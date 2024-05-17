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Украинские пограничники будут дополнительно проверять военнообязанных

Украинские пограничники будут дополнительно проверять военнообязанных - 17.05.2024 Украина.ру

Украинские пограничники будут дополнительно проверять военнообязанных

Государственная пограничная служба Украина определила категории лиц, которые подлежат обязательной проверке при пересечении границы

2024-05-17T12:32

2024-05-17T12:32

2024-05-17T12:32

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украина

владимир зеленский

госпогранслужба

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государственная граница

пересечение границы

мобилизация

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Пресс-служба украинского пограничного ведомства опубликовала список категорий граждан, которым предстоит прохождение дополнительной проверки при пересечении границы. Изменения вступят в силу 18 мая.Обязательную проверку военно-учетных документов будут проходить следующие категории граждан:Также в украинском пограничном ведомстве определили категории лиц, которые подлежат необязательной проверке:Там напомнили, что военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ при пересечении границы. Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко 22 апреля рассказал, что украинцы призывного возраста платят от 3 до 10 тысяч долларов за незаконный выезд из страны. Ежедневно порядка десяти мужчин пытаются выехать с Украины.

https://ukraina.ru/20240425/1054708810.html

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новости, украина, владимир зеленский, госпогранслужба, пограничники, пограничная служба украины, граница, государственная граница, пересечение границы, мобилизация, документы