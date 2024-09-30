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На Украине ликвидирован международный мошеннический колл-центр

На Украине ликвидирован международный мошеннический колл-центр - 30.09.2024 Украина.ру

На Украине ликвидирован международный мошеннический колл-центр

Полицейские разоблачили преступную организацию, которая действовала на Украине и мошенническим путём обманула граждан разных государств на $2,5 млн. Об этом сообщает Нацполиция Украины

2024-09-30T12:21

2024-09-30T12:21

2024-09-30T12:21

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В масштабную схему завладения средствами граждан с использованием "вишинга" и "спуфинга" были вовлечены граждане Украины, Молдавии, Чехии и Казахстана. Они обеспечивали работу мошеннических колл-центров в Днепропетровской, Кировоградской и Киевской областях."Работники колл-центра звонили потерпевшим под видом банковских работников и сообщали о взломе банковских счетов. Пострадавшим предлагали временно перевести средства на другие "безопасные банковские счета" или предлагали приобрести биткоины по выгодному курсу. Во время звонков мошенники использовали так называемую замену телефонного номера, то есть имитировали любой требуемый им телефонный номер, в результате чего у пострадавших складывалось впечатление, что им звонят из службы поддержки банка", - сказано в официальном сообщении.Задокументировано около 100 эпизодов преступной деятельности фигурантов. К ликвидации преступной организации были привлечены сотрудники Нацполиции и офиса генпрокурора Украины, а также Европола и Евроюста в рамках международного сотрудничества с правоохранительными органами Чехии.Документирование преступной деятельности фигурантов осуществляет совместная международная следственная группа. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Ранее проблему рассмотрел автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич в публикации Мошеннические колл-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты

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новости, украина, чехия, молдавия, дмитрий ковалевич, нацполиция, казахстан, мошенники, украина-ес, европол