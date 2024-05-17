Путин озвучил план России по Харькову - 17.05.2024 Украина.ру
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Путин озвучил план России по Харькову
Путин озвучил план России по Харькову - 17.05.2024 Украина.ру
Путин озвучил план России по Харькову
У России на сегодняшний день нет плана "брать Харьков". Об этом заявил президент России Владимир Путин 17 мая журналистам в Харбине
2024-05-17T13:29
2024-05-17T13:29
новости
россия
харьков
белгородская область
владимир путин
вооруженные силы украины
всу
обстрелы
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"Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", - ответил президент.Путин отметил, что российские войска добиваются успехов на этом направлении. И каждый день двигаются строго по плану.Он напомнил, что украинские войска ведут обстрелы Белгородской области из Харьковской области. От атак ВСУ гибнут мирные жители.Ранее президент России, комментируя обстрелы приграничных российских регионов, отвечал, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву.
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новости, россия, харьков, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, обстрелы
Новости, Россия, Харьков, Белгородская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы

Путин озвучил план России по Харькову

13:29 17.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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У России на сегодняшний день нет плана "брать Харьков". Об этом заявил президент России Владимир Путин 17 мая журналистам в Харбине
"Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", - ответил президент.
Путин отметил, что российские войска добиваются успехов на этом направлении. И каждый день двигаются строго по плану.
Он напомнил, что украинские войска ведут обстрелы Белгородской области из Харьковской области. От атак ВСУ гибнут мирные жители.
Ранее президент России, комментируя обстрелы приграничных российских регионов, отвечал, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву.
Зеленский
Вчера, 15:30
Зеленский обвинил весь мир в том, что происходит в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский переложил вину на происходящее в Харьковской области на весь мир, который якобы должен был помешать началу российской спецоперации
 
НовостиРоссияХарьковБелгородская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВСУобстрелы
 
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Заголовок открываемого материала
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13:31Путин напомнил о базе для переговоров с Украиной
13:29Путин озвучил план России по Харькову
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