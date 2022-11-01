https://ukraina.ru/20221101/1040337889.html
"Война России и НАТО": военный эксперт объяснил, чем опасно участие польских ЧВК на Украине
"Война России и НАТО": военный эксперт объяснил, чем опасно участие польских ЧВК на Украине - 01.11.2022 Украина.ру
"Война России и НАТО": военный эксперт объяснил, чем опасно участие польских ЧВК на Украине
Нанесение бомбового удара по колонне польских наемников на Украине может привести к открытому вводу войск Польши на Украину, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-11-01T08:00
2022-11-01T08:00
2022-11-01T08:00
нато
украина
новости
польша
запад
иностранные наемники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274116_0:22:2199:1259_1920x0_80_0_0_0a90365b747ce80cf6369ce6272dc19f.jpg
По его словам, "уже есть целые польские батальоны, которые действуют под видом ЧВК", и особенно они заметны в Харьковской области. Причем на самом деле это "спецназ из регулярных частей НАТО, которые прикрыты статусом наемников", считает эксперт."Это очень опасная тенденция. Польша - страна НАТО. Если мы нанесем бомбовый удар по колонне польских "добровольцев" и накроем ее, Варшава нам попытается отомстить за счет прямого ввода войск, а это уже боевые действия между Альянсом и Россией", - сказал Кнутов.По его словам, Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов, но "на Западе есть здравомыслящие люди, которые попытаются не допустить такой эскалации". В то же время "поляки не всегда адекватно оценивают ситуацию", полагает эксперт.Полностью прочитать интервью Юрия Кнутова можно на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221025/1040077734.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274116_244:0:2199:1466_1920x0_80_0_0_c504fe76dc3cafd68516c048f151e602.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, украина, новости, польша, запад, иностранные наемники
НАТО, Украина, Новости, Польша, Запад, иностранные наемники
"Война России и НАТО": военный эксперт объяснил, чем опасно участие польских ЧВК на Украине
Нанесение бомбового удара по колонне польских наемников на Украине может привести к открытому вводу войск Польши на Украину, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
По его словам, "уже есть целые польские батальоны, которые действуют под видом ЧВК", и особенно они заметны в Харьковской области. Причем на самом деле это "спецназ из регулярных частей НАТО, которые прикрыты статусом наемников", считает эксперт.
"Это очень опасная тенденция. Польша - страна НАТО. Если мы нанесем бомбовый удар по колонне польских "добровольцев" и накроем ее, Варшава нам попытается отомстить за счет прямого ввода войск, а это уже боевые действия между Альянсом и Россией", - сказал Кнутов.
По его словам, Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов, но "на Западе есть здравомыслящие люди, которые попытаются не допустить такой эскалации". В то же время "поляки не всегда адекватно оценивают ситуацию", полагает эксперт.
Полностью прочитать интервью Юрия Кнутова
можно на сайте Украина.ру