"Милосердие и любовь": Военные оставили в Херсонской области послание для людей из будущего - 30.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240930/1057780024.html
"Милосердие и любовь": Военные оставили в Херсонской области послание для людей из будущего
"Милосердие и любовь": Военные оставили в Херсонской области послание для людей из будущего - 30.09.2024 Украина.ру
"Милосердие и любовь": Военные оставили в Херсонской области послание для людей из будущего
Представители фонда "Защитники Отечества" совместно с военными и Росгвардией в честь Дня воссоединения с Россией заложили в Геническе Херсонской области "капсулу времени" с посланием для молодежи будущего, передает РИА Новости
2024-09-30T13:32
2024-09-30T13:32
новости
россия
херсонская область
геническ
росгвардия
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102365/80/1023658096_0:227:1653:1157_1920x0_80_0_0_8c52ccf0b5c1ae35cf07ff299ffa0847.jpg
"Два года назад Херсонщина сделала свой выбор и с тех пор для нас открылись колоссальные возможности. Об этом мы бы и хотели сказать будущим поколениям. О жизни, которой мы сейчас живём. Большое количество писем поступило. Порядка 100, точнее 96 писем - от жителей Херсонщины, от военнослужащих, студентов, школьников", - перечислила руководитель Херсонского филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Ольга Симанова.Она рассказала, что в своих письмах для капсулы времени люди писали о взаимопомощи, об уважении к старшим, о милосердии, о любви к родному краю и к России.Капсула выполнена в виде макета снаряда. Внутрь капсулы поместили послание, плотно закрыли с помощью встроенного механизма, затем поместили ее в заранее подготовленный саркофаг в парке у монумента "Скорбящая мать" в центре города. Капсула должна быть вскрыта через 50 лет.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
россия
херсонская область
геническ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102365/80/1023658096_6:0:1549:1157_1920x0_80_0_0_6470259b722ef31aabe01cc70bcaf46a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, херсонская область, геническ, росгвардия, военные
Новости, Россия, Херсонская область, Геническ, Росгвардия, военные

"Милосердие и любовь": Военные оставили в Херсонской области послание для людей из будущего

13:32 30.09.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция "Тотальный диктант" в зарубежных странах
Акция Тотальный диктант в зарубежных странах
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Представители фонда "Защитники Отечества" совместно с военными и Росгвардией в честь Дня воссоединения с Россией заложили в Геническе Херсонской области "капсулу времени" с посланием для молодежи будущего, передает РИА Новости
"Два года назад Херсонщина сделала свой выбор и с тех пор для нас открылись колоссальные возможности. Об этом мы бы и хотели сказать будущим поколениям. О жизни, которой мы сейчас живём. Большое количество писем поступило. Порядка 100, точнее 96 писем - от жителей Херсонщины, от военнослужащих, студентов, школьников", - перечислила руководитель Херсонского филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Ольга Симанова.
Она рассказала, что в своих письмах для капсулы времени люди писали о взаимопомощи, об уважении к старшим, о милосердии, о любви к родному краю и к России.

"Каждое время имеет свои маркеры, и мы сейчас живем во время проведения специальной военной операции, поэтому мы решили, что капсула должна быть из снаряда. Обратились к военнослужащим, и они нам в военно-полевых условиях, в палатке, за неделю, сделали эту капсулу", - отметила Симанова.

Капсула выполнена в виде макета снаряда.
Внутрь капсулы поместили послание, плотно закрыли с помощью встроенного механизма, затем поместили ее в заранее подготовленный саркофаг в парке у монумента "Скорбящая мать" в центре города.
Капсула должна быть вскрыта через 50 лет.
Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияХерсонская областьГеническРосгвардиявоенные
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:56Военкор "Известий" ранен под Часовым Яром
14:51Построили школы, вузы, восстановили дороги: Путин рассказал о вкладе в новые регионы РФ
14:41Суд решил судьбу дончанина, подорвавшего машину Прилепина
14:40Союзники намерены перенаправить помощь, предназначенную для Киева, на свои нужды — Bloomberg
14:37Украинские "патриоты" затравили Брежневу за желание усидеть на всех стульях
14:14"Хезболле" - конец? Фёдорова об ударах Израиля, последствиях для движения и нерешительности Ирана
14:03Минобороны Белоруссии проверяет готовность подразделений ВВС и войск ПВО
13:33Победа близко или всё только начинается? Наш опрос на улицах Москвы
13:32"Милосердие и любовь": Военные оставили в Херсонской области послание для людей из будущего
13:28Одиозная депутат Рады Пипа придумала, как еще ограничить права украинских школьников
13:15"Не говорите, что мы не предупреждали". Киселев об изменениях в ядерной доктрине России
13:05Песков: Средств в бюджете хватит и на выполнение соцобязательств, и на СВО
13:00День воссоединения, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 сентября
12:54Парад противников помощи Украине продолжается: правые победили в Австрии, но к власти их не пустят
12:46В Югре будут переобучать ветеранов СВО
12:37Одесситы митингуют против переименования улиц и сноса памятников
12:21Путин рассказал об активном восстановлении предприятий на освобожденных территориях
12:21На Украине ликвидирован международный мошеннический колл-центр
12:19"Подземелья протянулись на километры": Пушилин назвал сложность при освобождении Угледара
12:16ВС РФ освободили донецкую Нелеповку
Лента новостейМолния