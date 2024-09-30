Одесситы митингуют против переименования улиц и сноса памятников
12:37 30.09.2024 (обновлено: 12:46 30.09.2024)
Жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников и переименования улиц города. Об этом сообщает Страна.ua
"Под Одесской областной военной администрацией проходит анонсированный ранее митинг против переименования улиц и сноса памятников", - говорится в материале.
Участники акции отправили петиции в областную администрацию и ЮНЕСКО с требованиями отменить демонтаж памятников и переименование улиц.
"Репрессии против Пушкина, Бабеля, Паустовского, Ильфа, Петрова, Высоцкого - это преступление перед историей Одессы", - написано на плакате одного из митингующих.
Одесский исполком ранее сообщил, что собирается демонтировать 19 памятников в городе, в том числе русскому поэту Александру Пушкину, а также писателям Максиму Горькому и Исааку Бабелю.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.
Подробнее о переименованиях в стране - в материале Дерусификация слов и отдельных букв: в Днепре переименуют 80 топонимов, а ПДД обяжет использовать "Н" на сайте Украина.ру.