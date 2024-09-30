https://ukraina.ru/20240930/1057770867.html
Пушилин поздравил с годовщиной воссоединения Донбасса с Россией
Пушилин поздравил с годовщиной воссоединения Донбасса с Россией - 30.09.2024 Украина.ру
Пушилин поздравил с годовщиной воссоединения Донбасса с Россией
Со второй годовщиной воссоединения Донбасса с Россией поздравил соотечественников глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале главы ДНР
2024-09-30T11:32
2024-09-30T11:32
2024-09-30T11:32
новости
россия
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
владимир путин
новые регионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057692852_0:80:1219:767_1920x0_80_0_0_d3647ecb43750ed1ec2fc70f2e265604.jpg.webp
"Два года назад Донецкая Народная Республика официально вернулась в родное Отечество, став снова частью великой страны. Это событие — настоящий триумф справедливости, о котором мы мечтали долгие годы", — заявил Пушилин.Донбасс является "неотъемлемой составляющей Русской земли", подчеркнул Пушилин. Он напомнил о значении референдума о воссоединении с Россией, на котором был сделан "важный шаг в единое будущее со своей Отчизной", в сторону "возвращения домой" - к своим корням, к своей истории, многовековой культуре и традиции."Мы снова стали частью великого народа, который всегда поддерживал и защищал нас в трудные времена", - подчеркнул глава народной республики.По словам главы ДНР, за два года улучшилось качество жизни. Восстанавливаются дома и инфраструктура, открываются предприятия и школы.Пушилин также выразил уверенность в выполнении задач, поставленных президентом, а также освобождении территории республики в ходе СВО."Уверен, что мы обязательно победим и возродим наш регион, сделаем его сильным и процветающим", - сказал Пушилин.По итогам референдума 30 сентября 2022 года в состав Российской Федерации были приняты Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области. Воссоединение было закреплено законом.Подробнее о значении воссоединения в интервью Денис Пушилин: Референдум о воссоединении с Россией стал для Донбасса точкой отсчёта нового этапа жизни
россия
донецкая народная республика
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057692852_0:98:1219:1013_1920x0_80_0_0_81b6a83981e53a7f3594746cf6524f24.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, владимир путин, новые регионы
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Владимир Путин, Новые регионы
Пушилин поздравил с годовщиной воссоединения Донбасса с Россией
Со второй годовщиной воссоединения Донбасса с Россией поздравил соотечественников глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале главы ДНР
"Два года назад Донецкая Народная Республика официально вернулась в родное Отечество, став снова частью великой страны. Это событие — настоящий триумф справедливости, о котором мы мечтали долгие годы", — заявил
Пушилин.
Донбасс является "неотъемлемой составляющей Русской земли", подчеркнул Пушилин. Он напомнил о значении референдума о воссоединении с Россией, на котором был сделан "важный шаг в единое будущее со своей Отчизной", в сторону "возвращения домой" - к своим корням, к своей истории, многовековой культуре и традиции.
"Мы снова стали частью великого народа, который всегда поддерживал и защищал нас в трудные времена", - подчеркнул глава народной республики.
По словам главы ДНР, за два года улучшилось качество жизни. Восстанавливаются дома и инфраструктура, открываются предприятия и школы.
"Мы видим, как наши населенные пункты расцветают, как растёт уверенность в завтрашнем дне", — отметил глава ДНР.
Пушилин также выразил уверенность в выполнении задач, поставленных президентом, а также освобождении территории республики в ходе СВО.
"Уверен, что мы обязательно победим и возродим наш регион, сделаем его сильным и процветающим", - сказал Пушилин.
По итогам референдума 30 сентября 2022 года в состав Российской Федерации были приняты Донецкая и Луганская Народные Республики
, Запорожская и Херсонская области
. Воссоединение было закреплено законом.