Путин рассказал, как в США пилят сук, на котором сидят
13:49 17.05.2024 (обновлено: 13:54 17.05.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Большой глупостью и огромной ошибкой президент России Владимир Путин назвал политику Соединенных Штатов Америки по отношению к собственной валюте
По словам главы государства, вводя финансовые ограничения против РФ, США "сами пилят сук, на котором сидят".
"Власти Соединенных Штатов подрывают доверие к доллару, они ослабляют свой главный, основной, самый важный инструмент своего могущества, сам доллар. Наносят себе непоправимый ущерб. То есть выражаясь тривиально, нашими так сказать известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная", - сказал президент в ходе пресс-конференции.
Путин подчеркнул, что на Западе никто не хочет нести потери в связи с незаконными действиями США, однако европейцы "все это глотают, лишний раз подтверждая свою зависимость от заокеанного сюзерена", добавил российский лидер.
Финансовые ограничения, которые применяются не только в отношении РФ, но и других стран, наносят ущерб всей мировой экономике, энергетике и другим сферам деятельности, заключил президент.
Ранее США собирались отключить австрийский банк от долларовой системы из-за сотрудничества с Россией.
Читайте также как Россия, обойдя санкции, вдвое увеличила доходы от продажи нефти.
3 мая, 05:10Новые санкции США. Россия потратит время и деньги, иностранные поставщики — нервыВласти США ввели очередные санкции в рамках стратегии по ослаблению экономики и экономического потенциала России. Первомайский пакет из почти 300 предприятий и частных лиц бьет по производству энергии, металлургии, военно-оборонной промышленности и электронике