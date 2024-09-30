День воссоединения, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 сентября - 30.09.2024 Украина.ру
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День воссоединения, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 сентября
День воссоединения, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 сентября - 30.09.2024 Украина.ру
День воссоединения, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 сентября
В России отмечают День воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-09-30T13:00
2024-09-30T13:00
эксклюзив
хроники
россия
украина
владимир путин
херсонская область
вооруженные силы украины
денис пушилин
вячеслав гладков
днр
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Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией."Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооружённого государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России", - заявил Путин.Он подчеркнул, что Россия не бросила своих братьев и сестер и пыталась достичь мирного разрешения конфликта. Однако переговоры закончились обманом со стороны западных элит. Последние воспользовались выигранным временем для превращения Украины в свою колонию и военный плацдарм против России."Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наёмников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке", - подчеркнул Путин.Он указал, что в качестве целей рассматривались не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость специальной военной операции, отметил Путин.Президент России поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за стойкость, решительность и твердость, за сохранение духовных ценностей, исторической памяти и прежде всего великой любви к Отечеству."Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам", — заявил Путин.По его словам, эти чувства дают силы участникам специальной военной операции, которые, сражаясь в Донбассе и Новороссии, на курских, белгородских и брянских рубежах, защищают всю Россию.Также президент России рассказал о восстановлении освобождённых территорий и участии в этом всех российских регионов, крупного и малого бизнеса, волонтёров, общественных и религиозных организаций, парламентских партий."Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", - подытожил Путин.Глава ДНР Денис Пушилин назвал воссоединение с Россией триумфом справедливости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что воссоединение с Россией подарило региону новую жизнь. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что качество жизни населения региона в кардинально изменилось за два года в составе России в лучшую сторону. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о неизбежности признания Западом новых регионов России.К главам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он пожелал жителям новых регионов мужества и душевных сил.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 35 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 9 обстрелов, на горловском — 26 обстрелов, выпустив в общей сложности 97 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц, в т.ч. мальчиков 2012 и 2013 годов рождения. Огнём ВСУ были повреждены 16 жилых домостроений.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 18 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 37 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 37 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 1; Князе-Григоровка — 10; Великая Лепетиха — 6; Каиры — 6; Новая Каховка — 5; Горностаевка — 4; Заводовка — 3; Песчаное — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Таврийск, Днепряны, Тополевка, Масловка и Новые Лагеря.Утром 30 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.В сводке указывалось, что в Алексеевском городском округе между селом Славгородское и хутором Копанец совершил падение 1 беспилотник. Произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано."В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлки Дубовое и Октябрьский, сёла Журавлевка, Красный Октябрь, Красный Хутор, Отрадное, Петровка, Репное и Чайки. Выпущено 55 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 9 БПЛА. Системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Повреждены 1 квартира в МКД, 5 частных домов и 8 автомобилей. При исполнении боевых задач погиб боец нашей самообороны. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приёмном отделении Октябрьской районной больницы. По уточненной информации, в посёлке Октябрьский в результате атак БПЛА ранены 4 мирных жителя. Одному мужчине бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался. Позже 3 пострадавших самостоятельно вызвали скорую помощь: двоих мужчин в удовлетворительном состоянии бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода, третьему оказана медицинская помощь на месте", - писал губернатор.Кроме того, в Борисовском районе за прошедшие сутки по сёлам Богун-Городок и Цаповка выпущены 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Обошлось без последствий.Также в Волоконовском районе село Коновалово подверглось обстрелу, в ходе которого выпущено 2 боеприпаса. Пострадавших и повреждений нет."В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, а также сёла Безымено, Козинка, Пороз и Сподарюшино атакованы с помощью 11 БПЛА и 35 боеприпасов в ходе 7 обстрелов. Повреждены 4 надворные постройки. В селе Козинка в результате атак огнём уничтожены 3 частных дома и гараж", - отмечалось в сводке.В Красногвардейском районе в районе села Арнаутово от падения обломков БПЛА загорелась сухая трава — возгорание ликвидировано.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Колотиловка, Надежевка и Поповка выпущены 7 боеприпасов в ходе одного обстрела, также нанесён удар с помощью 6 беспилотников, один из которых сбит. Повреждено частное домовладение.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Обошлось без повреждений."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Муром, Новая Таволжанка и Середа выпущены 7 снарядов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки с помощью 9 БПЛА. Огнём уничтожены жилой дом и автомобиль. За день повреждены частный дом, надворная постройка и ГАЗель", - сообщал Гладков.Днём 30 сентября губернатор Курской области Алексей Смирнов предупредил земляков о ракетной опасности."Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!" - написал он позднее, в 11:48 в своём телеграм-канале.В самой области идут ожесточённые бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об отношении США к Украине — в статье Виктории Титовой "Блеф или усталость: Вашингтон охладевает к Киеву?".
https://ukraina.ru/20240930/1057768111.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, россия, украина, владимир путин, херсонская область, вооруженные силы украины, денис пушилин, вячеслав гладков, днр, лнр, запорожская область, леонид пасечник, евгений балицкий, владимир сальдо
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, Владимир Путин, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Вячеслав Гладков, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо

День воссоединения, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 сентября

13:00 30.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДень воссоединения новых регионов с РФ
День воссоединения новых регионов с РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В России отмечают День воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
"Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооружённого государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической Родины, от России", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что Россия не бросила своих братьев и сестер и пыталась достичь мирного разрешения конфликта. Однако переговоры закончились обманом со стороны западных элит. Последние воспользовались выигранным временем для превращения Украины в свою колонию и военный плацдарм против России.
"Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наёмников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке", - подчеркнул Путин.
Он указал, что в качестве целей рассматривались не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость специальной военной операции, отметил Путин.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
09:17
В ожидании "Рамштайна", проблема "Северных потоков". Главное на Украине на утро 30 сентябряВладимир Зеленский заявил о необходимости определиться с условиями давления на Россию во время встречи в формате "Рамштайн". В Германии заявили, что "Северные потоки" можно восстановить
Президент России поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за стойкость, решительность и твердость, за сохранение духовных ценностей, исторической памяти и прежде всего великой любви к Отечеству.
"Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам", — заявил Путин.
По его словам, эти чувства дают силы участникам специальной военной операции, которые, сражаясь в Донбассе и Новороссии, на курских, белгородских и брянских рубежах, защищают всю Россию.
Также президент России рассказал о восстановлении освобождённых территорий и участии в этом всех российских регионов, крупного и малого бизнеса, волонтёров, общественных и религиозных организаций, парламентских партий.
"Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", - подытожил Путин.
Глава ДНР Денис Пушилин назвал воссоединение с Россией триумфом справедливости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что воссоединение с Россией подарило региону новую жизнь. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что качество жизни населения региона в кардинально изменилось за два года в составе России в лучшую сторону. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о неизбежности признания Западом новых регионов России.
К главам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он пожелал жителям новых регионов мужества и душевных сил.
Угледар - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Вчера, 18:01
Ад в Угледаре и странные решения Сырского. Итоги 29 сентября на УкраинеЗападные аналитики заявили, что украинские военные проходят в Угледаре через ад. В разгар боёв главком ВСУ Александр Сырский сменил командира удерживающей город 72-й ОМБР
Обстрелы и налёты
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 35 ударов.
На донецком направлении ВСУ совершили 9 обстрелов, на горловском — 26 обстрелов, выпустив в общей сложности 97 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц, в т.ч. мальчиков 2012 и 2013 годов рождения. Огнём ВСУ были повреждены 16 жилых домостроений.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 18 снарядов калибром 155 мм.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 37 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 37 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 1; Князе-Григоровка — 10; Великая Лепетиха — 6; Каиры — 6; Новая Каховка — 5; Горностаевка — 4; Заводовка — 3; Песчаное — 2", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Таврийск, Днепряны, Тополевка, Масловка и Новые Лагеря.
Вчера, 13:00
Угроза Буданову*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 сентябряУкраинские СМИ сообщают о возможной скорой отставке начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром 30 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
В сводке указывалось, что в Алексеевском городском округе между селом Славгородское и хутором Копанец совершил падение 1 беспилотник. Произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано.
"В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлки Дубовое и Октябрьский, сёла Журавлевка, Красный Октябрь, Красный Хутор, Отрадное, Петровка, Репное и Чайки. Выпущено 55 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 9 БПЛА. Системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Повреждены 1 квартира в МКД, 5 частных домов и 8 автомобилей. При исполнении боевых задач погиб боец нашей самообороны. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приёмном отделении Октябрьской районной больницы. По уточненной информации, в посёлке Октябрьский в результате атак БПЛА ранены 4 мирных жителя. Одному мужчине бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался. Позже 3 пострадавших самостоятельно вызвали скорую помощь: двоих мужчин в удовлетворительном состоянии бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода, третьему оказана медицинская помощь на месте", - писал губернатор.
Кроме того, в Борисовском районе за прошедшие сутки по сёлам Богун-Городок и Цаповка выпущены 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Обошлось без последствий.
Также в Волоконовском районе село Коновалово подверглось обстрелу, в ходе которого выпущено 2 боеприпаса. Пострадавших и повреждений нет.
"В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, а также сёла Безымено, Козинка, Пороз и Сподарюшино атакованы с помощью 11 БПЛА и 35 боеприпасов в ходе 7 обстрелов. Повреждены 4 надворные постройки. В селе Козинка в результате атак огнём уничтожены 3 частных дома и гараж", - отмечалось в сводке.
В Красногвардейском районе в районе села Арнаутово от падения обломков БПЛА загорелась сухая трава — возгорание ликвидировано.
последствия атаки БПЛА на Воронеж - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Вчера, 09:33
Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентябряВ небе над Россией были сбиты 125 беспилотников, в результате атаке возник пожар в Воронеже
В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Колотиловка, Надежевка и Поповка выпущены 7 боеприпасов в ходе одного обстрела, также нанесён удар с помощью 6 беспилотников, один из которых сбит. Повреждено частное домовладение.
Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Обошлось без повреждений.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Муром, Новая Таволжанка и Середа выпущены 7 снарядов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки с помощью 9 БПЛА. Огнём уничтожены жилой дом и автомобиль. За день повреждены частный дом, надворная постройка и ГАЗель", - сообщал Гладков.
Днём 30 сентября губернатор Курской области Алексей Смирнов предупредил земляков о ракетной опасности.
"Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!" - написал он позднее, в 11:48 в своём телеграм-канале.
В самой области идут ожесточённые бои.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Об отношении США к Украине — в статье Виктории Титовой "Блеф или усталость: Вашингтон охладевает к Киеву?".
 
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13:00День воссоединения, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 сентября
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