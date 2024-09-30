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СБУ задержала сотудника херсонского ТЦК за коллаборационизм

СБУ задержала сотудника херсонского ТЦК за коллаборационизм - 30.09.2024 Украина.ру

СБУ задержала сотудника херсонского ТЦК за коллаборационизм

Инспектор ТЦК Одесской области задержан по обвинению в работе на Россию в колонии Херсонской области. Об этом 30 сентября сообщило Госбюро расследований Украины

2024-09-30T12:04

2024-09-30T12:04

2024-09-30T12:04

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Сотрудники СБУ и ГБР выяснили, что задержанный бывший инспектор Дарьевской колонии работал на российские власти Хрсонской области. После перехода части региона под контроль ВСУ сотрудник колонии был мобилизован и стал служить в одном из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки военнообязанным.ГБР сообщило о проведении оперативно-следственных действий, в результате которых "сотрудники ДБР нашли документацию о функционировании колонии во время оккупации, допросили свидетелей и разоблачили перебежчика". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.Ранее в новостях: Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома

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новости, россия, украина, одесская область, сбу, гбр, вооруженные силы украины, исправительные учреждения, военком, мобилизация, сво