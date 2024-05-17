Путин рассказал, как в США пилят сук, на котором сидят - 17.05.2024 Украина.ру
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Путин рассказал, как в США пилят сук, на котором сидят
Путин рассказал, как в США пилят сук, на котором сидят - 17.05.2024 Украина.ру
Путин рассказал, как в США пилят сук, на котором сидят
Большой глупостью и огромной ошибкой президент России Владимир Путин назвал политику Соединенных Штатов Америки по отношению к собственной валюте
2024-05-17T13:49
2024-05-17T13:54
новости
владимир путин
сша
россия
запад
антироссийские санкции
сво
спецоперация
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По словам главы государства, вводя финансовые ограничения против РФ, США "сами пилят сук, на котором сидят".Путин подчеркнул, что на Западе никто не хочет нести потери в связи с незаконными действиями США, однако европейцы "все это глотают, лишний раз подтверждая свою зависимость от заокеанного сюзерена", добавил российский лидер.Финансовые ограничения, которые применяются не только в отношении РФ, но и других стран, наносят ущерб всей мировой экономике, энергетике и другим сферам деятельности, заключил президент.Ранее США собирались отключить австрийский банк от долларовой системы из-за сотрудничества с Россией. Читайте также как Россия, обойдя санкции, вдвое увеличила доходы от продажи нефти.
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новости, владимир путин, сша, россия, запад, антироссийские санкции, сво, спецоперация
Новости, Владимир Путин, США, Россия, Запад, антироссийские санкции, СВО, Спецоперация

Путин рассказал, как в США пилят сук, на котором сидят

13:49 17.05.2024 (обновлено: 13:54 17.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Большой глупостью и огромной ошибкой президент России Владимир Путин назвал политику Соединенных Штатов Америки по отношению к собственной валюте
По словам главы государства, вводя финансовые ограничения против РФ, США "сами пилят сук, на котором сидят".
"Власти Соединенных Штатов подрывают доверие к доллару, они ослабляют свой главный, основной, самый важный инструмент своего могущества, сам доллар. Наносят себе непоправимый ущерб. То есть выражаясь тривиально, нашими так сказать известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная", - сказал президент в ходе пресс-конференции.
Путин подчеркнул, что на Западе никто не хочет нести потери в связи с незаконными действиями США, однако европейцы "все это глотают, лишний раз подтверждая свою зависимость от заокеанного сюзерена", добавил российский лидер.
Финансовые ограничения, которые применяются не только в отношении РФ, но и других стран, наносят ущерб всей мировой экономике, энергетике и другим сферам деятельности, заключил президент.
Ранее США собирались отключить австрийский банк от долларовой системы из-за сотрудничества с Россией.
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