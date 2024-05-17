https://ukraina.ru/20240517/1055097152.html

"Всё больше украинцев превращается в тех, кто ждёт русских". Украинские эксперты о настроениях в стране

"Всё больше украинцев превращается в тех, кто ждёт русских". Украинские эксперты о настроениях в стране - 17.05.2024 Украина.ру

"Всё больше украинцев превращается в тех, кто ждёт русских". Украинские эксперты о настроениях в стране

В украинском экспертном сообществе обсуждают, какие именно цели ставит перед собой Россия в наступательных действиях в Харьковской области, и чем это может закончиться для Киева. Думают и о том, какие внутренние проблемы заставляют украинцев покидать страну или ждать прихода русских.

2024-05-17T06:26

2024-05-17T06:26

2024-05-17T06:26

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Украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что на Харьковском направлении происходит то, что и должно было произойти, противник (для него это ВС РФ – Ред.) готовился, создавал резервы и своих намерений не скрывал. По мнению политолога, российская сторона стремится к тому, чтобы "завершить военную операцию по Донбассу, укрепить свои позиции в регионах, где, она считает, у неё наибольшее благоприятствование…".Ермолаев пояснил, что речь идет об общественной атмосфере и о составе оставшегося в этих регионах населения."…Они (ВС РФ – Ред.) воюют в регионах, где часть населения принимает оккупанта, часть населения просто русскоговорящие, толерируют. И они на это делают ставку. Задача войны – прирасти социальным капиталом, расширить пространство так называемого русского мира. Ну, а уже все остальное – безопасность, границы – это технократическая сторона дела", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Он добавил, что в этом отношении Донбасс и Слобожанщина являются украинскими регионами особого интереса для России в ходе конфликта. И есть расчет на то, что там повторится история с Крымом, где сотни тысяч вчерашних граждан Украины брали российские паспорта."Сильная Россия, которая прирастает новыми землями, новыми соотечественниками – это часть идеологии. Вот где идет настоящая война. Она не только на фронте, она - в когнитивно-ментальной сфере. И я считаю, что вот эта война за историю, причем война за историю не на экранах телевизора, а война за историю с точки зрения материальных результатов и еcть суть дела", - сказал Ермолаев.По мнению политолога, надо считать не тысячи погибших военнослужащих ВС РФ, но надо посчитать "миллионы (украинцев – Ред.), которые либо переехали на территорию Российской Федерации, либо превратились в тех, кто ожидает (прихода РФ – Ред.) или как минимум готов принять…".Ермолаев особо подчеркнул и еще одну проблему. По его словам, внутри страны сегодня "характер внутренней информационной политики построен так, что люди, которые прожили жизнь свою (на Украине – Ред.), даже имеют тут родословную свою, в наших регионах со своей культурной, исторической спецификой и традицией начинают ощущать свою чужеродность".Они сталкиваются с тем, что им указывают, как правильно жить, что правильно читать – "и это не ерунда", подчеркнул эксперт. По его мнению, из-за такой политики часть населения Восточной Украины "ремотивируется". Людям в условиях войны приходится определяться не только с тем, как жить, но и – "где жить и с кем жить".Что касается перспектив развития (или замораживания) украинского конфликта, то события под Харьковом, вполне возможно, и тут внесут свои коррективы."Если действительно ситуация с резервами сейчас столь тяжела, как заявляется, и если эту проблему нельзя решить в ближайшие месяцы, то продолжение войны приведет лишь к потере новых территорий и ухудшению переговорных позиций Киева. То есть, в остановке войны сейчас заинтересована в первую очередь Украина", - пишет украинское издание "Страна.ua".В публикации отмечается, что уже на протяжении нескольких месяцев на Украине заметно меняется и общественное мнение – "судя по опросам, все больше людей выступает за скорейшее окончание войны".Как видят перспективу развития событий на Западе? "В администрации Байдена растет понимание того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к переговорному прекращению огня, перемирию, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году – или просто к замороженному конфликту", - пишет The New York Times.Впрочем, можно предположить, что усталость от конфликта у части украинского общества вряд ли будет учтена при выработке решения центрами мировых сил. А эта усталость будет только возрастать, считает покинувший страну экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.Он в своем блоге предрекает скорый полный блэкаут Украины, первые признаки которого мы уже наблюдаем. По мнению эксперта, ВС РФ найдут точки, по которым надо нанести удары для того, "чтобы окончательно рухнула система теплоэлектрической генерации в Украине".Соскин выразил уверенность в том, что это произойдет очень скоро. И обрисовал перспективы киевского режима: президента нет, с 20 мая Зеленский – "полностью нелегитимный человек… узурпатор"."Парламент дезорганизован, парламентского большинства нет. Правительство – по сути, тоже непонятно. Закон про мобилизацию – антиконституционный… Начнется полный распад", - считает экс-советник Кучмы.На Западе обеспокоены тем, как развиваются события на Украине. Вынужденно покинувший страну украинский журналист-расследователь Анатолий Шарий отметил в своем блоге, что недавний неанонсированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев носил срочный характер – "и он, конечно же, связан с харьковским наступлением русских".Ещё о переменах в украинском общественном мнении читайте в материале "Иногда поражение лучше пирровой победы". Украинские эксперты о демографической катастрофе своей страны

https://ukraina.ru/20240516/1055078826.html

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