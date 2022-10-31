https://ukraina.ru/20221031/1040329005.html

Юрий Кнутов: Россия перешла к активной обороне, поэтому ВСУ и США хотят заманить ее в ловушку

Юрий Кнутов: Россия перешла к активной обороне, поэтому ВСУ и США хотят заманить ее в ловушку - 31.10.2022 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия перешла к активной обороне, поэтому ВСУ и США хотят заманить ее в ловушку

Сейчас российские войска стабилизировали линию фронта. Мы перешли к активной обороне, контратакуем. И, что самое важное, - разоружаем украинский тыл за счет... Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T13:20

2022-10-31T13:20

2022-10-31T13:20

интервью

юрий кнутов

всу

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Сейчас российские войска стабилизировали линию фронта. Мы перешли к активной обороне, контратакуем. И, что самое важное, - разоружаем украинский тыл за счет уничтожения наиболее крупных и важных подстанций в 750 кВ. Как минимум до 75% энергетической инфраструктуры Украины должно быть выведено из строя. Потом нужно заняться транспортной инфраструктуры на западе страны, чтобы оружие, которое поступает из Польши, не доезжало на восток, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее ВКС РФ нанесли удар почти по 36 объектам энергетической инфраструктуры Украины. Помимо Днепрогэса и Южноднестровской ГЭС, ракетными ударами поражены Каневская и Кременчугская ГЭС. Введены срочные веерные отключения электроэнергии. Часть железнодорожного сообщения остановлена.- Юрий Альбертович, действительно ли на текущий момент это самый мощный удар по инфраструктуре Украины?- Это самый мощный удар по энергетике Украины с момента первого нашего ответа на теракт на Крымском мосту. Та атака была самой мощной, а это второй по мощности удар. Он призван понизить коэффициент снабжения электроэнергией оборонных баз предприятий, военных баз и центров обучения Украины в разы.Удар должен привести к веерным отключениям, чтобы у киевского режима был выбор: либо подавать электроэнергию на предприятия по производству оружия и боевой техники, либо подавать ее в жилые дома. Естественно, они предпочтут отдавать ее военным, но через некоторое время это начнет население раздражать, а это уже скажется на ситуации на фронте, потому что недовольство начнет выражаться открыто.- Дойдет ли до того, что мы начнем сбивать американские беспилотники или самолеты-разведчики, которые координировали атаку на наш флот в Севастополе?- Нет. Нельзя этого делать. Мы даже в советское время это не делали. Сейчас ходят слухи, что якобы в конце 1970-х наш С-200 якобы сбил израильский самолет-разведчик в Сирии. Это неправда. Мы не открывали огонь по самолетам, которые находятся над международными территориальными водами. И сейчас мы можем атаковать только то, что нарушает нашу границу.Еще есть вариант, когда самолет подходит к зоне опознавания ПВО (от 50 до 100 км) и начинает действовать наша истребительная авиация. Но она не сбивает самолеты противника, а отгоняет их от границы. Если они не подчиняются, тогда мы применяем оружие. Это уже был с британским самолетом, когда мы выпустили ракету, дав понять, что к российской границе приближаться не стоит.Поэтому я не думаю, что мы начнем действовать жестко в отношении беспилотников. Но систему РЭБ мы применять можем. Например, СУ-34 мог бы подойти к ним и глушить часть электроники, которая на них используется. Такая акция была бы уместна.- Командир бригады "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что наше наступление на Угледар едва ли не зашло в тупик. Он пишет, что удерживать находящуюся рядом с ним Павловку невозможно, потому что противник контролирует высоты, поэтому нужно как можно скорее атаковать сам Угледар, а это крайне сложно из-за погоды. Действительно ли так все плохо?- Судя по тому, что пишет Ходаковский, с военной точки зрения там как раз все неплохо. Велика вероятность, что мы возьмем Павловку, потому что мы освободили уже больше половины поселка. ВСУ бежали бы уже из Павловки. Они этого не делают только потому, что как только они попытаются выбраться, они увязнут в грязи и их накроет наша артиллерия, мы их будем добивать.Что касается самого Угледара, тут я с Ходаковским соглашусь. Нам трудно стрелять по господствующим высотам, находясь ниже, поэтому оборонять Павловку будет тяжело. Так что нужно планировать наступление на Угледар. В противном случае мы будем нести ненужные потери.- Азербайджанский неонацист Магомед Джафаров, воюющий на стороне киевского режима в качестве наемника, объявил о создании на Украине "тюркского легиона". Этот персонаж связан с террористической группировкой "Серые волки", которая действовала против российских войск в Сирии. Если отталкиваться от опыта той войны, насколько эти "волки" могут быть опасны?- Турецкая армия в Сирии воюет достаточно неплохо. Бывает, что их там бьют, но боевой опыт у них есть. Напомню также, что в самом начале спецоперации, когда дела у нас шли достаточно успешно, (президент Турции) Эрдоган грозился послать до 40 тысяч человек на защиту киевского режима."Серые волки" - это фактически запрещенная у нас в стране террористическая группировка радикальных исламистов, которые отличаются крайней жестокостью и ненавистью к России. Формирование такого "тюркского легиона" опасно еще и в том смысле, что киевский режим пытается увеличить количество стран, втянутых в этот конфликт. Они готовы привлечь на свою сторону даже радикальный ислам.Но есть и позитивный момент. Это означает, что на фронте у ВСУ - серьезные проблемы. Иначе они бы не стали все это затевать.- К слову о расширении конфликта. Есть мнение, что назначенный "обучать ВСУ" Пётр Трытек, польский генерал с боевым опытом, фактически готовит польскую ударную группировку минимум на 15 тысяч человек, которая будет действовать под украинским флагом. При каких условиях она может быть введена в бой?- Уже есть целые польские батальоны, которые действуют под видом ЧВК. Особенно они заметны в Харьковской области. Это спецназ из регулярных частей НАТО, которые прикрыты статусом наемников или "иностранного легиона". Это говорит о том, что боевой дух украинской армии упал, выучка - недостаточная. Поэтому Киев пытается втянуть в боестолкновения и натовские войска, и исламских радикалов.Это очень опасная тенденция. Польша - страна НАТО. Если мы нанесем бомбовый удар по колонне польских "добровольцев" и накроем ее, Варшава нам попытается отомстить за счет прямого ввода войск, а это уже боевые действия между Альянсом и Россией.На Западе есть здравомыслящие люди, которые попытаются не допустить такой эскалации. Но поляки не всегда адекватно оценивают ситуацию. Они намерены поучаствовать в войне, чтобы получить за это определенный бонус от США и усилить свои позиции на Украине, фактически, подчинив себе киевский режим.- Если эти 15 тысяч поляков зайдут на Украину, будут ли у нас основания наносить удары по польской территории? Или нам все равно нужно максимально от этого воздерживаться?- Мы не будем этого делать. Удар по польской территории - это объявление войны НАТО и начало действия пятой статьи договора. Нам это не нужно. Мы должны работать по польским войскам сразу же после их пересечения украинской границы. Но, к сожалению, тут у нас не все получается.Самое главное, что мы сейчас сделали - стабилизировали линию фронта. Мы перешли к активной обороне. Мы предпринимаем контратаки. И, что самое важное - разоружаем украинский тыл за счет уничтожения наиболее крупных и важных подстанций в 750 кВ.Мы не бьем по самим электростанциям, потому что это техногенная катастрофа, большое количество жертв и длительный ремонт. А по подстанциям бить можно. У Запада - крайне мало подобного оборудования, а мы его сами производим. Как минимум до 75% энергетической инфраструктуры Украины должно быть выведено из строя. Потом надо заняться транспортной инфраструктуры на западе страны, чтобы оружие, которое поступает из Польши, не доезжало на восток.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20221030/1040295745.html

https://ukraina.ru/20221031/1040308134.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, юрий кнутов, всу, украина, россия, сво, александр ходаковский, польша