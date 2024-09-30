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Песков: Средств в бюджете хватит и на выполнение соцобязательств, и на СВО
Песков: Средств в бюджете хватит и на выполнение соцобязательств, и на СВО - 30.09.2024 Украина.ру
Песков: Средств в бюджете хватит и на выполнение соцобязательств, и на СВО
В проекте бюджета на 2025 год учтены поручения президента. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2024-09-30T13:05
2024-09-30T13:05
2024-09-30T13:05
новости
россия
дмитрий песков
сво
бюджет
правительство
социальная политика
социальные расходы
социальные выплаты
социальное государство
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"Отвечая на вопрос о достаточности средств в российском бюджете на 2025 год для выполнения социальных обязательств и достижения целей СВО, Песков сказал, что "это именно те задачи, которые ставились президентом перед правительством."Президент регулярно проводит совещания по вопросам экономического развития с правительством, - добавил Песков. - Совсем недавно было совещание, на котором обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета. Поэтому все эти поручения президента нашли свое отражение в том проекте, который внесён".Ранее, 22 сентября, пресс-секретарь президента России заверил в решимости "продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу". Песков также отметил, что "нет альтернативы нашей победе сейчас". Подробнее в публикации "Идёт война, нет альтернативы нашей победе": Песков рассказал о безответственности генсека НАТО
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дмитрий песков, сво, бюджет, правительство, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, финансы
Новости, Россия, Дмитрий Песков, СВО, бюджет, правительство, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, финансы
Песков: Средств в бюджете хватит и на выполнение соцобязательств, и на СВО
В проекте бюджета на 2025 год учтены поручения президента. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков