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Председатель СК России поздравил новые регионы с Днем воссоединения

Председатель СК России поздравил новые регионы с Днем воссоединения - 30.09.2024 Украина.ру

Председатель СК России поздравил новые регионы с Днем воссоединения

Здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго пожелал соотечественникам председатель СК России в поздравлении с Днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией

2024-09-30T11:33

2024-09-30T11:33

2024-09-30T11:33

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Александр Бастрыкин отметил, что ровно два года назад были подписаны договоры о принятии в состав Российской Федерации четырёх новых субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "Этому предшествовали референдумы, проведенные на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей, в присутствии международных наблюдателей. Проголосовавшие сделали свой добровольный выбор, практически единогласно высказавшись за вступление в состав Российской Федерации на правах субъектов. Так начался принципиально новый этап для жителей этих регионов, связанный с интеграцией в экономическую, финансовую и правовую системы Российской Федерации", - напомнил председатель российского ведомства.Бастрыкин констатировал кропотливую работу, которая велась на протяжении двух лет федеральными органами власти и руководителями четырёх новых субъектов Российской Федерации. Она была направлена на создание необходимых условий для жителей новых регионов, реализацию социальных и экономических гарантий. Также возводились новые объекты инфраструктуры.По словам главы ведомства, сотрудники подразделений СК России в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, принимают меры по защите прав граждан от преступных посягательств, способствуя возмещению причиненного ущерба, раскрывают и расследуют преступления прошлых лет, восстанавливая справедливость и реализуя принцип неотвратимости наказания. В ЛНР уже действуют академия и кадетский корпус СК России. В условиях СВО сотрудники СК России продолжают оказывать поддержку жителям новых регионов, предоставляя гуманитарную помощь и помогая решать социальные вопросы, отметил Бастрыкин. Он также обратил внимание на то, что ведомство продолжает "расследование многочисленных преступлений киевского режима против мирных жителей, документируя бесчеловечные деяния и привлекая к уголовной ответственности представителей украинских вооруженных формирований и иностранных наемников"."Это колоссальная работа, которая необходима не только для восстановления справедливости и осуждения виновных, но и для будущих поколений, которые должны знать историю своей страны и опираться на объективные факты", - сказано в поздравлении главы следственного ведомства России.Также сегодня президент России поздравил соотечественников со второй годовщиной воссоединения новых регионов. Подробности в публикации Запад превратил Украину в свою колонию - Путин

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новости, россия, луганская народная республика, херсонская область, александр бастрыкин, владимир путин, ск рф, запорожская область, донецкая народная республика, воссоединение, сво