В Югре будут переобучать ветеранов СВО
© ТК "Звезда"
© ТК "Звезда"
Программу по профессиональной переподготовке бойцов, участвовавших в специальной военной операции, запустят в Ханты-Мансийском автономном округе в 2025 году. Ожидается, что эта работа позволит ветеранам быстрее адаптироваться к мирной жизни, а также построить гражданскую карьеру
Информация об этом появилась на официальной странице Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соцсети "ВКонтакте".
"Герои Югры" - первая в стране региональная программа по профессиональной переподготовке бойцов, вернувшихся с СВО. Она поможет бойцам быстрее адаптироваться к мирной жизни, заняться новым делом и построить карьеру. Ее старт запланирован на 2025 год", - говорится в сообщении.
В тексте также уточняется, что программа переподготовки будет разделена на два направления: для тех, кто уже имеет управленческий опыт и для тех, кто пока таковым не обладает.
Программа "Герои Югры" реализуется в связке с президентской программой "Время героев" и предполагает подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа ветеранов боевых действий для последующей службы в органах государственной и муниципальной власти, госучреждениях и на предприятиях.
Не так давно стало известно, что благодаря программе "Время героев" двое бойцов СВО поступили на госслужбу: участник спецоперации родом из Ставрополя Заур Гурциев стал замглавы родного города, а боец, Игорь Юргин был назначен и. о. министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Саха.
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