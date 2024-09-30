https://ukraina.ru/20240930/1057780265.html

"Хезболле" - конец? Фёдорова об ударах Израиля, последствиях для движения и нерешительности Ирана

"Хезболле" - конец? Фёдорова об ударах Израиля, последствиях для движения и нерешительности Ирана - 30.09.2024 Украина.ру

"Хезболле" - конец? Фёдорова об ударах Израиля, последствиях для движения и нерешительности Ирана

Только за последние четыре дня Израиль обезглавил движение "Хезболла", в том числе ликвидировал лидера Хасана Насраллу. Всего с 23 сентября убито порядка 30 представителей поддерживаемой Ираном группировки, сообщает ABC News

2024-09-30T14:14

2024-09-30T14:14

2024-09-30T14:52

эксклюзив

ливан

израиль

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война

военная эскалация

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Эскалация обстановки началась после масштабной атаки с подрывом пейджеров членов ливанской "Хезболлы" 17 сентября. По данным Sky News Arabia, израильская разведка "Моссад" получила доступ к пейджерам, которые предназначались ливанской "Хезболле", и поместила в них взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов. В результате, по данным ливанского Минздрава, пострадали четыре тысячи человек, еще 11 погибли. Ровно через десять дней, 27 сентября, убит шейх Хасан Насралла, руководивший движением "Хезболла" с 1992 года. Кадры, снятые на месте разбора завалов, впечатляют: ВВС Израиля сбросили с истребителей F-15 противобункерные бомбы весом не менее тонны каждая. Они полностью уничтожили укрытия, где пережидала обстрел верхушка движения."ЦАХАЛ ликвидировал Хасана Насраллу(...), а также командующего южным фронтом "Хезболлы" Али Карчи и других командиров. Истребители ВВС нанесли удар по центральному штабу "Хезболлы", расположенному под жилым домом в районе Бейрута Даха. В это время высшее руководство "Хезболлы" находилось в штаб-квартире", — заявила пресс-служба израильских ВВС в телеграм-канале. Атакующая сторона отмечала, что, обезглавив "Хезболлу", Тель-Авив хотел бы избежать наземной операции в Ливане и прямой войны с Ираном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он лично отдал приказ о ликвидации Насраллы, и назвал его смерть – "необходимым условием" для безопасного возвращения израильтян в свои дома (речь идет о заложниках, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года) на севере и "изменения баланса сил в регионе". В ночь с 27 на 28 сентября израильские ВВС продолжили наносить удары по инфраструктуре "Хезболлы" в южных и восточных регионах Ливана. По организации был нанесен действительно серьезный, но не сокрушительный удар, считает старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Ирина Фёдорова. В интервью изданию Украина.ру. она оценила военный и экономический потенциал "Хезболлы". Как пишет Al Arabiya со ссылкой на источники, совет шуры, который является высшим органом управления ливанского шиитского движения "Хезболла", назначил Хашема Сафиеддина на должность руководителя организации. Ранее он занимал пост главы исполнительного комитета и уже давно играл ключевую роль в политической и социальной деятельности группировки, а также является одним из немногих высокопоставленных руководителей, которые остались в живых после израильских авиаударов. "Новый руководитель движения - очень близкий сподвижник Насраллы. У них даже есть родственные связи, а потому его дело, очевидно, будет продолжено", - добавила эксперт. А пока "Хезболла" обстановка на Ближнем Востоке продолжает обостряться. Так, в последний день сентября палестинское исламистское движение ХАМАС заявило о смерти его лидера в Ливане Фатха Шарифа Абу аль-Амина. "Движение ХАМАС скорбит о мученической смерти своего лидера в Ливане и члена руководства за рубежом Фатха Шарифа Абу аль-Амина после израильского рейда, направленного против него в Ливане", — передает ливанский телеканал Al Mayadeen. В понедельник, 30 сентября, израильская авиация впервые с начала обострения отношений с Ливаном атаковала центр Бейрута. До этого самолеты ВВС наносили удары на южный пригород ливанской столицы, где преимущественно располагались объекты "Хезболлы". Убиты два члена руководства Народного фронта освобождения Палестины Мухаммад Абдель Аль и Имад Одех. Газета Wall Street Journal пишет, что Израиль может начать наземное вторжение в Ливан уже на этой неделе, а на данный момент его подразделения проводят небольшие разведрейды. Отмечается, что в течение последних месяцев Тель-Авив проводил рейды, включавшие проникновение в расположенные вдоль границы туннели ливанской группировки "Хезболла". Сроки наземной операции могут измениться, подчеркивают источники, так как Израиль находится под сильным давлением со стороны США. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщала, что Соединенные Штаты призывают Израиль не проводить наземную операцию в Ливане после ликвидации лидера шиитской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы и предупреждают о "неприятных последствиях". США допускают, что Иран, поддерживающий "Хезболлу", решит отреагировать на убийство лидера группы. "Иран регулярно объявляет о мести еще с момента убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Пока решительных действий никаких мы не видим и это связано с новым президентом Ирана и его взглядами на смягчение отношений с западными странами, а также с тем, что сторонники изменения курса на жесткое противостояние с Западом набирают силы. Реформаторы борются с консерваторами, и перевес на стороне первых и тех, кто считает, что самые большие проблемы Ирана связаны с экономикой и их можно решить исключительно путем смягчения отношений с Западом и снятия антииранских санкций", - добавила Ирина Фёдорова в беседе с Украина.ру. Собеседница издания убеждена, что пока Иран не готов и не желает вступать в полномасштабные боевые действия с Западом. По некоторым данным, Хания был убит при содействии США и использовании пространства одной из стран региона.Подробнее по теме - в интервью политолога, востоковеда Каринэ Геворгян "Война уже началась": Геворгян рассказала об интересах Запада на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240929/1057755437.html

https://ukraina.ru/20240929/1057661347.html

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Анастасия Градинарова

эксклюзив, ливан, израиль, иран, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, ввс, война, военная эскалация, запад, сша, ближний восток