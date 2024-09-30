СБУ задержала сотудника херсонского ТЦК за коллаборационизм - 30.09.2024 Украина.ру
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СБУ задержала сотудника херсонского ТЦК за коллаборационизм
СБУ задержала сотудника херсонского ТЦК за коллаборационизм - 30.09.2024 Украина.ру
СБУ задержала сотудника херсонского ТЦК за коллаборационизм
Инспектор ТЦК Одесской области задержан по обвинению в работе на Россию в колонии Херсонской области. Об этом 30 сентября сообщило Госбюро расследований Украины
2024-09-30T12:04
2024-09-30T12:04
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вооруженные силы украины
исправительные учреждения
военком
мобилизация
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Сотрудники СБУ и ГБР выяснили, что задержанный бывший инспектор Дарьевской колонии работал на российские власти Хрсонской области. После перехода части региона под контроль ВСУ сотрудник колонии был мобилизован и стал служить в одном из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки военнообязанным.ГБР сообщило о проведении оперативно-следственных действий, в результате которых "сотрудники ДБР нашли документацию о функционировании колонии во время оккупации, допросили свидетелей и разоблачили перебежчика". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.Ранее в новостях: Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома
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новости, россия, украина, одесская область, сбу, гбр, вооруженные силы украины, исправительные учреждения, военком, мобилизация, сво
Новости, Россия, Украина, Одесская область, СБУ, ГБР, Вооруженные силы Украины, исправительные учреждения, военком, мобилизация, СВО

СБУ задержала сотудника херсонского ТЦК за коллаборационизм

12:04 30.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
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Инспектор ТЦК Одесской области задержан по обвинению в работе на Россию в колонии Херсонской области. Об этом 30 сентября сообщило Госбюро расследований Украины
Сотрудники СБУ и ГБР выяснили, что задержанный бывший инспектор Дарьевской колонии работал на российские власти Хрсонской области. После перехода части региона под контроль ВСУ сотрудник колонии был мобилизован и стал служить в одном из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки военнообязанным.
ГБР сообщило о проведении оперативно-следственных действий, в результате которых "сотрудники ДБР нашли документацию о функционировании колонии во время оккупации, допросили свидетелей и разоблачили перебежчика".
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в новостях: Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома
 
НовостиРоссияУкраинаОдесская областьСБУГБРВооруженные силы Украиныисправительные учреждениявоенкоммобилизацияСВО
 
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