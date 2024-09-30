"Подземелья протянулись на километры": Пушилин назвал сложность при освобождении Угледара
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В Угледаре Донецкой Народной Республики (ДНР) украинские военные выстраивали свои укрепрайоны с 2014 года. Их наземные и подземные переходы протянулись на километры, что создает определенные трудности при освобождении города. Об этом 30 сентября в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава региона Денис Пушилин
"Сложность в том, что данный населенный пункт находится на возвышенности, а еще в самом населенном пункте очень много многоэтажек, где противник на протяжении, начиная с 2014 года, выстраивал укрепрайоны, причем это как пулеметные гнезда в высотках, и заканчивая очень серьезными подземными переходами, которые протянулись на километры. Там по мере освобождения, как наши военные берут очередной опорный пункт за очередным, мы уже можем это видеть, можем перемещаться уже на данный момент по данным переходам", - сказал Пушилин.
Он добавил, что ВСУ не помогают ни укрепления, ни отправленное в город подкрепление. Так как мобилизованные на улицах новобранцы, ожидаемо, сдаются в плен, предпочитая сохранить свои жизни.
11:46Подкрепления ВСУ в Угледаре сдаются в плен - ПушилинУкраинские войска успели перебросить в Угледар подкрепление, однако в основном туда направили неподготовленных мобилизованных, которые ожидаемо сдаются в плен. Об этом 30 сентября в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
Последние дни с Украины многократно звучали сообщения о том, что потеря Угледара - уже вопрос времени. Российские военные работают в городе, и в понедельник паблик Deep State, работающий на Главное управление разведки Украины, уточнил, что российские силы уже продвигаются в восточной части Угледара.
Ранее украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.
С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".
27 сентября, 14:38Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежноМы неоднократно убеждались, что противник воюет и в полном окружении, и ослабленный. Напомню, сколько продолжался штурм "Азовстали", прежде чем несколько тысяч засевших там вояк сдались. При освобождении городов мы всегда оставляем щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.
В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.