:32
Лариса Ржондовская: Хочу дать новым регионам "инструкцию к России"О старых и новых медиа, специфике работы СМИ в новых регионах России, хороших и плохих новостях, а также о кадровом голоде, информационной безопасности, переезде в Донецк и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказала главный редактор издания "Новое. Медиа" Лариса Ржондовская.
 
НовостиРоссияХерсонская областьДонбассВладимир ПутинНовые регионывоссоединениеДНРЛНРСВОСпецоперация
 
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