https://ukraina.ru/20240517/1055128609.html

В Харьковской области зона боевых действий расширилась еще на 70 км, констатировал главком ВСУ

В Харьковской области зона боевых действий расширилась еще на 70 км, констатировал главком ВСУ - 17.05.2024 Украина.ру

В Харьковской области зона боевых действий расширилась еще на 70 км, констатировал главком ВСУ

Российские подразделения расширяют свое присутствие в Харьковской области и по состоянию на пятницу, 17 мая, зона боевых действий расширилась на 70 километров, заявил главком украинской армии Александр Сырский

2024-05-17T13:33

2024-05-17T13:33

2024-05-17T13:36

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В связи со сложившейся обстановкой ВСУ вынуждены перебрасывать в регион дополнительные резервы.По его данным, группировка ВС РФ сейчас усилена "на направлении Стрелечья – Липцы", а также фиксируется сосредоточение войск на освобождении Волчанска, "с дальнейшим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл ВСУ".Сырский добавил, что пока фронт украинских подразделений не прорван и анонсировал тяжелые бои. Он также заявил, что ВСУ готовятся к обороне в Сумской области, где по заявлению украинской стороны, будет развернуто следующее направление наступления ВС РФ.На этой неделе в Сумской области началась эвакуация населения из-за возможного наступления российских войск. По данным СМИ, Вооруженные силы Украины уже перебросили бригады с донецкого фронта на харьковский, хотя президент страны заявлял, что ситуация в регионе "контролируемая". В пятницу, 17 мая, Владимир Путин сообщил, что у России на сегодняшний день нет плана "брать Харьков".

https://ukraina.ru/20240517/1055112528.html

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новости, харьковская область, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, владимир путин, сумская область, наступление, вс рф