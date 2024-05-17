https://ukraina.ru/20240517/1055126744.html

Результатом швейцарского саммита мира станет коммюнике, которым поделятся с РФ

Результатом швейцарского саммита мира станет коммюнике, которым поделятся с РФ - 17.05.2024 Украина.ру

Результатом швейцарского саммита мира станет коммюнике, которым поделятся с РФ

Мирная конференция, которая якобы призвана приблизить завершение боевых действий на Украине и на которой не будет присутствовать российская сторона, завершится коммюнике. Его подпишут участники встречи и передадут Москве, сообщил в пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский

2024-05-17T12:41

2024-05-17T12:41

2024-05-17T12:43

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При этом, до начала российской спецоперации президент Украины публично заявлял о притязаниях на ядерное оружие.Зеленский рассказал журналистам, что Киев заинтересован в "бесплатной навигации", а именно в том, чтобы любые украинские грузы шли морем без риска."Это касается и безопасности людей в Одессе и на юге в целом. Потому что бьют по портам - это и инфраструктура, и море, и экономика. А также сделать серьезный шаг в сторону толчка к обмену пленными. В гуманитарном аспекте обмен пленными - это двойная проблема, как и с энергетической", - добавил украинский лидер.Он считает, коммюнике после швейцарского саммита даст Киеву дипломатическое преимущество, а когда каждый из прописанных пунктов будет технически проработан, документ передадут России.Саммит мира ─ конференция по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, которая состоится в Швейцарии, в городке Бюргеншток 15-16 июня. По официальным данным, в ней запланировано участие представителей 160 стран. Китай и Россия в их число не входят.Почему предстоящая конференция – не более чем яркий пример бессмысленной болтологии читайте на "Украина.ру".

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новости, россия, украина, владимир зеленский, киев, "формула мира", сво, переговоры