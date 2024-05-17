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Запад надавит на Зеленского для начала переговоров с РФ, пишут СМИ

Запад надавит на Зеленского для начала переговоров с РФ, пишут СМИ - 17.05.2024 Украина.ру

Запад надавит на Зеленского для начала переговоров с РФ, пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден начать переговоры с Владимиром Путиным под натиском западных лидеров, которые уже готовят "скоординированную дипломатическую акцию". Об этом говорится в статье издания Europe 1, журналисты которого ссылаются на свои источники

2024-05-17T11:22

2024-05-17T11:22

2024-05-17T11:27

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Уточняется, что Киеву придется смириться с худшим сценарием, поскольку подразделения российской армии имеют возможность открыть второй фронт.Журналисты напоминают, что сегодня украинские подразделения отчаянно пытаются защитить "важный город для Киева" - Харьков. Переброска резервов позволит российской армии полностью освободить Донбасс, в чем и состоял замысел командования РФ, полагает автор статьи.На фоне этого, Киев проводит насильственную мобилизацию, пытаясь отправить на фронт 250 тысяч солдат, тогда как сегодня "во всех бригадах ВСУ наблюдается 40-процентная нехватка личного состава"."Мы сталкиваемся с волной дезертирства среди молодых призывников", — подтвердит украинский офицер.Ранее газета Politico выпускала аналогичную статью. Уточнялось, что освобождение Харькова от Вооруженных сил Украины может ослабить решимость Запада в вопросах поддержки Киева, а в случае значительного прорыва фронта некоторые европейские чиновники вновь могут потребовать от Зеленского вступить в переговоры с Москвой.На этой неделе госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Киев будет самостоятельно принимать решение о возобновлении переговоров с Москвой для завершения боевых действий. Член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, почему диалог между Россией и Украиной не смогут состоятся в ближайшее время.

https://ukraina.ru/20240505/1054873807.html

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новости, киев, запад, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, сво, переговоры, спецоперация