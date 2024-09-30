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Пушилин поздравил с годовщиной воссоединения Донбасса с Россией

Пушилин поздравил с годовщиной воссоединения Донбасса с Россией - 30.09.2024 Украина.ру

Пушилин поздравил с годовщиной воссоединения Донбасса с Россией

Со второй годовщиной воссоединения Донбасса с Россией поздравил соотечественников глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале главы ДНР

2024-09-30T11:32

2024-09-30T11:32

2024-09-30T11:32

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"Два года назад Донецкая Народная Республика официально вернулась в родное Отечество, став снова частью великой страны. Это событие — настоящий триумф справедливости, о котором мы мечтали долгие годы", — заявил Пушилин.Донбасс является "неотъемлемой составляющей Русской земли", подчеркнул Пушилин. Он напомнил о значении референдума о воссоединении с Россией, на котором был сделан "важный шаг в единое будущее со своей Отчизной", в сторону "возвращения домой" - к своим корням, к своей истории, многовековой культуре и традиции."Мы снова стали частью великого народа, который всегда поддерживал и защищал нас в трудные времена", - подчеркнул глава народной республики.По словам главы ДНР, за два года улучшилось качество жизни. Восстанавливаются дома и инфраструктура, открываются предприятия и школы.Пушилин также выразил уверенность в выполнении задач, поставленных президентом, а также освобождении территории республики в ходе СВО."Уверен, что мы обязательно победим и возродим наш регион, сделаем его сильным и процветающим", - сказал Пушилин.По итогам референдума 30 сентября 2022 года в состав Российской Федерации были приняты Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области. Воссоединение было закреплено законом.Подробнее о значении воссоединения в интервью Денис Пушилин: Референдум о воссоединении с Россией стал для Донбасса точкой отсчёта нового этапа жизни

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новости, россия, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, владимир путин, новые регионы