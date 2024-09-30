ВС РФ освободили донецкую Нелеповку - 30.09.2024 Украина.ру
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ВС РФ освободили донецкую Нелеповку
ВС РФ освободили донецкую Нелеповку - 30.09.2024 Украина.ру
ВС РФ освободили донецкую Нелеповку
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 30 сентября сообщило Министерство обороны РФ
2024-09-30T12:16
2024-09-30T12:16
новости
россия
донецкая народная республика
угледар
денис пушилин
вооруженные силы украины
вс рф
освобождение
населенный пункт
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ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.Также сообщается о продвижении российских сил в Угледаре. За последние дни с Украины многократно звучали сообщения о том, что потеря города - лишь вопрос времени.Более подробно об этом читайте в материале Подкрепления ВСУ в Угледаре сдаются в плен - Пушилин.
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россия
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донецкая народная республика, угледар, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф, освобождение, населенный пункт
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Угледар, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, освобождение, населенный пункт

ВС РФ освободили донецкую Нелеповку

12:16 30.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 30 сентября сообщило Министерство обороны РФ
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.
В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
10:29
Уже в центральных кварталах: на Украине подтвердили частичную потерю ТорецкаУкраинская сторона подтверждает частичную потерю контроля над центром Торецка. Об этом, в частности, сообщает украинское издание "Страна.ua"
Также сообщается о продвижении российских сил в Угледаре. За последние дни с Украины многократно звучали сообщения о том, что потеря города - лишь вопрос времени.
Более подробно об этом читайте в материале Подкрепления ВСУ в Угледаре сдаются в плен - Пушилин.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУгледарДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВС РФосвобождениенаселенный пункт
 
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