https://ukraina.ru/20240930/1057778307.html

Одесситы митингуют против переименования улиц и сноса памятников

Одесситы митингуют против переименования улиц и сноса памятников - 30.09.2024 Украина.ру

Одесситы митингуют против переименования улиц и сноса памятников

Жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников и переименования улиц города. Об этом сообщает Страна.ua

2024-09-30T12:37

2024-09-30T12:37

2024-09-30T12:46

новости

одесса

украина

юнеско

декоммунизация

памятник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1e/1056563512_0:36:1921:1116_1920x0_80_0_0_dd66d844f3217cbed96ca01be1a692cf.jpg.webp

"Под Одесской областной военной администрацией проходит анонсированный ранее митинг против переименования улиц и сноса памятников", - говорится в материале.Участники акции отправили петиции в областную администрацию и ЮНЕСКО с требованиями отменить демонтаж памятников и переименование улиц. Одесский исполком ранее сообщил, что собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе русскому поэту Александру Пушкину, а также писателям Максиму Горькому и Исааку Бабелю.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Подробнее о переименованиях в стране - в материале Дерусификация слов и отдельных букв: в Днепре переименуют 80 топонимов, а ПДД обяжет использовать "Н" на сайте Украина.ру.

одесса

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, украина, юнеско, декоммунизация, памятник