Украинские пограничники будут дополнительно проверять военнообязанных - 17.05.2024 Украина.ру
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Украинские пограничники будут дополнительно проверять военнообязанных
Украинские пограничники будут дополнительно проверять военнообязанных - 17.05.2024 Украина.ру
Украинские пограничники будут дополнительно проверять военнообязанных
Государственная пограничная служба Украина определила категории лиц, которые подлежат обязательной проверке при пересечении границы
2024-05-17T12:32
2024-05-17T12:32
новости
украина
владимир зеленский
госпогранслужба
пограничники
пограничная служба украины
граница
государственная граница
пересечение границы
мобилизация
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Пресс-служба украинского пограничного ведомства опубликовала список категорий граждан, которым предстоит прохождение дополнительной проверки при пересечении границы. Изменения вступят в силу 18 мая.Обязательную проверку военно-учетных документов будут проходить следующие категории граждан:Также в украинском пограничном ведомстве определили категории лиц, которые подлежат необязательной проверке:Там напомнили, что военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ при пересечении границы. Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко 22 апреля рассказал, что украинцы призывного возраста платят от 3 до 10 тысяч долларов за незаконный выезд из страны. Ежедневно порядка десяти мужчин пытаются выехать с Украины.
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новости, украина, владимир зеленский, госпогранслужба, пограничники, пограничная служба украины, граница, государственная граница, пересечение границы, мобилизация, документы
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Госпогранслужба, пограничники, Пограничная служба Украины, граница, государственная граница, пересечение границы, мобилизация, документы

Украинские пограничники будут дополнительно проверять военнообязанных

12:32 17.05.2024
 
© МВД Украины
© МВД Украины
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Государственная пограничная служба Украина определила категории лиц, которые подлежат обязательной проверке при пересечении границы
Пресс-служба украинского пограничного ведомства опубликовала список категорий граждан, которым предстоит прохождение дополнительной проверки при пересечении границы. Изменения вступят в силу 18 мая.
Обязательную проверку военно-учетных документов будут проходить следующие категории граждан:
  • Имеющие бронь на период мобилизации и военного времени;
  • Признанные военно-врачебной комиссией непригодными;
  • На иждивении которых находятся более трех детей до 18 лет;
  • Самостоятельно воспитывающие ребёнка;
  • Те, у которых есть несовершеннолетний ребенок, а супруг/супруга уже проходят военную службу.
Также в украинском пограничном ведомстве определили категории лиц, которые подлежат необязательной проверке:
  • Лица с инвалидностью и сопровождающие их;
  • Водители, которые перевозят медицинские и гуманитарные грузы, а также международные перевозки грузов и пассажиров;
  • Определенные лица по отдельным должностям госслужбы
  • Работники предприятий железнодорожного транспорта и относящихся к морской и авиационной отрасли и институты.
Там напомнили, что военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ при пересечении границы.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.
Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко 22 апреля рассказал, что украинцы призывного возраста платят от 3 до 10 тысяч долларов за незаконный выезд из страны. Ежедневно порядка десяти мужчин пытаются выехать с Украины.
Украинская пограничная застава Сянки в Львовской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 06:41
Плюс 15 тысяч охранников концлагеря. Зачем Киев увеличивает численность погранвойскВ среду 24 апреля Верховная рада проголосовала за новый законопроект, предполагающий увеличение численности пограничников на 15 тысяч человек. Общая численность Госпогранслужбы на время военного положения и год после ее завершения должна составить 75 тыс. человек, в том числе до 67 тыс. военнослужащих
 
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