https://ukraina.ru/20240930/1057778168.html

В Югре будут переобучать ветеранов СВО

В Югре будут переобучать ветеранов СВО - 30.09.2024 Украина.ру

В Югре будут переобучать ветеранов СВО

Программу по профессиональной переподготовке бойцов, участвовавших в специальной военной операции, запустят в Ханты-Мансийском автономном округе в 2025 году. Ожидается, что эта работа позволит ветеранам быстрее адаптироваться к мирной жизни, а также построить гражданскую карьеру

2024-09-30T12:46

2024-09-30T12:46

2024-09-30T12:46

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Информация об этом появилась на официальной странице Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соцсети "ВКонтакте".В тексте также уточняется, что программа переподготовки будет разделена на два направления: для тех, кто уже имеет управленческий опыт и для тех, кто пока таковым не обладает.Программа "Герои Югры" реализуется в связке с президентской программой "Время героев" и предполагает подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа ветеранов боевых действий для последующей службы в органах государственной и муниципальной власти, госучреждениях и на предприятиях.Не так давно стало известно, что благодаря программе "Время героев" двое бойцов СВО поступили на госслужбу: участник спецоперации родом из Ставрополя Заур Гурциев стал замглавы родного города, а боец, Игорь Юргин был назначен и. о. министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Саха.Интервью на эту тему: Ветеран ополчения Донбасса: В первую очередь хочется быть полезным для общества

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новости, ставрополь, донбасс, сво, бойцы, ветераны, обучение