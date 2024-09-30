Председатель СК России поздравил новые регионы с Днем воссоединения - 30.09.2024 Украина.ру
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Председатель СК России поздравил новые регионы с Днем воссоединения
Председатель СК России поздравил новые регионы с Днем воссоединения - 30.09.2024 Украина.ру
Председатель СК России поздравил новые регионы с Днем воссоединения
Здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго пожелал соотечественникам председатель СК России в поздравлении с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией
2024-09-30T11:33
2024-09-30T11:33
новости
россия
луганская народная республика
херсонская область
александр бастрыкин
владимир путин
ск рф
запорожская область
донецкая народная республика
воссоединение
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Александр Бастрыкин отметил, что ровно два года назад были подписаны договоры о принятии в состав Российской Федерации четырёх новых субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "Этому предшествовали референдумы, проведенные на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей, в присутствии международных наблюдателей. Проголосовавшие сделали свой добровольный выбор, практически единогласно высказавшись за вступление в состав Российской Федерации на правах субъектов. Так начался принципиально новый этап для жителей этих регионов, связанный с интеграцией в экономическую, финансовую и правовую системы Российской Федерации", - напомнил председатель российского ведомства.Бастрыкин констатировал кропотливую работу, которая велась на протяжении двух лет федеральными органами власти и руководителями четырёх новых субъектов Российской Федерации. Она была направлена на создание необходимых условий для жителей новых регионов, реализацию социальных и экономических гарантий. Также возводились новые объекты инфраструктуры.По словам главы ведомства, сотрудники подразделений СК России в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, принимают меры по защите прав граждан от преступных посягательств, способствуя возмещению причиненного ущерба, раскрывают и расследуют преступления прошлых лет, восстанавливая справедливость и реализуя принцип неотвратимости наказания. В ЛНР уже действуют академия и кадетский корпус СК России. В условиях СВО сотрудники СК России продолжают оказывать поддержку жителям новых регионов, предоставляя гуманитарную помощь и помогая решать социальные вопросы, отметил Бастрыкин. Он также обратил внимание на то, что ведомство продолжает "расследование многочисленных преступлений киевского режима против мирных жителей, документируя бесчеловечные деяния и привлекая к уголовной ответственности представителей украинских вооруженных формирований и иностранных наемников"."Это колоссальная работа, которая необходима не только для восстановления справедливости и осуждения виновных, но и для будущих поколений, которые должны знать историю своей страны и опираться на объективные факты", - сказано в поздравлении главы следственного ведомства России.Также сегодня президент России поздравил соотечественников со второй годовщиной воссоединения новых регионов. Подробности в публикации Запад превратил Украину в свою колонию - Путин
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новости, россия, луганская народная республика, херсонская область, александр бастрыкин, владимир путин, ск рф, запорожская область, донецкая народная республика, воссоединение, сво
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, СК РФ, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, воссоединение, СВО

Председатель СК России поздравил новые регионы с Днем воссоединения

11:33 30.09.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Следственного комитета РФ
Заседание коллегии Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго пожелал соотечественникам председатель СК России в поздравлении с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией
Александр Бастрыкин отметил, что ровно два года назад были подписаны договоры о принятии в состав Российской Федерации четырёх новых субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Этому предшествовали референдумы, проведенные на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей, в присутствии международных наблюдателей. Проголосовавшие сделали свой добровольный выбор, практически единогласно высказавшись за вступление в состав Российской Федерации на правах субъектов. Так начался принципиально новый этап для жителей этих регионов, связанный с интеграцией в экономическую, финансовую и правовую системы Российской Федерации", - напомнил председатель российского ведомства.
Бастрыкин констатировал кропотливую работу, которая велась на протяжении двух лет федеральными органами власти и руководителями четырёх новых субъектов Российской Федерации. Она была направлена на создание необходимых условий для жителей новых регионов, реализацию социальных и экономических гарантий. Также возводились новые объекты инфраструктуры.
По словам главы ведомства, сотрудники подразделений СК России в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, принимают меры по защите прав граждан от преступных посягательств, способствуя возмещению причиненного ущерба, раскрывают и расследуют преступления прошлых лет, восстанавливая справедливость и реализуя принцип неотвратимости наказания. В ЛНР уже действуют академия и кадетский корпус СК России.

В условиях СВО сотрудники СК России продолжают оказывать поддержку жителям новых регионов, предоставляя гуманитарную помощь и помогая решать социальные вопросы, отметил Бастрыкин. Он также обратил внимание на то, что ведомство продолжает "расследование многочисленных преступлений киевского режима против мирных жителей, документируя бесчеловечные деяния и привлекая к уголовной ответственности представителей украинских вооруженных формирований и иностранных наемников".
"Это колоссальная работа, которая необходима не только для восстановления справедливости и осуждения виновных, но и для будущих поколений, которые должны знать историю своей страны и опираться на объективные факты", - сказано в поздравлении главы следственного ведомства России.
Также сегодня президент России поздравил соотечественников со второй годовщиной воссоединения новых регионов. Подробности в публикации Запад превратил Украину в свою колонию - Путин
 
НовостиРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьАлександр БастрыкинВладимир ПутинСК РФЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликавоссоединениеСВО
 
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