"Война России и НАТО": военный эксперт объяснил, чем опасно участие польских ЧВК на Украине - 01.11.2022 Украина.ру
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"Война России и НАТО": военный эксперт объяснил, чем опасно участие польских ЧВК на Украине
"Война России и НАТО": военный эксперт объяснил, чем опасно участие польских ЧВК на Украине - 01.11.2022 Украина.ру
"Война России и НАТО": военный эксперт объяснил, чем опасно участие польских ЧВК на Украине
Нанесение бомбового удара по колонне польских наемников на Украине может привести к открытому вводу войск Польши на Украину, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-11-01T08:00
2022-11-01T08:00
нато
украина
новости
польша
запад
иностранные наемники
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По его словам, "уже есть целые польские батальоны, которые действуют под видом ЧВК", и особенно они заметны в Харьковской области. Причем на самом деле это "спецназ из регулярных частей НАТО, которые прикрыты статусом наемников", считает эксперт."Это очень опасная тенденция. Польша - страна НАТО. Если мы нанесем бомбовый удар по колонне польских "добровольцев" и накроем ее, Варшава нам попытается отомстить за счет прямого ввода войск, а это уже боевые действия между Альянсом и Россией", - сказал Кнутов.По его словам, Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов, но "на Западе есть здравомыслящие люди, которые попытаются не допустить такой эскалации". В то же время "поляки не всегда адекватно оценивают ситуацию", полагает эксперт.Полностью прочитать интервью Юрия Кнутова можно на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20221025/1040077734.html
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нато, украина, новости, польша, запад, иностранные наемники
НАТО, Украина, Новости, Польша, Запад, иностранные наемники

"Война России и НАТО": военный эксперт объяснил, чем опасно участие польских ЧВК на Украине

08:00 01.11.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© NATO
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Нанесение бомбового удара по колонне польских наемников на Украине может привести к открытому вводу войск Польши на Украину, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
По его словам, "уже есть целые польские батальоны, которые действуют под видом ЧВК", и особенно они заметны в Харьковской области. Причем на самом деле это "спецназ из регулярных частей НАТО, которые прикрыты статусом наемников", считает эксперт.
"Это очень опасная тенденция. Польша - страна НАТО. Если мы нанесем бомбовый удар по колонне польских "добровольцев" и накроем ее, Варшава нам попытается отомстить за счет прямого ввода войск, а это уже боевые действия между Альянсом и Россией", - сказал Кнутов.
По его словам, Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов, но "на Западе есть здравомыслящие люди, которые попытаются не допустить такой эскалации". В то же время "поляки не всегда адекватно оценивают ситуацию", полагает эксперт.
Полностью прочитать интервью Юрия Кнутова можно на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 06:45
Вопрос о расширении НАТО будет затягиваться — ГаспарянВопрос о расширении Североатлантического альянса будет тянуться и дальше, несмотря на расчет Финляндии, что Турция и Венгрия одобрят ее заявку на вступление в НАТО, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян
 
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