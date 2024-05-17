https://ukraina.ru/20240517/1055127117.html

Резервы к Харькову, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 мая

Резервы к Харькову, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 мая - 17.05.2024 Украина.ру

Резервы к Харькову, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 мая

Украина перебросила резервы к Харькову. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-05-17T13:00

2024-05-17T13:00

2024-05-17T13:00

хроники

эксклюзив

россия

украина

харьков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0a/1055002770_0:62:1081:670_1920x0_80_0_0_e3c7d1ab2930ef2ce92256bd3d2516de.jpg.webp

О переброске украинских резервов к Харькову сообщило испанское издание El Pais. По его информации Киев перебросил в Харьков подразделения как минимум двух бригад с донецкого фронта, а также несколько батальонов из резерва."Украинские солдаты, участвующие в боях в этом районе (Харьковская область - Ред.), подтверждают, что туда были переброшены батальоны, находившиеся в резерве", - сообщила газета.По информации издания, "в Харьков также были переброшены подразделения как минимум двух бригад, воевавших на донецком фронте".Начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич ранее сообщил, что резервные силы украинской армии направлены в Харьковскую область на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении.Тем временем во время встречи с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ дошли только до первой линии украинской обороны."Первая линия - это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Они (россияне - Ред) примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши военные. Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная - не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов", - отметил Зеленский.Он объяснил продвижение ВС РФ в Харьковской области нехваткой средств ПВО у ВСУ.Вечером 16 мая российский военкор Евгений Поддубный сообщил о боях у Волчанска."Волчанск в объективе дрона противника. С обеих сторон интенсивно работает ствольная, реактивная артиллерия и ударные дроны. Наших бойцов поддерживают ВКС, прокладывая пехоте дорогу к освобождению населённого пункта. Группировка войск "Север" продолжает штурм Волчанска расширяя зону контроля и выбивая противника на "более выгодные позиции", - писал он в своём телеграм-канале.К записи Поддубный прикрепил соответствующую фотографию.Днём 17 мая его коллега - военкор Александр Коц - опубликовал видео боёв в Волчанске. По его словам, бои вело подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ осуществили 6 обстрелов, на горловском — 3 обстрела, выпустив в общей сложности 26 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 4 гражданских лиц. Также ранения получили 3 гражданских лиц, в т.ч. девочка 2018 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 17 снарядов калибром 155 мм в т.ч. кассетных, по Петровскому району Донецка — 8 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 17 мая по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Горловка (Никитовский район) - обстрел в 06:40: по ул. Дубинина ранен мужчина 1956 года рождения, обстрел в 09:15: по ул. Докучаева ранена женщина 1952 года рождения", - сообщило представительство.Также в Горловке был повреждён автомобиль.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 14 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3 снаряда; Горностаевка — 4 снаряда; Васильевка — 3 снаряда; Каиры — 4 снаряда", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Корсунка и Песчаное.Также администрация Горностаевского муниципального округа сообщила, что за минувшие сутки ВСУ нанесли по округу 19 ударов."За прошедшие сутки ВСУ нанесли 19 ударов по Горностаевскому округу. Обстрелам подверглись населённые пункты Горностаевка и Каиры. Огонь вёлся из артиллерийских орудий крупного калибра. В результате обстрела в пгт Горностаевка повреждены нежилые строения и личный автотранспорт местных жителей. Пострадавших среди мирных жителей нет", - отмечалось в публикации.Утром 17 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ночных ударах ВСУ по региону и предупредил о ракетной опасности."Ночь прошла тяжело. У нас опять двое погибших: жители поселка Октябрьский - мама с четырехлетним ребенком. Папа и водитель машины, которую атаковал дрон-камикадзе, получили ранения. Конечно, страшная трагедия для любой семьи, особенно, когда гибнут дети. Никогда слов утешения мы не найдем для того, чтобы успокоить близких и родных. Но мы всегда с вами, всё, что зависит от нас, мы, конечно, будем стараться вам помочь", - написал Гладков в своём телеграм-канале в 06:44.Он также сообщил о восстановительных работах в Грайворонском округе."Начинаем активные масштабные восстановительные работы со вторника. Понимаем, что большое будет количество вопросов у жителей. И по выплатам, и по срокам восстановления, индивидуально по качеству ремонта. Но их всегда много. Поэтому приняли решение - организуем два штаба. Один муниципальный — Геннадия Ивановича Бондарева, который будет работать в Грайвороне. И один будет областной, который начнет работу со вторника следующей недели. Он будет расположен в школе Головчино. И каждый из вас, все, у кого есть вопросы, могут задать их представителям министерств, ведомств по разъяснению. И мы постараемся максимально сделать, чтобы исправить ситуацию или дать вам верный ответ. Штабы начнут работать во вторник и пятницу каждую неделю с 15 до 19 часов", - отметил Гладков.Позднее, в 11:41 он сообщил о сигнале ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240517/1055121509.html

https://ukraina.ru/20240516/1055114066.html

россия

украина

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, харьков