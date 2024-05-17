Задержанный за взятку госинспектор энергетической таможни внезапно скончался в киевском СИЗО
В киевском СИЗО погиб главный государственный инспектор оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой Энергетической таможни. Об этом сообщает 17 мая Страна.ua
Инспектора задержали в минувшую среду по подозрению в получении взятки в 10 тысяч долларов от предпринимателя за прекращение проверок компании.
"В этот же день суд избрал ему меру пресечения и его отправили в СИЗО. В тот же день он, при неустановленных обстоятельствах, поскользнулся в камере и ударился головой. Спустя два часа он умер", - указал источник.
После случившегося правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве.
В украинских тюрьмах нередко происходят убийства, избиения и пытки. Издание пишет, что в этом участвуют представители криминалитета и администрации. Чаще всего заключенных избивают и пытают для того, чтобы вымогать деньги.