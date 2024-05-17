В Харьковской области зона боевых действий расширилась еще на 70 км, констатировал главком ВСУ
13:33 17.05.2024 (обновлено: 13:36 17.05.2024)
© СИРСЬКИЙ телеграм-канал
© СИРСЬКИЙ телеграм-канал
Российские подразделения расширяют свое присутствие в Харьковской области и по состоянию на пятницу, 17 мая, зона боевых действий расширилась на 70 километров, заявил главком украинской армии Александр Сырский
В связи со сложившейся обстановкой ВСУ вынуждены перебрасывать в регион дополнительные резервы.
"Наступление (прим. ред. - Вооруженных сил России) началось значительно раньше ожидаемого срока, когда ВСУ стали перебрасывать силы на это направление", - сказано в телеграм-канале главкома.
По его данным, группировка ВС РФ сейчас усилена "на направлении Стрелечья – Липцы", а также фиксируется сосредоточение войск на освобождении Волчанска, "с дальнейшим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл ВСУ".
Сырский добавил, что пока фронт украинских подразделений не прорван и анонсировал тяжелые бои. Он также заявил, что ВСУ готовятся к обороне в Сумской области, где по заявлению украинской стороны, будет развернуто следующее направление наступления ВС РФ.
На этой неделе в Сумской области началась эвакуация населения из-за возможного наступления российских войск.
По данным СМИ, Вооруженные силы Украины уже перебросили бригады с донецкого фронта на харьковский, хотя президент страны заявлял, что ситуация в регионе "контролируемая". В пятницу, 17 мая, Владимир Путин сообщил, что у России на сегодняшний день нет плана "брать Харьков".
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