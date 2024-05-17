https://ukraina.ru/20240517/1055124481.html

Эффектный удар "Искандером": под Харьковом ликвидированы несколько десятков боевиков. Офицеры в том числе

Эффектный удар "Искандером": под Харьковом ликвидированы несколько десятков боевиков. Офицеры в том числе - 17.05.2024 Украина.ру

Эффектный удар "Искандером": под Харьковом ликвидированы несколько десятков боевиков. Офицеры в том числе

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по штабу ВСУ в Харьковской области: ликвидированы несколько десятков боевиков. Об этом 17 мая сообщил Telegram-канал Mash.

2024-05-17T11:11

2024-05-17T11:11

2024-05-17T11:11

россия

геннадий алехин

харьковская область

николаев

запад

всу

фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/69/1034066935_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_7caa64e9940e3ce354d29308e1450238.jpg.webp

По информации канала, ВС РФ нанесли эффектный удар ракетой "Искандер" в результате которого были уничтожены 35 офицеров в штабе и ещё 20 бойцов, которые охраняли его снаружи. Кроме того, была также поражена централизованная система управления ПВО ВСУ в регионе.Согласно данным Telegram-канала "Изнанка", русская ракета прилетела в расположение 302-го украинского зенитного полка, которое прятали рядом с сельхозпредприятием на краю леса в районе села Старая Водолага.“Оттуда украинские войска пытались сбивать наши самолёты, в том числе и над Белгородской областью”, - пишет “Изнанка”.В среду, 15 мая, ВС РФ поразили точным ударом сразу несколько целей, включая цех по производству деталей для ракет, которые находятся в украинском Николаеве. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилетело в Николаев очень хорошо, развалили склад с ГСМ и цех, где для ракет запчасти делали и БПЛА. Также ВС России ударили по стоянке с "бандеромобилями" (автомобили, оснащенные различным вооружением, включая минометы) вместе с боекомплектом", - отметил подпольщик.Также Лебедев рассказал, что по улицам Николаева ездит большое количество карет скорой помощи и пожарных машин. Местные жители в сети публикуют фото столбов дыма, поднимающихся над городом.В минувшую пятницу группировка войск "Север" ВС РФ нанесла мощные огневые удары по двум основным направлениям: от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву и от пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи.Как отметил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, российское командование выбрало именно этот участок Харьковской области, потому что именно с этих двух направлений ВСУ обстреливали приграничные районы и сам Белгород. Кроме того, уточнил эксперт, ВС РФ уничтожили мост через Северский Донец и нанесли удар по дамбе, по которой ВСУ осуществляет подвоз боеприпасов с Харькова на Купянск и Волчанск.Что будет, когда Россия возьмет Харьков, и предстоит ли большая война с Западом, вы можете прочитать в интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье

россия

харьковская область

николаев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, геннадий алехин, харьковская область, николаев, запад, всу, фронт