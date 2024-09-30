https://ukraina.ru/20240930/1057776302.html

Подкрепления ВСУ в Угледаре сдаются в плен - Пушилин

Подкрепления ВСУ в Угледаре сдаются в плен - Пушилин - 30.09.2024 Украина.ру

Подкрепления ВСУ в Угледаре сдаются в плен - Пушилин

Украинские войска успели перебросить в Угледар подкрепление, однако в основном туда направили неподготовленных мобилизованных, которые ожидаемо сдаются в плен. Об этом 30 сентября в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин

2024-09-30T11:46

2024-09-30T11:46

2024-09-30T12:04

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Последние дни с Украины многократно звучали сообщения о том, что потеря Угледара - уже вопрос времени. Российские военные уже работают в городе, и в понедельник телеграм-канал Deep State, работающий на Главное управление разведки Украины, уточнил, что российские силы уже продвигаются в восточной части Угледара.Пару дней назад глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич отметил в интервью изданию Украина.ру, что удержание Угледара за ВСУ имеет важное политическое значение лично для Владимира Зеленского."Цель Зеленского – удержать этот укрепрайон за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи", - сказал Клинцевич.Еще чуть раньше украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.Еще по теме: "Срезать клешни": DeepState назвал срок падения Угледара.

https://ukraina.ru/20240926/1057697446.html

https://ukraina.ru/20240929/1057678251.html

https://ukraina.ru/20240927/1057730687.html

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новости, угледар, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, клинцевич, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, плен, мобилизация