https://ukraina.ru/20221101/1040337889.html

"Война России и НАТО": военный эксперт объяснил, чем опасно участие польских ЧВК на Украине

"Война России и НАТО": военный эксперт объяснил, чем опасно участие польских ЧВК на Украине - 01.11.2022 Украина.ру

"Война России и НАТО": военный эксперт объяснил, чем опасно участие польских ЧВК на Украине

Нанесение бомбового удара по колонне польских наемников на Украине может привести к открытому вводу войск Польши на Украину, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-11-01T08:00

2022-11-01T08:00

2022-11-01T08:00

нато

украина

новости

польша

запад

иностранные наемники

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По его словам, "уже есть целые польские батальоны, которые действуют под видом ЧВК", и особенно они заметны в Харьковской области. Причем на самом деле это "спецназ из регулярных частей НАТО, которые прикрыты статусом наемников", считает эксперт."Это очень опасная тенденция. Польша - страна НАТО. Если мы нанесем бомбовый удар по колонне польских "добровольцев" и накроем ее, Варшава нам попытается отомстить за счет прямого ввода войск, а это уже боевые действия между Альянсом и Россией", - сказал Кнутов.По его словам, Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов, но "на Западе есть здравомыслящие люди, которые попытаются не допустить такой эскалации". В то же время "поляки не всегда адекватно оценивают ситуацию", полагает эксперт.Полностью прочитать интервью Юрия Кнутова можно на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20221025/1040077734.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, украина, новости, польша, запад, иностранные наемники