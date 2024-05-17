В Харьковской области зона боевых действий расширилась еще на 70 км, констатировал главком ВСУ - 17.05.2024 Украина.ру
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В Харьковской области зона боевых действий расширилась еще на 70 км, констатировал главком ВСУ
В Харьковской области зона боевых действий расширилась еще на 70 км, констатировал главком ВСУ - 17.05.2024 Украина.ру
В Харьковской области зона боевых действий расширилась еще на 70 км, констатировал главком ВСУ
Российские подразделения расширяют свое присутствие в Харьковской области и по состоянию на пятницу, 17 мая, зона боевых действий расширилась на 70 километров, заявил главком украинской армии Александр Сырский
2024-05-17T13:33
2024-05-17T13:36
новости
харьковская область
россия
александр сырский
вооруженные силы украины
владимир путин
сумская область
наступление
вс рф
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В связи со сложившейся обстановкой ВСУ вынуждены перебрасывать в регион дополнительные резервы.По его данным, группировка ВС РФ сейчас усилена "на направлении Стрелечья – Липцы", а также фиксируется сосредоточение войск на освобождении Волчанска, "с дальнейшим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл ВСУ".Сырский добавил, что пока фронт украинских подразделений не прорван и анонсировал тяжелые бои. Он также заявил, что ВСУ готовятся к обороне в Сумской области, где по заявлению украинской стороны, будет развернуто следующее направление наступления ВС РФ.На этой неделе в Сумской области началась эвакуация населения из-за возможного наступления российских войск. По данным СМИ, Вооруженные силы Украины уже перебросили бригады с донецкого фронта на харьковский, хотя президент страны заявлял, что ситуация в регионе "контролируемая". В пятницу, 17 мая, Владимир Путин сообщил, что у России на сегодняшний день нет плана "брать Харьков".
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новости, харьковская область, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, владимир путин, сумская область, наступление, вс рф
Новости, Харьковская область, Россия, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Сумская область, наступление, ВС РФ

В Харьковской области зона боевых действий расширилась еще на 70 км, констатировал главком ВСУ

13:33 17.05.2024 (обновлено: 13:36 17.05.2024)
 
© СИРСЬКИЙ телеграм-канал
© СИРСЬКИЙ телеграм-канал
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Российские подразделения расширяют свое присутствие в Харьковской области и по состоянию на пятницу, 17 мая, зона боевых действий расширилась на 70 километров, заявил главком украинской армии Александр Сырский
В связи со сложившейся обстановкой ВСУ вынуждены перебрасывать в регион дополнительные резервы.

"Наступление (прим. ред. - Вооруженных сил России) началось значительно раньше ожидаемого срока, когда ВСУ стали перебрасывать силы на это направление", - сказано в телеграм-канале главкома.

По его данным, группировка ВС РФ сейчас усилена "на направлении Стрелечья – Липцы", а также фиксируется сосредоточение войск на освобождении Волчанска, "с дальнейшим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл ВСУ".
Сырский добавил, что пока фронт украинских подразделений не прорван и анонсировал тяжелые бои. Он также заявил, что ВСУ готовятся к обороне в Сумской области, где по заявлению украинской стороны, будет развернуто следующее направление наступления ВС РФ.
На этой неделе в Сумской области началась эвакуация населения из-за возможного наступления российских войск.
По данным СМИ, Вооруженные силы Украины уже перебросили бригады с донецкого фронта на харьковский, хотя президент страны заявлял, что ситуация в регионе "контролируемая". В пятницу, 17 мая, Владимир Путин сообщил, что у России на сегодняшний день нет плана "брать Харьков".
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Взять Липцы и Волчанск: Михаил Онуфриенко о том, где может продолжится наступление российских войскСейчас российские войска продвигаются в Харьковской области и постараются продвинуться и взять Липцы и Волчанск. При этом на правом берегу Северского Донца наступление российских войск можно было бы продолжать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
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Заголовок открываемого материала
13:49Путин рассказал, как в США пилят сук, на котором сидят
13:33В Харьковской области зона боевых действий расширилась еще на 70 км, констатировал главком ВСУ
13:31Путин напомнил о базе для переговоров с Украиной
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