Задержанный за взятку госинспектор энергетической таможни внезапно скончался в киевском СИЗО - 17.05.2024 Украина.ру
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Задержанный за взятку госинспектор энергетической таможни внезапно скончался в киевском СИЗО
Задержанный за взятку госинспектор энергетической таможни внезапно скончался в киевском СИЗО - 17.05.2024 Украина.ру
Задержанный за взятку госинспектор энергетической таможни внезапно скончался в киевском СИЗО
В киевском СИЗО погиб главный государственный инспектор оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой Энергетической таможни. Об этом сообщает 17 мая Страна.ua
2024-05-17T12:25
2024-05-17T12:25
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смерть
взятка
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Инспектора задержали в минувшую среду по подозрению в получении взятки в 10 тысяч долларов от предпринимателя за прекращение проверок компании.После случившегося правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве.В украинских тюрьмах нередко происходят убийства, избиения и пытки. Издание пишет, что в этом участвуют представители криминалитета и администрации. Чаще всего заключенных избивают и пытают для того, чтобы вымогать деньги.
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сизо, новости, украина, смерть, взятка
СИЗО, Новости, Украина, смерть, взятка

Задержанный за взятку госинспектор энергетической таможни внезапно скончался в киевском СИЗО

12:25 17.05.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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В киевском СИЗО погиб главный государственный инспектор оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой Энергетической таможни. Об этом сообщает 17 мая Страна.ua
Инспектора задержали в минувшую среду по подозрению в получении взятки в 10 тысяч долларов от предпринимателя за прекращение проверок компании.
"В этот же день суд избрал ему меру пресечения и его отправили в СИЗО. В тот же день он, при неустановленных обстоятельствах, поскользнулся в камере и ударился головой. Спустя два часа он умер", - указал источник.
После случившегося правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве.
В украинских тюрьмах нередко происходят убийства, избиения и пытки. Издание пишет, что в этом участвуют представители криминалитета и администрации. Чаще всего заключенных избивают и пытают для того, чтобы вымогать деньги.
19 января, 16:53
Русофоб Баратов отправлен в СИЗОРуководитель межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов отправлен в СИЗО, сообщили 19 января в пресс-службе Следственного комитета
 
СИЗОНовостиУкраинасмертьвзятка
 
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