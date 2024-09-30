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"Милосердие и любовь": Военные оставили в Херсонской области послание для людей из будущего

"Милосердие и любовь": Военные оставили в Херсонской области послание для людей из будущего - 30.09.2024 Украина.ру

"Милосердие и любовь": Военные оставили в Херсонской области послание для людей из будущего

Представители фонда "Защитники Отечества" совместно с военными и Росгвардией в честь Дня воссоединения с Россией заложили в Геническе Херсонской области "капсулу времени" с посланием для молодежи будущего, передает РИА Новости

2024-09-30T13:32

2024-09-30T13:32

2024-09-30T13:32

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"Два года назад Херсонщина сделала свой выбор и с тех пор для нас открылись колоссальные возможности. Об этом мы бы и хотели сказать будущим поколениям. О жизни, которой мы сейчас живём. Большое количество писем поступило. Порядка 100, точнее 96 писем - от жителей Херсонщины, от военнослужащих, студентов, школьников", - перечислила руководитель Херсонского филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Ольга Симанова.Она рассказала, что в своих письмах для капсулы времени люди писали о взаимопомощи, об уважении к старшим, о милосердии, о любви к родному краю и к России.Капсула выполнена в виде макета снаряда. Внутрь капсулы поместили послание, плотно закрыли с помощью встроенного механизма, затем поместили ее в заранее подготовленный саркофаг в парке у монумента "Скорбящая мать" в центре города. Капсула должна быть вскрыта через 50 лет.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, херсонская область, геническ, росгвардия, военные