https://ukraina.ru/20240930/1057776901.html

"Подземелья протянулись на километры": Пушилин назвал сложность при освобождении Угледара

"Подземелья протянулись на километры": Пушилин назвал сложность при освобождении Угледара - 30.09.2024 Украина.ру

"Подземелья протянулись на километры": Пушилин назвал сложность при освобождении Угледара

В Угледаре Донецкой Народной Республики (ДНР) украинские военные выстраивали свои укрепрайоны с 2014 года. Их наземные и подземные переходы протянулись на километры, что создает определенные трудности при освобождении города. Об этом 30 сентября в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава региона Денис Пушилин

2024-09-30T12:19

2024-09-30T12:19

2024-09-30T12:19

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Он добавил, что ВСУ не помогают ни укрепления, ни отправленное в город подкрепление. Так как мобилизованные на улицах новобранцы, ожидаемо, сдаются в плен, предпочитая сохранить свои жизни.Последние дни с Украины многократно звучали сообщения о том, что потеря Угледара - уже вопрос времени. Российские военные работают в городе, и в понедельник паблик Deep State, работающий на Главное управление разведки Украины, уточнил, что российские силы уже продвигаются в восточной части Угледара.Ранее украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.Еще по теме: Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара.

https://ukraina.ru/20240930/1057776302.html

https://ukraina.ru/20240927/1057730687.html

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