https://ukraina.ru/20240517/1055128402.html

Путин озвучил план России по Харькову

Путин озвучил план России по Харькову - 17.05.2024 Украина.ру

Путин озвучил план России по Харькову

У России на сегодняшний день нет плана "брать Харьков". Об этом заявил президент России Владимир Путин 17 мая журналистам в Харбине

2024-05-17T13:29

2024-05-17T13:29

2024-05-17T13:29

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россия

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всу

обстрелы

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"Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", - ответил президент.Путин отметил, что российские войска добиваются успехов на этом направлении. И каждый день двигаются строго по плану.Он напомнил, что украинские войска ведут обстрелы Белгородской области из Харьковской области. От атак ВСУ гибнут мирные жители.Ранее президент России, комментируя обстрелы приграничных российских регионов, отвечал, что не исключает создания санитарной зоны на территориях, сегодня подконтрольных Киеву.

https://ukraina.ru/20240516/1055105628.html

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новости, россия, харьков, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, обстрелы