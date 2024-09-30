"Они продали нас". Украинские эксперты обнаружили, что народ Украины отправлен Западом на убой - 30.09.2024 Украина.ру
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"Они продали нас". Украинские эксперты обнаружили, что народ Украины отправлен Западом на убой
"Они продали нас". Украинские эксперты обнаружили, что народ Украины отправлен Западом на убой - 30.09.2024 Украина.ру
"Они продали нас". Украинские эксперты обнаружили, что народ Украины отправлен Западом на убой
На Украине продолжают обсуждать результаты поездки Зеленского в США и возможность или невозможность реализации представленного им "плана победы".
2024-09-30T05:06
2024-09-30T05:06
украина
россия
владимир зеленский
кривонос
джо байден
нато
вооруженные силы украины
сбу
эксклюзив
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Украинское здание "Страна", анализируя итоги американского вояжа Зеленского, приходит к выводу, что Запад сейчас стоит перед стратегическим выбором: "Идти ли на эскалацию, с готовностью, в перспективе, непосредственно вступить в войну с РФ (и пока такая готовность у стран НАТО никак не просматривается). Продолжать нынешнюю стратегию долгой войны в надежде, что рано или поздно Россия все ж таки падет под грузом проблем военного времени (но случится ли это - неизвестно, также как и непонятно - не ухудшится ли ещё более положение Украины). Или останавливать войну по линии фронта".Издание напоминает, что 12 октября Байден едет в Германию, где встретится с Шольцем и Зеленским - и предполагает, что на этой встрече могут обсуждаться эти стратегические вопросы.Напомним, что одним из пунктов "плана победы" является вступление Украины в НАТО. В реалистичности этого многие на Украине очень сомневаются."О каком НАТО может идти речь? Мы прекрасно понимаем, неоднократно на этом обжигались, когда строили какие-то мечты, которые рассыпались с очередным саммитом. Мы сами себе врём, а потом говорим, что в этом виновата Европа или США", - заявил в эфире интернет-канала "Новости live" бывший замкомандующего Сил специальных операций (ССО) Украины генерал Сергей Кривонос.По его словам, "нам (киевскому режиму — Ред.) никто не даст людей, которые должны будут воевать, никто не обучит людей в необходимом количестве, чтобы они воевали, никто не обеспечит нам потребности ВСУ, потому что мы и так много просим, тратим много ресурсов".Кривонос добавил, что вопрос в возможностях собственной экономики страны и в том, что украинской общественности пора перестать рассчитывать на то, что "за нас кто-то что-то должен сделать".Что в украинской армии? Мы уже приводили мнения экспертов, утверждающих, что в среде украинских военных нарастает протест. По всей видимости, это действительно так, поскольку хунта предпринимает соответствующие меры. Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники сообщает, что "СБУ активно работает по боевым командирам, которые критикуют власть и Зеленского".Авторы канала полагают, что сейчас для офиса Зеленского важны "не столько война и ситуация на фронте, как контроль за военными, которые могут выступить централизованно против власти по ситуации на Донбассе".Много в последнее время высказывалось мнений, что Киев вот-вот останется без денег, обанкротится, и что Запад будто бы давит на Зеленского, склоняя к переговорам с Москвой и к заморозке конфликта. Но разговоры о мире и о финансовых трудностях Киева не должны никого вводить в заблуждение.Зеленскому и его окружению мир совсем не нужен, более того, мир для них крайне опасен.Покинувшая страну украинская телеведущая и ютубер Диана Панченко указывает в своем телеграм-канале на некоторые моменты в трудовой биографии Зеленского ("...в Украине вы не найдете человека более связанного с Россией чем... Зеленский!!!) и поясняет, почему ему необходимо продолжение войны."Как только Зеленский захочет мирных переговоров, все корпоративные медиа будут кричать, что он подстилка Путина. Ему вспомнят все. В том числе его гражданство. Как только наступит мир, также появится ответственность Зеленского перед украинцами. 80% населения его ненавидит. Пока он прикрывается войной", - отметила Панченко, добавив, что другого выхода у Зеленского нет, как только просить продолжения войны.Журналистка обратилась к украинцам с призывом самим подумать о том, что их ждёт."Украина планирует еще отправить 900'000 повесток в ближайшие 3 месяца.Россия готовится применить ядерное оружие. Друзья, поймите - никому отсидеться не дадут. Всё, что может Зеленский - это брать снаряды в США и насильно давать в руки нашим мужчинам. Когда мужчины закончатся - будут давать детям. Зеленский не дает нам шанса на мир", - констатировала Панченко.Она добавила: "Никакой Запад не спасет. Никакое НАТО. Элит нет. Они продали нас. Подумайте хотя бы о своих детях".Что касается вопроса, хватит ли киевскому режиму средств продолжать войну, то тут тоже не все так просто. На деле сейчас "Украина буквально купается в деньгах", указывает в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. По его мнению, "все жалобы на отсутствие денег — это игра на публику"."Обратите внимание, щедрости G7 хватит для того чтобы увеличить ВСУ до 1,5-2 миллионной армии — выделенных средств, чтобы набрать и содержать такую увеличенную армии, ее вооружить и экипировать", - подчеркнул политик, добавив, что "собственно под увеличение армии деньги, очевидно, и даются".Если так, то вовсе не к миру они готовятся.Подробнее о методах Запада и о рисках для России в интервью Алексея Фененко об ударах ВСУ по РФ: "Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол"
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Ростислав Ищенко
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Ростислав Ищенко
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украина, россия, владимир зеленский, кривонос, джо байден, нато, вооруженные силы украины, сбу, эксклюзив
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Кривонос, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины, СБУ, Эксклюзив

"Они продали нас". Украинские эксперты обнаружили, что народ Украины отправлен Западом на убой

05:06 30.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие
ВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине продолжают обсуждать результаты поездки Зеленского в США и возможность или невозможность реализации представленного им "плана победы".
Украинское здание "Страна", анализируя итоги американского вояжа Зеленского, приходит к выводу, что Запад сейчас стоит перед стратегическим выбором: "Идти ли на эскалацию, с готовностью, в перспективе, непосредственно вступить в войну с РФ (и пока такая готовность у стран НАТО никак не просматривается). Продолжать нынешнюю стратегию долгой войны в надежде, что рано или поздно Россия все ж таки падет под грузом проблем военного времени (но случится ли это - неизвестно, также как и непонятно - не ухудшится ли ещё более положение Украины). Или останавливать войну по линии фронта".

Издание напоминает, что 12 октября Байден едет в Германию, где встретится с Шольцем и Зеленским - и предполагает, что на этой встрече могут обсуждаться эти стратегические вопросы.
Напомним, что одним из пунктов "плана победы" является вступление Украины в НАТО. В реалистичности этого многие на Украине очень сомневаются.
"О каком НАТО может идти речь? Мы прекрасно понимаем, неоднократно на этом обжигались, когда строили какие-то мечты, которые рассыпались с очередным саммитом. Мы сами себе врём, а потом говорим, что в этом виновата Европа или США", - заявил в эфире интернет-канала "Новости live" бывший замкомандующего Сил специальных операций (ССО) Украины генерал Сергей Кривонос.
По его словам, "нам (киевскому режиму — Ред.) никто не даст людей, которые должны будут воевать, никто не обучит людей в необходимом количестве, чтобы они воевали, никто не обеспечит нам потребности ВСУ, потому что мы и так много просим, тратим много ресурсов".
Кривонос добавил, что вопрос в возможностях собственной экономики страны и в том, что украинской общественности пора перестать рассчитывать на то, что "за нас кто-то что-то должен сделать".
Что в украинской армии? Мы уже приводили мнения экспертов, утверждающих, что в среде украинских военных нарастает протест. По всей видимости, это действительно так, поскольку хунта предпринимает соответствующие меры. Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники сообщает, что "СБУ активно работает по боевым командирам, которые критикуют власть и Зеленского".
Авторы канала полагают, что сейчас для офиса Зеленского важны "не столько война и ситуация на фронте, как контроль за военными, которые могут выступить централизованно против власти по ситуации на Донбассе".
Много в последнее время высказывалось мнений, что Киев вот-вот останется без денег, обанкротится, и что Запад будто бы давит на Зеленского, склоняя к переговорам с Москвой и к заморозке конфликта. Но разговоры о мире и о финансовых трудностях Киева не должны никого вводить в заблуждение.
Зеленскому и его окружению мир совсем не нужен, более того, мир для них крайне опасен.
Покинувшая страну украинская телеведущая и ютубер Диана Панченко указывает в своем телеграм-канале на некоторые моменты в трудовой биографии Зеленского ("...в Украине вы не найдете человека более связанного с Россией чем... Зеленский!!!) и поясняет, почему ему необходимо продолжение войны.
"Как только Зеленский захочет мирных переговоров, все корпоративные медиа будут кричать, что он подстилка Путина. Ему вспомнят все. В том числе его гражданство. Как только наступит мир, также появится ответственность Зеленского перед украинцами. 80% населения его ненавидит. Пока он прикрывается войной", - отметила Панченко, добавив, что другого выхода у Зеленского нет, как только просить продолжения войны.
Журналистка обратилась к украинцам с призывом самим подумать о том, что их ждёт.
"Украина планирует еще отправить 900'000 повесток в ближайшие 3 месяца.
Россия готовится применить ядерное оружие. Друзья, поймите - никому отсидеться не дадут. Всё, что может Зеленский - это брать снаряды в США и насильно давать в руки нашим мужчинам. Когда мужчины закончатся - будут давать детям. Зеленский не дает нам шанса на мир", - констатировала Панченко.
Она добавила: "Никакой Запад не спасет. Никакое НАТО. Элит нет. Они продали нас. Подумайте хотя бы о своих детях".
Что касается вопроса, хватит ли киевскому режиму средств продолжать войну, то тут тоже не все так просто. На деле сейчас "Украина буквально купается в деньгах", указывает в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. По его мнению, "все жалобы на отсутствие денег — это игра на публику".

"Обратите внимание, щедрости G7 хватит для того чтобы увеличить ВСУ до 1,5-2 миллионной армии — выделенных средств, чтобы набрать и содержать такую увеличенную армии, ее вооружить и экипировать", - подчеркнул политик, добавив, что "собственно под увеличение армии деньги, очевидно, и даются".
Если так, то вовсе не к миру они готовятся.
Подробнее о методах Запада и о рисках для России в интервью Алексея Фененко об ударах ВСУ по РФ: "Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол"
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийКривоносДжо БайденНАТОВооруженные силы УкраиныСБУЭксклюзив
 
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