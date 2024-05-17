Запад надавит на Зеленского для начала переговоров с РФ, пишут СМИ - 17.05.2024 Украина.ру
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Запад надавит на Зеленского для начала переговоров с РФ, пишут СМИ
Запад надавит на Зеленского для начала переговоров с РФ, пишут СМИ - 17.05.2024 Украина.ру
Запад надавит на Зеленского для начала переговоров с РФ, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден начать переговоры с Владимиром Путиным под натиском западных лидеров, которые уже готовят "скоординированную дипломатическую акцию". Об этом говорится в статье издания Europe 1, журналисты которого ссылаются на свои источники
2024-05-17T11:22
2024-05-17T11:27
новости
киев
запад
владимир зеленский
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
сво
переговоры
спецоперация
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Уточняется, что Киеву придется смириться с худшим сценарием, поскольку подразделения российской армии имеют возможность открыть второй фронт.Журналисты напоминают, что сегодня украинские подразделения отчаянно пытаются защитить "важный город для Киева" - Харьков. Переброска резервов позволит российской армии полностью освободить Донбасс, в чем и состоял замысел командования РФ, полагает автор статьи.На фоне этого, Киев проводит насильственную мобилизацию, пытаясь отправить на фронт 250 тысяч солдат, тогда как сегодня "во всех бригадах ВСУ наблюдается 40-процентная нехватка личного состава"."Мы сталкиваемся с волной дезертирства среди молодых призывников", — подтвердит украинский офицер.Ранее газета Politico выпускала аналогичную статью. Уточнялось, что освобождение Харькова от Вооруженных сил Украины может ослабить решимость Запада в вопросах поддержки Киева, а в случае значительного прорыва фронта некоторые европейские чиновники вновь могут потребовать от Зеленского вступить в переговоры с Москвой.На этой неделе госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Киев будет самостоятельно принимать решение о возобновлении переговоров с Москвой для завершения боевых действий. Член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему диалог между Россией и Украиной не смогут состоятся в ближайшее время.
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новости, киев, запад, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, сво, переговоры, спецоперация
Новости, Киев, Запад, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, СВО, переговоры, Спецоперация

Запад надавит на Зеленского для начала переговоров с РФ, пишут СМИ

11:22 17.05.2024 (обновлено: 11:27 17.05.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден начать переговоры с Владимиром Путиным под натиском западных лидеров, которые уже готовят "скоординированную дипломатическую акцию". Об этом говорится в статье издания Europe 1, журналисты которого ссылаются на свои источники
Уточняется, что Киеву придется смириться с худшим сценарием, поскольку подразделения российской армии имеют возможность открыть второй фронт.
"Западные канцелярии готовят скоординированную дипломатическую акцию, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров. Пока неясно, готов ли украинский президент сменить костюм героя войны на костюм миротворца", - говорится в публикации.
Журналисты напоминают, что сегодня украинские подразделения отчаянно пытаются защитить "важный город для Киева" - Харьков. Переброска резервов позволит российской армии полностью освободить Донбасс, в чем и состоял замысел командования РФ, полагает автор статьи.
На фоне этого, Киев проводит насильственную мобилизацию, пытаясь отправить на фронт 250 тысяч солдат, тогда как сегодня "во всех бригадах ВСУ наблюдается 40-процентная нехватка личного состава".

"Мы сталкиваемся с волной дезертирства среди молодых призывников", — подтвердит украинский офицер.

Ранее газета Politico выпускала аналогичную статью. Уточнялось, что освобождение Харькова от Вооруженных сил Украины может ослабить решимость Запада в вопросах поддержки Киева, а в случае значительного прорыва фронта некоторые европейские чиновники вновь могут потребовать от Зеленского вступить в переговоры с Москвой.
На этой неделе госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Киев будет самостоятельно принимать решение о возобновлении переговоров с Москвой для завершения боевых действий.
Член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему диалог между Россией и Украиной не смогут состоятся в ближайшее время.
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