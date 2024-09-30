https://ukraina.ru/20240930/1057772300.html

Парад противников помощи Украине продолжается: правые победили в Австрии, но к власти их не пустят

Парад противников помощи Украине продолжается: правые победили в Австрии, но к власти их не пустят - 30.09.2024 Украина.ру

Парад противников помощи Украине продолжается: правые победили в Австрии, но к власти их не пустят

Крайне правая Австрийская партия свободы, выступающая против поддержки Киева и антироссийских санкций, впервые в истории победила на парламентских выборах, но вся политическая система страны, включая президента Александра Ван дер Беллена, объединилась против неё/

2024-09-30T12:54

2024-09-30T12:54

2024-09-30T12:54

эксклюзив

австрия

парламентские выборы

правые

нейтралитет

украина

санкции

нато

марин ле пен

олаф шольц

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Парламентские выборы в Австрии завершились с историческим результатом - впервые победу одержала правая Австрийская партия свободы (FPÖ), набрав 28,8% голосов и получив таким образом в Национальном совете (нижней палате парламента) 56 мест из 183."Я редко теряю дар речи, но сегодня мне сложно подобрать слова по очень, очень радостному поводу. Не могу выразить словами, как я рад этому результату. То, чего мы добились, превосходит мои смелейшие фантазии. Спасибо вам за это!"- сказал председатель партии Герберт Кикль.Правящая Австрийская народная партия заняла второе место, показав свой худший результат - 26,3% (52 депутатских мандата, потеряв 19 от имеющихся сейчас), далее расположились Социал-демократическая партия Австрии -21,1% (41 мандат), "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) – 9,2% (18 мандатов), "Зелёные", входящие в правящую коалицию, - 8,3% (16 мандатов).В чём привлекательность правых в постоянно нейтральном государствеКанцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение Австрийской народной партии, на текущей неделе правительство подаст в отставку и будет исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров."Да, это была гонка на выбывание, и да, мы не заняли первое место. Сейчас наша задача — разобраться, почему радикально настроенные люди получают больше голосов, чем мы",— заявил Нехаммер.Ответ на этот вопрос есть у Кикля: "Избиратель занял твёрдую позицию и сказал, что в стране не должно продолжаться то, что было".Политическая сила, одержавшая победу, выступает за ужесточение миграционной политики, что предусматривает не только более строгий контроль за лицами, которые въезжают в республику и просят убежище, но и возможность выслать уже находящихся в Австрии беженцев. Кикль знает эту сферу не понаслышке: в 2017–2019 годах он возглавлял МВД Австрии и называл своей целью сделать практически невозможным для беженцев подать заявление о предоставлении убежища, а также распорядился сменить вывески центров приёма беженцев на таблички "Центры выдворения".Как и в любой другой стране, местных избирателей прежде всего волнует экономическая ситуация и кто из участников выборов способен её улучшить. В условиях спада в промышленном и строительном секторах в Австрии продолжается кризис.Кикль знает, как можно найти необходимые средства - отказаться от поддержки Киева. На финансовую и гуманитарную помощь (военную не оказывает в силу нейтрального статуса государства) Украине и соседних стран Вена потратила свыше €252 млн, и это только на двусторонней основе, не считая программ по линии ЕС, в которых республика также принимает участие.Ещё одной статьёй экономии мог бы стать выход из европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield, инициированной в прошлом году канцлером ФРГ Олафом Шольцем и нацеленной на создание единой европейской системы противоракетной и противовоздушной обороны, а также обеспечение общих закупок систем ПРО и ПВО."Мы тратим миллиарды на ракеты с дальностью 50 км якобы для защиты от российского обстрела. Даже не знаю, где должны стоять россияне, чтобы ракеты с дальностью 50 км были эффективными. Между нами страны НАТО, которые следят за своим воздушным пространством", - говорил Кикль на одной из недавних пресс-конференций.Нихаммер считает присоединение к этому проекту одним из своих главных достижений и аргументирует его актуальность якобы исходящими от России угрозами. Австрийская Партия свободы же трактует этот шаг как нарушение нейтрального статуса страны и косвенное присоединение к НАТО, а постоянно нейтральные государства, как известно, вступать в военные альянсы не могут. Действующий канцлер претензии конкурентов категорически отрицает, утверждая, что Австрия по-прежнему придерживается нейтрального курса, но в то же время выражает полную поддержку действиям западных союзников и участвует в антироссийских санкциях ЕС, хотя это напрямую противоречит политике постоянного нейтралитета.Кикль обещает в случае прихода к власти отменить ограничительные меры в отношении РФ. Однако не стоит обольщаться и спешить вешать на него табличку пророссийского политика – Австрийская партия свободы солидарна с остальным Западом в том, что действия России относительно Украины необходимости осудить, и тут же делает оговорку: "Каждый час, выигранный за столом переговоров, лучше, чем ещё один час войны".Без упоминания Украины сейчас не обходятся ни одни выборы на Западе. Австрия исключением не стала. Посол Украины в Австрии Василий Химинец даже выступил с утверждением, что украинский кризис – это чуть ли ни одна из важнейших тем предвыборной борьбы. Глава российской дипмиссии Дмитрий Любинский, в свою очередь, охарактеризовал это заявление коллеги как наглую попытку вмешательства во внутренние дела Австрии.По украинскому вопросу позиция Кикля очень близка к позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, несмотря на критику со стороны руководства Евросоюза, предпринимает попытки поиска выхода из кризиса - в частности, он приезжал с визитами в Россию и на Украину. По итогам июньских выборов в Европарламент Австрийская партия свободы, правящая венгерская партия ФИДЕС и французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен объединились во фракцию "Патриоты за Европу", которая и стала третьей по величине политической силой Европарламента (84 из 720 мандатов).Придёт ли Австрийская партия свободы к властиВпрочем, победа правых на выборах не гарантирует их прихода к власти, что ярко демонстрирует пример сразу нескольких европейских стран в последние месяцы.Поскольку ни одна партия не набрала больше 50% голосов, будет сформировано коалиционное правительство. После отставки нынешнего кабинета министров президент Австрии Александр Ван дер Беллен проведёт переговоры со всеми партиями, представленными в Национальном совете, и попытается выяснить, какие компромиссы возможны между ними для создания коалиции. Достичь их будет крайне непросто, учитывая, что большинство партий ранее отказались от объединения с Австрийской партией свободы, в частности, из-за разногласий относительно России. Нехаммер, впрочем, от ответа на вопрос о готовности к совместной работе ушёл, но ранее выдвинул условие - Кикль должен уйти в отставку. В свою очередь Кикль готов к переговорам со всеми.Так или иначе, полностью исключать вариант коалиции Австрийской партии свободы и Австрийской народной партии нельзя. Они дважды совместно формировали правительство (в 2000 и 2017 годах), кроме того, объединялись по итогам выборов в ландтаг (региональный парламент) Нижней Австрии в 2023 году.Согласно политической традиции, президент, который назначает премьер-министра, первым предоставляет право сформировать правительство лидеру партии, победившей на парламентских выборах, о чём правые настоятельно напоминают. Однако Конституция не обязывает главу государства назначать именно его, и Александр Ван дер Беллен, в прошлом руководитель Партии Зелёных, судя по всему, воспользуется этим правом. О чём он фактически заявлял в интервью телерадиокомпании ORF, подчеркнув, что не будет "своими силами" помогать "антиевропейской партии, которая не осуждает Россию" и не утвердит её кандидата на пост канцлера.Победившая партия может приступить к процедуре формирования правительства, однако вряд ли сможет достичь успеха."У Партии свободы нет партнёров, потому что она слишком антиевропейская. Она позиционирует себя как партия австрийцев, но она изолировала себя от таких общих вопросов, как конфликты на Ближнем Востоке и на Украине", - объясняет руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.Нехаммер имеет все шансы сохранить свой пост. Австрийской народной партии и социал-демократам, занявшим второе и третье места, вместе хватит ресурсов для формирования правящей коалиции, к тому же к ним могут примкнуть "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) и "Зелёные".В таком случае Австрийская партия свободы останется в оппозиции, но игнорировать её победу на выборах всё же невозможно, и есть вероятность, что её представитель займёт пост третий по значимости пост государственной иерархии - председателя Национального совета Австрии.Рост популярности правых наблюдается в целом ряде стран ЕС. На долю этих политических сил в Европарламенте приходится порядка 18%, на парламентских выборах в Нидерландах победу одержала Партия свободы, "Национальное объединение" лидировало после первого тура, "Альтернатива для Германии" впервые выиграла на земельных выборах в Тюрингии и продемонстрировала блестящий результат в Саксонии и Бранденбурге. Однако прийти к власти им помешали системные партии: против партии Марин Ле Пен накануне второго тура объединились правящая коалиция и левые, Герта Вилдерса оппоненты сочли излишне радикальным и отказались от совместного формирования правительства, тем самым его мечты о кресле премьер-министра Нидерландов так и остались для него мечтами. Кикль попросил лидеров остальных партий объяснить, как их отказ вести переговоры с Австрийской партией свободы соотносится с нормами демократии. Но ответа по существу он не получит. Страх прихода правых к власти перевешивает приверженность политического класса исполнять волю граждан, сделавших свой выбор на избирательных участках.

https://ukraina.ru/20231205/1051728113.html

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эксклюзив, австрия, парламентские выборы, правые, нейтралитет, украина, санкции, нато, марин ле пен, олаф шольц, россия, виктор орбан, европарламент, ес