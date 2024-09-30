https://ukraina.ru/20240930/1057777778.html

ВС РФ освободили донецкую Нелеповку

ВС РФ освободили донецкую Нелеповку - 30.09.2024 Украина.ру

ВС РФ освободили донецкую Нелеповку

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 30 сентября сообщило Министерство обороны РФ

2024-09-30T12:16

2024-09-30T12:16

2024-09-30T12:16

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освобождение

населенный пункт

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ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.Также сообщается о продвижении российских сил в Угледаре. За последние дни с Украины многократно звучали сообщения о том, что потеря города - лишь вопрос времени.Более подробно об этом читайте в материале Подкрепления ВСУ в Угледаре сдаются в плен - Пушилин.

https://ukraina.ru/20240930/1057771197.html

россия

донецкая народная республика

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новости, россия, донецкая народная республика, угледар, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф, освобождение, населенный пункт