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Одиозная депутат Рады Пипа придумала, как еще ограничить права украинских школьников

Одиозная депутат Рады Пипа придумала, как еще ограничить права украинских школьников - 30.09.2024 Украина.ру

Одиозная депутат Рады Пипа придумала, как еще ограничить права украинских школьников

Депутат Верховной Рады от "Голоса" Наталья Пипа зарегистрировала законопроект об обязательном использовании на территории школ исключительно украинского языка, в том числе на переменах, преподавателями и учениками. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook*

2024-09-30T13:28

2024-09-30T13:28

2024-09-30T14:42

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"Было бы неплохо так же сразу прописать решётки на окнах, потому что свободному человеку запретить вне урока общаться на том языке, на котором он хочет, можно наверно только в тюрьме. Также незаконно, потому что тюрьма, по идее, это лишение свободы, а не здравого смысла, но это ж Пипа, ждать от неё здравого смысла смешно", - констатировал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, комментируя инициативу Пипы. Бужанский уверен, что продвигаемый скандально известной Пипой законопроект явно направлен на торпедирование диалога Украины с Венгрией, которая в очередной раз с заблокирует помощь от ЕС, так как инициатива затронет и венгроязычных школьников.Депутату также непонятно, как его коллега по ВРУ планирует наказывать детей за разговоры между собой на русском, польском, венгерском и румынском языках. "Какие есть идеи? Пороть, грабить родителей штрафами, унижать досками позора, или что-то ещё, что мне сложно представить", - иронично заметил он.Бужанский также поделился подробностями "относительно того, где и при каких обстоятельствах Пипе пришла в голову мысль о языке бесед на переменах". Со ссылкой на саму Пипу депутат отметил, что она зря стремится к большему от достигнутого ею уровня инспектора по наличию туалетной бумаги в больницах, школах и неведомых заведениях на трассах.Скандальную известность Наталья Пипа получила в борьбе с украинцами, которые предпочитают говорить и петь песни на русском языке. Прошлым летом на Украине разгорелся большой скандал, поводом для которого стало преследование 16-летнего парня из Одессы, Александра или "Сани-одессита" - исполнителя песен Виктора Цоя.Пипа напала на подростка во Львове, когда он пел песни Цоя на вокзале под гитару. В парламенте Пипа состоит во фракции "Голос", образованной членами одноименной партии, созданной фронтменом украинской рок-группы "Океан Ельзы" Святославом Вакарчуком.Пипа также известна продвижением идеи отмены серебряных и золотых медалей для выпускников украинских школ. По мнению нардепа, для этого есть два основания – экономия и борьба с наследием советской эпохи. При этом сама Пипа родилась в СССР и застала советскую школу.Ранее, 26 июня глава МИД РФ Сергей Лавров на международном форуме "Примаковские чтения" напомнил, что в Ираке или Югославии никто не запрещал и не отменял английский язык. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяПодробности в публикации "Запретите в Швейцарии немецкий": Лавров о двойных стандартах в отношении отмены русского языка

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новости, венгрия, россия, максим бужанский, ес, верховная рада, закон о языке, законопроект, русофобия, русскоязычные, права ребенка, права человека, родительские права, нацменьшинства, русский язык