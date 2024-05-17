https://ukraina.ru/20240517/1055129411.html

Путин рассказал, как в США пилят сук, на котором сидят

Путин рассказал, как в США пилят сук, на котором сидят - 17.05.2024 Украина.ру

Путин рассказал, как в США пилят сук, на котором сидят

Большой глупостью и огромной ошибкой президент России Владимир Путин назвал политику Соединенных Штатов Америки по отношению к собственной валюте

2024-05-17T13:49

2024-05-17T13:49

2024-05-17T13:54

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спецоперация

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По словам главы государства, вводя финансовые ограничения против РФ, США "сами пилят сук, на котором сидят".Путин подчеркнул, что на Западе никто не хочет нести потери в связи с незаконными действиями США, однако европейцы "все это глотают, лишний раз подтверждая свою зависимость от заокеанного сюзерена", добавил российский лидер.Финансовые ограничения, которые применяются не только в отношении РФ, но и других стран, наносят ущерб всей мировой экономике, энергетике и другим сферам деятельности, заключил президент.Ранее США собирались отключить австрийский банк от долларовой системы из-за сотрудничества с Россией. Читайте также как Россия, обойдя санкции, вдвое увеличила доходы от продажи нефти.

https://ukraina.ru/20240503/1054864298.html

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новости, владимир путин, сша, россия, запад, антироссийские санкции, сво, спецоперация