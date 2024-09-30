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Песков: Средств в бюджете хватит и на выполнение соцобязательств, и на СВО

Песков: Средств в бюджете хватит и на выполнение соцобязательств, и на СВО - 30.09.2024 Украина.ру

Песков: Средств в бюджете хватит и на выполнение соцобязательств, и на СВО

В проекте бюджета на 2025 год учтены поручения президента. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2024-09-30T13:05

2024-09-30T13:05

2024-09-30T13:05

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дмитрий песков

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"Отвечая на вопрос о достаточности средств в российском бюджете на 2025 год для выполнения социальных обязательств и достижения целей СВО, Песков сказал, что "это именно те задачи, которые ставились президентом перед правительством."Президент регулярно проводит совещания по вопросам экономического развития с правительством, - добавил Песков. - Совсем недавно было совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета. Поэтому все эти поручения президента нашли свое отражение в том проекте, который внесён".Ранее, 22 сентября, пресс-секретарь президента России заверил в решимости "продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу". Песков также отметил, что "нет альтернативы нашей победе сейчас". Подробнее в публикации "Идёт война, нет альтернативы нашей победе": Песков рассказал о безответственности генсека НАТО

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новости, россия, дмитрий песков, сво, бюджет, правительство, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, финансы