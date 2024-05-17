https://ukraina.ru/20240517/1055125615.html

Задержанный за взятку госинспектор энергетической таможни внезапно скончался в киевском СИЗО

Задержанный за взятку госинспектор энергетической таможни внезапно скончался в киевском СИЗО - 17.05.2024 Украина.ру

Задержанный за взятку госинспектор энергетической таможни внезапно скончался в киевском СИЗО

В киевском СИЗО погиб главный государственный инспектор оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой Энергетической таможни. Об этом сообщает 17 мая Страна.ua

2024-05-17T12:25

2024-05-17T12:25

2024-05-17T12:25

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Инспектора задержали в минувшую среду по подозрению в получении взятки в 10 тысяч долларов от предпринимателя за прекращение проверок компании.После случившегося правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве.В украинских тюрьмах нередко происходят убийства, избиения и пытки. Издание пишет, что в этом участвуют представители криминалитета и администрации. Чаще всего заключенных избивают и пытают для того, чтобы вымогать деньги.

https://ukraina.ru/20240119/1052794276.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сизо, новости, украина, смерть, взятка