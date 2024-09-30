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"Они продали нас". Украинские эксперты обнаружили, что народ Украины отправлен Западом на убой

"Они продали нас". Украинские эксперты обнаружили, что народ Украины отправлен Западом на убой - 30.09.2024 Украина.ру

"Они продали нас". Украинские эксперты обнаружили, что народ Украины отправлен Западом на убой

На Украине продолжают обсуждать результаты поездки Зеленского в США и возможность или невозможность реализации представленного им "плана победы".

2024-09-30T05:06

2024-09-30T05:06

2024-09-30T05:06

украина

россия

владимир зеленский

кривонос

джо байден

нато

вооруженные силы украины

сбу

эксклюзив

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Украинское здание "Страна", анализируя итоги американского вояжа Зеленского, приходит к выводу, что Запад сейчас стоит перед стратегическим выбором: "Идти ли на эскалацию, с готовностью, в перспективе, непосредственно вступить в войну с РФ (и пока такая готовность у стран НАТО никак не просматривается). Продолжать нынешнюю стратегию долгой войны в надежде, что рано или поздно Россия все ж таки падет под грузом проблем военного времени (но случится ли это - неизвестно, также как и непонятно - не ухудшится ли ещё более положение Украины). Или останавливать войну по линии фронта".Издание напоминает, что 12 октября Байден едет в Германию, где встретится с Шольцем и Зеленским - и предполагает, что на этой встрече могут обсуждаться эти стратегические вопросы.Напомним, что одним из пунктов "плана победы" является вступление Украины в НАТО. В реалистичности этого многие на Украине очень сомневаются."О каком НАТО может идти речь? Мы прекрасно понимаем, неоднократно на этом обжигались, когда строили какие-то мечты, которые рассыпались с очередным саммитом. Мы сами себе врём, а потом говорим, что в этом виновата Европа или США", - заявил в эфире интернет-канала "Новости live" бывший замкомандующего Сил специальных операций (ССО) Украины генерал Сергей Кривонос.По его словам, "нам (киевскому режиму — Ред.) никто не даст людей, которые должны будут воевать, никто не обучит людей в необходимом количестве, чтобы они воевали, никто не обеспечит нам потребности ВСУ, потому что мы и так много просим, тратим много ресурсов".Кривонос добавил, что вопрос в возможностях собственной экономики страны и в том, что украинской общественности пора перестать рассчитывать на то, что "за нас кто-то что-то должен сделать".Что в украинской армии? Мы уже приводили мнения экспертов, утверждающих, что в среде украинских военных нарастает протест. По всей видимости, это действительно так, поскольку хунта предпринимает соответствующие меры. Телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники сообщает, что "СБУ активно работает по боевым командирам, которые критикуют власть и Зеленского".Авторы канала полагают, что сейчас для офиса Зеленского важны "не столько война и ситуация на фронте, как контроль за военными, которые могут выступить централизованно против власти по ситуации на Донбассе".Много в последнее время высказывалось мнений, что Киев вот-вот останется без денег, обанкротится, и что Запад будто бы давит на Зеленского, склоняя к переговорам с Москвой и к заморозке конфликта. Но разговоры о мире и о финансовых трудностях Киева не должны никого вводить в заблуждение.Зеленскому и его окружению мир совсем не нужен, более того, мир для них крайне опасен.Покинувшая страну украинская телеведущая и ютубер Диана Панченко указывает в своем телеграм-канале на некоторые моменты в трудовой биографии Зеленского ("...в Украине вы не найдете человека более связанного с Россией чем... Зеленский!!!) и поясняет, почему ему необходимо продолжение войны."Как только Зеленский захочет мирных переговоров, все корпоративные медиа будут кричать, что он подстилка Путина. Ему вспомнят все. В том числе его гражданство. Как только наступит мир, также появится ответственность Зеленского перед украинцами. 80% населения его ненавидит. Пока он прикрывается войной", - отметила Панченко, добавив, что другого выхода у Зеленского нет, как только просить продолжения войны.Журналистка обратилась к украинцам с призывом самим подумать о том, что их ждёт."Украина планирует еще отправить 900'000 повесток в ближайшие 3 месяца.Россия готовится применить ядерное оружие. Друзья, поймите - никому отсидеться не дадут. Всё, что может Зеленский - это брать снаряды в США и насильно давать в руки нашим мужчинам. Когда мужчины закончатся - будут давать детям. Зеленский не дает нам шанса на мир", - констатировала Панченко.Она добавила: "Никакой Запад не спасет. Никакое НАТО. Элит нет. Они продали нас. Подумайте хотя бы о своих детях".Что касается вопроса, хватит ли киевскому режиму средств продолжать войну, то тут тоже не все так просто. На деле сейчас "Украина буквально купается в деньгах", указывает в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. По его мнению, "все жалобы на отсутствие денег — это игра на публику"."Обратите внимание, щедрости G7 хватит для того чтобы увеличить ВСУ до 1,5-2 миллионной армии — выделенных средств, чтобы набрать и содержать такую увеличенную армии, ее вооружить и экипировать", - подчеркнул политик, добавив, что "собственно под увеличение армии деньги, очевидно, и даются".Если так, то вовсе не к миру они готовятся.Подробнее о методах Запада и о рисках для России в интервью Алексея Фененко об ударах ВСУ по РФ: "Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол"

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украина, россия, владимир зеленский, кривонос, джо байден, нато, вооруженные силы украины, сбу, эксклюзив