https://ukraina.ru/20240517/1055128764.html

"Чего Америка добивается на Украине?" Чтобы деньги продолжали капать

"Чего Америка добивается на Украине?" Чтобы деньги продолжали капать - 17.05.2024 Украина.ру

"Чего Америка добивается на Украине?" Чтобы деньги продолжали капать

Американское издание Foreign Policy, которое специализируется на экспертном анализе американской внешней политики, опубликовало статью под заголовком "Чего Америка добивается на Украине?"

2024-05-17T14:06

2024-05-17T14:06

2024-05-17T16:07

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аналитика

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вооруженные силы украины

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Ее авторами выступила группа известных экспертов – Эмма Эшфорд, Джошуа Шифринсон и Стивен Вертхайм.Все они являются сотрудниками крупных американских научно-исследовательских институтов, авторами серьезных книг на тему дипломатии, экономики и политики и обладают достаточным авторитетом в кругах западного истеблишмента.Эти именитые политологи подвергают украинский курс администрации Джо Байдена уничтожающей критике, которая обычно проходит на западе в ранге "пророссийского нарратива".Однако в ходе внутренних дискуссий в узком профессиональном кругу американские эксперты позволяют себе адекватно оценивать ситуацию, на время забывая о пропаганде.По их мнению, американское правительство на сегодня вообще не имеет ясного понимания своих целей в украинском конфликте – не считая желания любой ценой давить на Москву.Текущее развитие событий превращает этот кризис в очередную бесконечную и бесперспективную войну, вроде тех, которые американцы годами вели в Индокитае и на Ближнем Востоке. Причем такие параллели становятся сейчас все более очевидными.Анализируя призывы любой ценой поддерживать Украину, которые постоянно звучат из Белого Дома, авторы Foreign Policy отмечают – в этой риторике "слышны зловещие отголоски войн от Вьетнама до Афганистана, где США раз за разом вкладывали ресурсы в безнадежные дела – в том числе потому, что никто из американских лидеров не желал брать на себя ответственность за провал".Эмма Эшфорд, Джошуа Шифринсон и Стивен Вертхайм пишут о том, что Вашингтон явно утратил контроль над ситуацией и не осознает, какими могут быть последствия этого гипотетического провала.По их мнению, бесконечное затягивание конфликта на Украине вполне может привести к тому, что однажды он закончится прямым поражением для самих США, с катастрофическим и разносторонним ущербом.Как, собственно, и закончились в свое время конфликты во Вьетнаме, Афганистане или Ираке."Риск же состоит в том, что этот конфликт пополнит собой список "вечных войн" США и закончится одним из трех вариантов: откровенным поражением; на условиях худших, чем изначально; или же на тех же условиях, но с высокими человеческими и финансовыми потерями".Авторы Foreign Policy отмечают: на сегодня американский Госдепартамент действует на Украине согласно самому примитивному плану – максимально затягивать боевые действия, сделав ставку на постоянную финансовую поддержку Киева."При всех приложенных усилиях администрация Байдена поставила стратегию США на автопилот. Похоже, что ее единственный план – это сделать так, чтобы деньги продолжали капать. Нового пакета хватит на срок от полугода до полутора лет, после чего неизменно потребуется следующий", – с изрядной долей цинизма пишут американские политологи.При этом они откровенно сомневаются, что американская поддержка может изменить ход событий на поле боя. Потому что там играют роль различные весомые факторы, которые часто не учитывают в Госдепе."Да, текущая помощь притупит снарядный голод, снизив риск, что ВСУ в ближайшие месяцы сдадут еще больше позиций. Однако Украина по-прежнему сталкивается с другими проблемами: слабыми укреплениями, острой нехваткой живой силы и удивительной стойкостью российской армии. В целом Украина остается слабейшей из двух сторон – и помощь Запада не изменила эту реальность", – откровенно пишет Foreign Policy.Зафиксировав реальное состояние украинского кризиса, Эмма Эшфорд, Джошуа Шифринсон и Стивен Вертхайм переходят к тезисам, которые расцениваются на Украине в качестве откровенной кремлевской зрады.Для начала американские эксперты предлагают честно сказать о том, что Вашингтон преследует в Восточной Европе свои собственные задачи и цели, которые не обязательно должны совпадать с декларациями украинского правительства.В частности, они пишут, что прямой конфликт с Россией не нужен Америке – хотя администрация Байдена постоянно ведет себя так, будто завтра начнется мировая война.Политологи считают необходимым снизить уровень эскалации между двумя странами. Они выступают против того, чтобы США расширили на Украине штат своего военного персонала – напоминая о том, что увеличение числа военных советников во Вьетнаме когда-то в итоге привело Америку к полноценной войне.Foreign Policy отмечает, что задача вернуться к границам 1991 год, многократно задекларированная Зеленским, является для Украины невозможной утопией. А признание этого факта неизбежно ведет к признанию необходимости проведения мирных переговоров, к которым ненавязчиво предлагают подталкивать Киев.При этом американские эксперты рекомендуют добиваться от Киева уступчивости, используя для этого рычаги, которые имеются в распоряжении Вашингтона – например, вопрос поставки вооружений.Потому что в конечном счете украинский режим полностью зависит от всесторонней поддержки США."Администрация должна публично признать, что интересы Украины и США не тождественны и что заявленная Киевом цель освобождения каждой пяди украинской земли недостижима. Важнейший интерес Америки – отстоять само существование Украины как суверенного государства, избежав при этом прямого конфликта с Россией. Это важнее дальнейшего освобождения территории.Не менее важно то, что настала пора активизировать переговоры между Украиной и Россией… Доселе администрация Байдена опасалась открыто подталкивать Украину к переговорам, полагая, что это будет воспринято как свидетельство слабости ее обязательств. Кроме того, переговоры могут продвигаться медленно, да и Россия, возможно, пока не намерена вести их всерьез. Однако на практике эти соображения никто не проверял. А стоило бы, потому что поддержка Киева вкупе с поставками оружия парадоксальным образом отбивает у Украины желание вести переговоры", – считают Эмма Эшфорд, Джошуа Шифринсон и Стивен Вертхайм.Подобная позиция не отражает какого-то глубинного перелома внутри американских элит, которые пока что продолжают повышать ставки в глобальном противостоянии с Россией.Однако можно предположить, что развитие ситуации на Украине усиливает позиции более прагматично настроенных экспертов, которые видят перспективу стратегического поражения Америки – вспоминая не столь давний опыт Вьетнама и Афганистана.О внутриполитической ситуации в США читайте в материале Байден и Трамп решились на долгожданный шаг. В президентской гонке в США вырисовывается фаворит.

https://ukraina.ru/20240512/1054960363.html

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эксклюзив, украина, сша, америка, джо байден, владимир зеленский, аналитика, дональд трамп, вооруженные силы украины