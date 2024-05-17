Эффектный удар "Искандером": под Харьковом ликвидированы несколько десятков боевиков. Офицеры в том числе - 17.05.2024 Украина.ру
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Эффектный удар "Искандером": под Харьковом ликвидированы несколько десятков боевиков. Офицеры в том числе
Эффектный удар "Искандером": под Харьковом ликвидированы несколько десятков боевиков. Офицеры в том числе - 17.05.2024 Украина.ру
Эффектный удар "Искандером": под Харьковом ликвидированы несколько десятков боевиков. Офицеры в том числе
Российские военнослужащие нанесли массированный удар по штабу ВСУ в Харьковской области: ликвидированы несколько десятков боевиков. Об этом 17 мая сообщил Telegram-канал Mash.
2024-05-17T11:11
2024-05-17T11:11
россия
геннадий алехин
харьковская область
николаев
запад
всу
фронт
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По информации канала, ВС РФ нанесли эффектный удар ракетой "Искандер" в результате которого были уничтожены 35 офицеров в штабе и ещё 20 бойцов, которые охраняли его снаружи. Кроме того, была также поражена централизованная система управления ПВО ВСУ в регионе.Согласно данным Telegram-канала "Изнанка", русская ракета прилетела в расположение 302-го украинского зенитного полка, которое прятали рядом с сельхозпредприятием на краю леса в районе села Старая Водолага.“Оттуда украинские войска пытались сбивать наши самолёты, в том числе и над Белгородской областью”, - пишет “Изнанка”.В среду, 15 мая, ВС РФ поразили точным ударом сразу несколько целей, включая цех по производству деталей для ракет, которые находятся в украинском Николаеве. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилетело в Николаев очень хорошо, развалили склад с ГСМ и цех, где для ракет запчасти делали и БПЛА. Также ВС России ударили по стоянке с "бандеромобилями" (автомобили, оснащенные различным вооружением, включая минометы) вместе с боекомплектом", - отметил подпольщик.Также Лебедев рассказал, что по улицам Николаева ездит большое количество карет скорой помощи и пожарных машин. Местные жители в сети публикуют фото столбов дыма, поднимающихся над городом.В минувшую пятницу группировка войск "Север" ВС РФ нанесла мощные огневые удары по двум основным направлениям: от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву и от пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи.Как отметил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, российское командование выбрало именно этот участок Харьковской области, потому что именно с этих двух направлений ВСУ обстреливали приграничные районы и сам Белгород. Кроме того, уточнил эксперт, ВС РФ уничтожили мост через Северский Донец и нанесли удар по дамбе, по которой ВСУ осуществляет подвоз боеприпасов с Харькова на Купянск и Волчанск.Что будет, когда Россия возьмет Харьков, и предстоит ли большая война с Западом, вы можете прочитать в интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье
россия
харьковская область
николаев
запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, геннадий алехин, харьковская область, николаев, запад, всу, фронт
Россия, Геннадий Алехин, Харьковская область, Николаев, Запад, ВСУ, фронт

Эффектный удар "Искандером": под Харьковом ликвидированы несколько десятков боевиков. Офицеры в том числе

11:11 17.05.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские военнослужащие нанесли массированный удар по штабу ВСУ в Харьковской области: ликвидированы несколько десятков боевиков. Об этом 17 мая сообщил Telegram-канал Mash.
По информации канала, ВС РФ нанесли эффектный удар ракетой "Искандер" в результате которого были уничтожены 35 офицеров в штабе и ещё 20 бойцов, которые охраняли его снаружи. Кроме того, была также поражена централизованная система управления ПВО ВСУ в регионе.
Согласно данным Telegram-канала "Изнанка", русская ракета прилетела в расположение 302-го украинского зенитного полка, которое прятали рядом с сельхозпредприятием на краю леса в районе села Старая Водолага.
Оттуда украинские войска пытались сбивать наши самолёты, в том числе и над Белгородской областью”, - пишет “Изнанка”.
В среду, 15 мая, ВС РФ поразили точным ударом сразу несколько целей, включая цех по производству деталей для ракет, которые находятся в украинском Николаеве. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилетело в Николаев очень хорошо, развалили склад с ГСМ и цех, где для ракет запчасти делали и БПЛА. Также ВС России ударили по стоянке с "бандеромобилями" (автомобили, оснащенные различным вооружением, включая минометы) вместе с боекомплектом", - отметил подпольщик.
Также Лебедев рассказал, что по улицам Николаева ездит большое количество карет скорой помощи и пожарных машин. Местные жители в сети публикуют фото столбов дыма, поднимающихся над городом.
В минувшую пятницу группировка войск "Север" ВС РФ нанесла мощные огневые удары по двум основным направлениям: от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву и от пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи.
Как отметил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, российское командование выбрало именно этот участок Харьковской области, потому что именно с этих двух направлений ВСУ обстреливали приграничные районы и сам Белгород. Кроме того, уточнил эксперт, ВС РФ уничтожили мост через Северский Донец и нанесли удар по дамбе, по которой ВСУ осуществляет подвоз боеприпасов с Харькова на Купянск и Волчанск.
Что будет, когда Россия возьмет Харьков, и предстоит ли большая война с Западом, вы можете прочитать в интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье
 
РоссияГеннадий АлехинХарьковская областьНиколаевЗападВСУфронт
 
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