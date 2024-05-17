https://ukraina.ru/20240517/1055126744.html
Результатом швейцарского саммита мира станет коммюнике, которым поделятся с РФ
Результатом швейцарского саммита мира станет коммюнике, которым поделятся с РФ - 17.05.2024 Украина.ру
Результатом швейцарского саммита мира станет коммюнике, которым поделятся с РФ
Мирная конференция, которая якобы призвана приблизить завершение боевых действий на Украине и на которой не будет присутствовать российская сторона, завершится коммюнике. Его подпишут участники встречи и передадут Москве, сообщил в пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский
2024-05-17T12:41
2024-05-17T12:41
2024-05-17T12:43
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владимир зеленский
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переговоры
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При этом, до начала российской спецоперации президент Украины публично заявлял о притязаниях на ядерное оружие.Зеленский рассказал журналистам, что Киев заинтересован в "бесплатной навигации", а именно в том, чтобы любые украинские грузы шли морем без риска."Это касается и безопасности людей в Одессе и на юге в целом. Потому что бьют по портам - это и инфраструктура, и море, и экономика. А также сделать серьезный шаг в сторону толчка к обмену пленными. В гуманитарном аспекте обмен пленными - это двойная проблема, как и с энергетической", - добавил украинский лидер.Он считает, коммюнике после швейцарского саммита даст Киеву дипломатическое преимущество, а когда каждый из прописанных пунктов будет технически проработан, документ передадут России.Саммит мира ─ конференция по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, которая состоится в Швейцарии, в городке Бюргеншток 15-16 июня. По официальным данным, в ней запланировано участие представителей 160 стран. Китай и Россия в их число не входят.Почему предстоящая конференция – не более чем яркий пример бессмысленной болтологии читайте на "Украина.ру".
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Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Киев, "формула мира", СВО, переговоры
Результатом швейцарского саммита мира станет коммюнике, которым поделятся с РФ
12:41 17.05.2024 (обновлено: 12:43 17.05.2024)
Мирная конференция, которая якобы призвана приблизить завершение боевых действий на Украине и на которой не будет присутствовать российская сторона, завершится коммюнике. Его подпишут участники встречи и передадут Москве, сообщил в пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский
"В результате мы хотим получить коммюнике. Мы хотим добиться энергетической безопасности, в том числе ядерной. Потому что я считаю, что здесь всем интересно, и это может дать нам возможность спрогнозировать еще одну зиму", - приводит его слова "Интерфакс Украина".
При этом, до начала российской спецоперации президент Украины публично заявлял о притязаниях на ядерное оружие.
Зеленский рассказал журналистам, что Киев заинтересован в "бесплатной навигации", а именно в том, чтобы любые украинские грузы шли морем без риска.
"Это касается и безопасности людей в Одессе и на юге в целом. Потому что бьют по портам - это и инфраструктура, и море, и экономика. А также сделать серьезный шаг в сторону толчка к обмену пленными. В гуманитарном аспекте обмен пленными - это двойная проблема, как и с энергетической", - добавил украинский лидер.
Он считает, коммюнике после швейцарского саммита даст Киеву дипломатическое преимущество, а когда каждый из прописанных пунктов будет технически проработан, документ передадут России.
Саммит мира ─ конференция по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, которая состоится в Швейцарии, в городке Бюргеншток 15-16 июня. По официальным данным, в ней запланировано участие представителей 160 стран. Китай и Россия в их число не входят.
Почему предстоящая конференция – не более чем яркий пример бессмысленной болтологии читайте
на "Украина.ру".